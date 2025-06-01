16 дам, которые просто хотели навести красоту, но у судьбы были другие планы

«Узрите! Самый ужасный маникюр в моей жизни»
Мы в детстве так играли, лечили такие же лепёшечки из пластилина))
«Я заплатила за этот маникюр, потому что по сути своей неконфликтная, но больше в этот салон ни ногой»
«Попросила карамельный балаяж, а вышла похожей на тигрицу»
Есть что то общее с моей бенгалкой🤣
«Иногда желание попробовать что-то новое не стоит того...»
Банки неудачно поставили))
«Мой парикмахер ненавидит меня? Мама сказала, что волосы словно животное пожевало»
Руки вырвать, спички вставить)
«Заплатила 42 доллара за стрижку, а она неровная. Мастер даже голову не помыла. Подстригла насухо, а потом просто волосы в хвостик собрала»
«С меня взяли 62 доллара за стрижку и даже не подстригли нормально»
Бабушка моя говорила "дорожку оставили" (типа примета - к дороге)😂
«Пошла подстричь челку, вернулась домой, расчесала волосы и обнаружила вот это»
Это, наверное, уже не часть челки
«Мастер торопилась. Оставила гель-лак на пяти пальцах. Когда я обратила на это ее внимание, она его сняла. И вот это все за 50 долларов»
«Я заплатила 300 долларов за светло-розовое омбре, а получила вот это»
А че, красиво. Не то, конечно, что ожидалось, но с этим вполне можно жить
«Я попросила убрать сантиметров 5, а мне взяли и отсекли все 10!»
Судя по тому, что волосы вьются, то и все 15-20
«Прошло 2 года с тех пор как мастер испортила мне волосы, и взяла с меня 275 долларов за это»
«На прошлой неделе я сделала маникюр. Он настолько плох, что я даже смеялась!»
Этому маникюру недели 2. Плюс копание в огороде. Или карбюраторе
«Нет, мастеру я не заплатила. И обычно я к нему не хожу»
«И это балаяж за 400 долларов?»
А если кому не хватило, то держите еще подборку о людях, которым с мастерами не повезло.