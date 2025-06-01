16 дам, которые просто хотели навести красоту, но у судьбы были другие планы

«Узрите! Самый ужасный маникюр в моей жизни»

«Я заплатила за этот маникюр, потому что по сути своей неконфликтная, но больше в этот салон ни ногой»

«Попросила карамельный балаяж, а вышла похожей на тигрицу»

«Иногда желание попробовать что-то новое не стоит того...»

«Мой парикмахер ненавидит меня? Мама сказала, что волосы словно животное пожевало»

«Заплатила 42 доллара за стрижку, а она неровная. Мастер даже голову не помыла. Подстригла насухо, а потом просто волосы в хвостик собрала»

«С меня взяли 62 доллара за стрижку и даже не подстригли нормально»

«Пошла подстричь челку, вернулась домой, расчесала волосы и обнаружила вот это»

«Мастер торопилась. Оставила гель-лак на пяти пальцах. Когда я обратила на это ее внимание, она его сняла. И вот это все за 50 долларов»

«Я заплатила 300 долларов за светло-розовое омбре, а получила вот это»

«Я попросила убрать сантиметров 5, а мне взяли и отсекли все 10!»

«Я прям в шоке сейчас»

«Прошло 2 года с тех пор как мастер испортила мне волосы, и взяла с меня 275 долларов за это»

«На прошлой неделе я сделала маникюр. Он настолько плох, что я даже смеялась!»

«Нет, мастеру я не заплатила. И обычно я к нему не хожу»

«И это балаяж за 400 долларов?»