16 историй о повседневной жизни, которые не так просты, как кажутся поначалу

Вспомнился старый анекдот.

15 лет:

- Доктор, у меня вот тут болит!

- Чушь, у детей ничего болеть не может.



20 лет:

- Роди и все пройдет.



25 лет:

- Ну чего вы хотите, вы ж рожали!



30 лет:

- Это нервное.



40+ лет:

- Ничего не поделать, возраст.