14 человек, для которых жизнь — это сплошное хвастовство

Есть люди, которые просто не могут жить без постоянного внимания. Ради пары взглядов они готовы на все: приукрасят факты о себе, набьют кредитами карманы, лишь бы блеснуть перед окружающими. Но когда вся эта мишура слетает, за ней остается только пустота и нелепость.