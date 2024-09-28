15+ звездных отпрысков, которые явно взяли от своих родителей все самое-самое

Семья
1 час назад

Дети порой очень похожи на родителей, а иногда смотришь и думаешь: а не подсунули ли в роддоме случайно чужого ребенка? Это, конечно, шутка, ведь природа иногда такое творит, что ребенок в разные годы похож на разных родственников. А иногда вообще не поймешь, в кого он пошел. Мы решили узнать, как выглядят маленькие и подросшие дети звезд и заодно в очередной раз удивились, как быстро бежит время.

1. Елизавета — дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум

2. Стефания и Марк — дочь и сын Дмитрия и Елены Маликовых

3. Артемий и Иван — сыновья Владимира Преснякова и Натальи Подольской

4. Даниэль — сын Дениса и Ирины Кляверов

5. Анастасия — дочь Веры Глаголевой и Кирилла Шубского

6. Екатерина — дочь Татьяны Догилевой

7. Марта и Ума — дочери Елены Борщевой и Валерия Юшкевича

8. Алана — дочь Карины Кокс и DJ MEG

9. Ангелина — дочь Ларисы Долиной

10. Ника — дочь Марины Неёловой

11. София — дочь Аркадия и Натальи Укупников

Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

12. Мира-Мария — дочь Ольги Кузьминой и Ивана Апанасевича

13. Мария — дочь Марины Зудиной и Олега Табакова

Tarakanov Vadim / East News, EAST NEWS

14. Сандра — дочь Марии Зайцевой и Алексея Гомана

15. Артемий — сын Андрея Григорьева-Апполонова и Марины Банковой

16. Мирон и Богдан — сыновья Ксении Новиковой

17. Татьяна Орлова — дочь Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова

18. Анна и Мария — дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя

Alexander Zemlianichenko / Associated Press / East News

А еще мы недавно удивлялись тому, как выглядели известные пары на разных этапах отношений и вспоминали, как выглядели знаменитости в своих первых ролях.

Фото на превью Старая, старая сказка / Ленфильм, Сегодня вечером / Первый канал, Покровские ворота / Мосфильм, Аврора / Star Media

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