Эдми, похоже, взяли в штат рисовальщика комиксов. Наверное, чтобы захватить пласт тех, кто буквы не любит, но любит картинки.
Но меня чёто подбешивает немного - по два раза одну и ту же историю подряд читать.
14 человек, для которых жизнь — это сплошное хвастовство
Народное творчество
2 часа назад
Есть люди, которые просто не могут жить без постоянного внимания. Ради пары взглядов они готовы на все: приукрасят факты о себе, набьют кредитами карманы, лишь бы блеснуть перед окружающими. Но когда вся эта мишура слетает, за ней остается только пустота и нелепость.
- Злит, когда знакомые начинают выспрашивать, чего это мы с мужем до сих пор без квартиры, без машины, детей нет, они вот все уже успели, и хорошо. Ага, только самые активные непрошеные советчики у родителей живут в тридцатник. Остальным же помогали: кому квартирой, кому машиной, кому наследство досталось, у одной любительницы про успех порассуждать вообще дядя богач. А я из глухого села, мужа же в 19 лет выгнали на вольные хлеба за «неповиновение». Мы своим трудом на все одни пашем, а это ой как непросто. И жить-то нормально хочется, и в кино сходить, и на море съездить, а не жевать пустые макароны и каждую копейку на ипотеку складывать. Бесит! © Подслушано / Ideer
- Сижу в ТЦ и жду супругу, пью кофе. За спиной беседуют две барышни: «Так я захотела это платье! Слетали в Париж, купили!» Далее было обсуждение тусовок... Позвонила жена, пошел встречать и глянул на девушек. Та, которая «летала», вдруг вспомнилась мне. Она работает у нас в ПТО и все выходные была на объекте — объемы перепроверяли. Лет ей 35, муж — бригадир отделочников, у меня работает. Она меня увидела — в лице переменилась. Смущать ее дальше не стал — быстро ушел. Вот и думаю: в чем смысл придумывать такие байки, или барышня просто живет в выдуманном мире? © ksenobianinSanta / Pikabu
Эдми, похоже, взяли в штат рисовальщика комиксов. Наверное, чтобы захватить пласт тех, кто буквы не любит, но любит картинки.
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- Летела прямым рейсом в Новый Орлеан, билеты дорогие. Решила понаблюдать за пассажирами и понять, кто из них действительно богат, а кто прикидывается. Была одна пара, которая, как мне кажется, притворялась. Все были одеты довольно неформально (перелет длился 5 часов), но эта пара носила дизайнерские шмотки, словно на встречу на высшем уровне собрались. Еще они очень громко разговаривали, чтобы все уж наверняка слышали, что они едут в лучший отель. Также они достали стюардессу мелкими придирками. Мне было жаль девушку. © Sue Given / Quora
- Я чинил яхты 11 лет. Большинство клиентов были по-настоящему богатыми людьми. Они общались вежливо и непринужденно, даже когда приходилось разруливать какие-то проблемы. А вот позеры, которые лишь строили из себя богачей, становились неприятными типами при первых признаках проблемы. Для меня дизайнерская одежда, крутые тачки, красивые номерные знаки и массивные часы — это признак того, что человек создает видимость, что он богат. © Mark Snare / Quora
- Знакомая ведет курсы, как построить крепкий брак. Что очень мило, ибо она уже несколько лет как уехала от мужа и детей и живет в другой стране, общаясь с ними только по видеосвязи. Но пипл хавает. © Unknown author / Pikabu
- Я стала заниматься йогой, когда это еще не было трендом. Одна коллега увидела у меня коврик, расспросила и стала громко причитать, мол, это какой-то непонятный вид спорта, а ты уверена, что оно тебе надо? И даже какие-то слухи про меня начала распускать, что я странная. Прошло несколько лет. И что я вижу? У нее в соцсетях вся страница забита фотками с йоги. Я думаю, она туда не ради здоровья ходит, а потому, что йога стала модной в нашем городе.
- Работаю в вузе. Влепила одному парнише тройку. В ответ заявил, мол, его опус на пятерку. Разложила все по полочкам, а он: «Да вы знаете, кто я?» Думаю: блин, сынок чей-то, понтоваться будет. И тут парень на полном серьезе выдает: «Я — непризнанный гений!»
- Студенческие годы. Парень позвал на свидание — в кофейню, а кофе я люблю. Ухажер такой, мол, не парься, я тебя угощаю. На следующий день заходим в кофейню, я изучаю меню с авторским кофе. А такой кофе дороже. Парень это видит и грустно говорит, что у него хватит лишь на 2 маленьких капучино. Тут уже грустно стало мне. Даже неловко, что я его объедаю. Мягко предложила заплатить каждому за себя, он согласился.
- Одноклассница закончила курсы психологов и стала коучем. Постит сторис типа: «Подпишитесь на курс — деньги потекут рекой». Люди верят и несут ей свои кровные. Все бы ничего, но она на самом деле из очень богатой семьи. Для примера: на рождение ребенка родители скинулись и купили им с мужем роскошную квартиру в Дубае.
В жизни эта горе-блогерша ни дня не работала. Сами понимаете, что реальная ценность ее советов стремится к нулю. Однако уточню, человек свято верит, что делает хорошее дело и искренне пытается помогать. Она с института поддерживает всякие приюты с животными. Как бы там ни было, когда какой-нибудь блогер рассказывает вам об успехе, подумайте, возможно, там аналогичная история. © Abraham.Simpson / Pikabu
- Была у меня лучшая подруга, что называется, не разлей вода. Она уехала в столицу, и связь оборвалась. Спустя почти семь лет нашла ее в соцсетях. Мы были очень рады! Рассказала, что вышла замуж, родила ребенка, раскручивает свой бизнес. Я, конечно, немного позавидовала по-белому, но была счастлива за нее. Тут намечается у меня командировка в столицу. Я ей пишу, мол, давай встретимся. А она: «К сожалению, как раз в этот момент уезжаю в Грецию». Жаль.
А тут, пока была в командировке, захожу в магазин возле гостиницы и вижу ее там. Только не сразу ее узнала, потому что это была не гламурная фифа с фоток из ее соцсетей. Подруга работала обычным продавцом. Она упорно прятала глаза. А когда я уже складывала продукты в пакет, расплакалась и убежала в подсобку. Потом мы все-таки поговорили. Оказалось, что все ее рассказы — это выдумка. Живет она в общежитии, работает продавцом. Ни мужа, ни детей. Фотки только умеет хорошо обрабатывать. Хотелось ей, видите ли, пустить пыль в глаза. Не сержусь, мне просто стало ее жалко. © Подслушано / Ideer
- Я очень восхищалась своей знакомой: всего добилась сама, зарабатывает больше мужа, книги пишет (я почитала — лютый треш, но кто-то же покупает, значит, она востребована). А потом я вдруг узнала, что знакомой тупо повезло унаследовать несколько квартир. И живет она на деньги от их сдачи. А книжки издавала за свой счет. Я не смогла ей эту ложь простить и общаться перестала. © Unknown author / Pikabu
- Я сценарист. К нашей съемочной команде обратился весь такой из себя серьезный дядечка из столицы. Глава какого-то там фонда, бизнесмен. Мол, есть книжка, хочу по ней фильм снять, но нужно сначала сделать тизер, показать его спонсорам, и те дадут денег. Мы сказали, что тизер стоит где-то 5000 долларов, так как у него историчка и нужна массовка. Он ответил, что деньги есть. Хорошо. Мы бесплатно (как жест доброй воли) написали сценарий тизера, уже договорились с массовкой, костюмами, всех взбаламутили. И тут дядечка заявляет: «Ой, я что-то потратился. Денег нет. Может, вы поможете найти финансирование?» Все, больше бесплатно я и пальцем не пошевелю.
- Есть у меня тетя, живет с дочкой и внуком. Дочь в разводе. Но у них в семье то новенький велосипед у внука появится, то модный телефон у дочки, то еще что. При том, что мама — пенсионерка, а дочь без стабильной работы. Оказывается, доча просит свою мать брать вещи в кредит, обещает, что сама все выплатит. Но по факту платит тетя. А ее дочь изображает жизнь в духе «у меня все есть».
- Муж продал наследную квартиру, накупил акций, а со временем решил, что можно жить с дивидендов. Вот только расходы семьи значительно превышают его доход. Живет в моей квартире и катается на моей машине. Я в принципе не скажу, что меня что-то не устраивает. Он взял на себя часть быта (не могу сказать, что половину, но достаточно много), начал проводить много времени с ребенком, возить в больницу и на дачу моих родителей по первой просьбе. Бесит другое: муж завел себе блог в стиле «успешный успех»: фоточки с моря, расслабленное утро, он в машине, он с сыном и все под соусом «смелый мачо, успешный инвестор, могу себе позволить». Учит кого-то, объясняет, как на пенсию в тридцать выйти, собрал двадцать тысяч фанатов. Вот просто... Я работаю, а у него успешный успех. Знали бы его подписчики, кто ему купил его телефон и за чей счет он на пляже чилит. © Подслушано / Ideer
Хуже понтовщиков могут быть только очень завистливые люди, с которыми не расслабишься. Здесь вы найдете подборку ошеломляющих историй о том, как люди столкнулись с завистниками.
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