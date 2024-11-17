16 историй о повседневной жизни, которые не так просты, как кажутся поначалу
Люди любят отпуск, потому что можно встряхнуться от бытовой рутины. Но не всегда нужно ехать за моря, чтобы увидеть что-то любопытное или попасть в маленькое приключение. Иногда хватает неловкой смс-ки, отправленной жене или похода в больничку. В общем, необычные ситуации ждут нас на каждом углу.
- Был сегодня на родительском собрании. Посадили нас за парты, где свои дети сидят. Пока классная списки заполняла, пишу дочери:
— У тебя на парте написано неприличное слово.
— Па, это не я, честно!
— Знаю. Это я только что написал. Рефлекс. Спустя 35 лет. Извини.
- В копилку «зверушечных прозвищ» типа зайчик, поросеночек и медвежка недавно добавилось новое.
У женщины на столе телефон зазвонил и высветил «Лысëнок». Спросил, не постеснялся, кто это. Оказалось, любимый муж. 20 лет вместе. Первое время был лисенком, с потерей волос переименовала.
- Вчера утилизировал эти проклятые кабачки. Подаренные, подкинутые, всякие. Нажарил оладьев. Жена взяла на работу и сегодня пишет: «Твои оладьи зашли. Девочек угостила, им очень понравились». Во мне тролль проснулся: «Если девчонки красивые, дай им мой номерок».
Второй час не отвечает ни текстом, ни на звонки. Чую, буду спать на диване.
- Жена забеременела в 41, планово. Встала на учет, а врач ей говорит: «Ну что же вы, в таком то возрасте, старородящая». А через пару месяцев врач ушла в декрет. Врачу 43. Ни врачебной этики, ни здравого смысла, но мы посмеялись. © P.SL / Pikabu
- Аэропорт. Рейс ранний настолько, что проще было не ложиться. Впереди сонный мужик. Его сумку тормозят после рамки: «Что там такое железное?» Мужик: «Термос с бульоном. Я узнавал, для ребенка еду можно». «А где ребенок?» Мужик в ответ поднимает глаза к потолку: «Да лааадно, еды в сумку напихала, за дверь вытолкала, а сына забыла дать!»
С нами он не летел.
Старородящие это те, кто первый раз после 27 лет. А врач в 43 может в 5 раз рожать будет. В этой истории не хватает фактов
- Мама ходила к окулисту. Пришла, отстояла очередь 2 часа. Зашла и ей почти с порога: «Ну, что ж вы хотите, возраст уже такой». Маме 70 лет, не прям древняя старость. Короче, мол, идите, бабуля. Мама записалась к платному врачу. Очереди нет, зашла сразу, вот только врач тот же самый, что и в бесплатном был. На этот раз он тщательно все осмотрел, проверил глазное дно и прочие дела, выписал дофига лекарств. Мама пришла в аптеку, увидела ценник за лекарства на 12 тысяч и еще раз офигела.
На выходных поехали в деревню, там у нас дальняя родственница, которая проработала окулистом 35 лет и уже лет 20 на пенсии. Посмотрела глаз, послушала симптомы, выписала какую-то копеечную мазь. Глаз через неделю прошел. © jjohnnik / Pikabu
- Перевозили на лифте документы. На одном этаже нагружали, коллега заходила в лифт, я на другом этаже ждала с бригадой грузчиков. Решили над ней пошутить. Приезжает лифт, открывается дверь, мы втроем выдали мощное «гав!» Внутри лифта — обалдевший директор. Сказал, что впервые его вот так облаяли в собственном институте. © Светлана С. / Dzen
- Знакомые сделали заказ на маркетплейсе, что-то из мелкой мебели, недорогое. Получили коробку, дома вскрыли, а там хороший горный велосипед. Глянули на этом маркете, сколько он стоит: больше 30 тысяч. Отнесли обратно в пункт выдачи, но им сказали, что заказ выдали правильно. Они забрали его себе, месяц подождали, никто претензию не предъявил, отдали велосипед сыну. Мебель перезаказали заново, она тысяч 6 стоила. © Светлана Кравцова / Dzen
Вспомнился старый анекдот.
15 лет:
- Доктор, у меня вот тут болит!
- Чушь, у детей ничего болеть не может.
20 лет:
- Роди и все пройдет.
25 лет:
- Ну чего вы хотите, вы ж рожали!
30 лет:
- Это нервное.
40+ лет:
- Ничего не поделать, возраст.
- В студенчестве было. Сдавали перспективу — очень сложный и муторный предмет. А препод дотошный. Просто так никому не ставил. Но была у него фишка: имениннику всегда ставил «отлично». И вот вывешивают график, и я вижу, что зачет выпадает на мой день рождения. Повезло! © Виктория Панайтис / Dzen
- Я с детства мечтала побывать в Бразилии. Билеты дорогие, даже не представляла, когда мне в жизни выпадет шанс там побывать. И вот однажды мой муж приехал в аэропорт раньше положенного. От нечего делать бродил по залу. Подходят к нему 2 девушки и говорят: «Мы представляем компанию, у вас есть возможность поучаствовать в розыгрыше призов в честь юбилея нашей фирмы. Для этого вам надо ответить на 1 вопрос: «В каком году состоялся первый рейс нашей компании в Париж»? Муж сказал наобум дату. Через 3 недели звонят: «Поздравляем, вы выиграли главный приз!» И знаете, что это было? Перелет на двоих в любую точку Латинской Америки.
Мечтайте, господа! © urman.valeria / Dzen
- Дочь очень хотела в цирк. Кое-как я нашла деньги на билеты. Посмотрели программу, дочь была счастлива и мне понравилось. Народ вскочил со стульев и ринулся в проход к раздевалке. Мы посмотрели на это и решили переждать. Когда все разошлись, мы встали и увидели целую пачку денег на полу под креслами. Подняли их, поглядели кругом. Спрашивать и искать хозяина было уже бесполезно, все разбежались. Мимо прошел осветитель, посмеялся над нами и сказал, мол, чего ждете, берите. Так и сделали. © шорох в траве / Dzen
- Перед Новым годом заказала себе кастрюльку. Пошла получать, а коробка что-то тяжелая. Приношу домой, открываю, а там их три! Я писала в поддержку, получила лишь какие-то отписки нелепые. Ну понятно, аврал. Новый год, все сбились с ног. В общем, одну у меня детеныш отобрал, а двумя я пользую с удовольствием. © ХМЫСЬ / Dzen
- Возвращались с мужем из турпоездки в Египет. Пока на вокзале ждали пересадки, зашли в универмаг, а там розыгрыш призов. Муж берет и вытаскивает поездку в Египет! Опять съездили. © Фелисити / Dzen
Деньги нашли? Лучше не трогать, если нет желания свох вдвое потерять!
- Работала секретарем в прокуратуре. Звонит приятельница, возбужденно кричит в трубку: «В магазин привезли бюстгальтеры „Анжелику“!» А тогда это был ну очень большой дефицит. Сижу и все время думаю: «Разберут ведь, не достанется мне это чудо». Позвонил бухгалтер. Захожу к прокурору и брякаю: «Вам звонил бюстгальтер». Полгода потом не могла ему в глаза смотреть. © Алиса Fox / Dzen
- Периодически на обед покупаю самсу. Она называется уйгурская самса, но я несколько раз забывала название и говорила «аджарская». Как-то прихожу к киоску, прошу самсу с картошкой. Сотрудник протягивает мне пакетик с самсой. Говорит: «Для вас — аджарская» и ржет. © Dedee / ADME
- Жена просит, чтоб я развозил ее подруг. То с вокзала встретить, то ночью фикус перевезти. Напрягает. Поссорились из-за этого. Когда помирились, жена выдала: «Если бы мы развелись, я бы тебе хорошую жену нашла». Я: «И кому из своих подруг ты бы меня доверила?» А она долго думала и ушла от ответа.
Вот уже скоро месяц, как меня изолировали от подруг! Не то что подвезти, даже в разговорах упоминает их только в крайних случаях. Теперь у меня спокойные вечера и ночи.
Комментарии
Последняя история - так это самый простой способ избавиьтся от общения с подругами жены \ друзьями мужа! Ляпнешь такое и все - красотища!