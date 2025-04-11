16 историй о мужской жадности, которую женщины не стали терпеть
Народное творчество
2 часа назад
Женщины не любят жадных мужчин. Точка. И речь не идет о финансовых трудностях, в такие моменты прекрасный пол всегда поддержит и ободрит. Но даже в самой трудной ситуации порядочный мужчина сделает приятное своей любимой — хоть цветочек с клумбы, хоть песня под гитару. А вот невнимательность и пренебрежение партнера женщины терпеть точно не готовы.
- Мы с мужем получаем примерно одинаково. Бюджет общий. Есть у мужа друзья, пара, мы часто ездим отдыхать за город вместе. Эта девушка работает вместе с моим мужем, он сам же ее и устроил туда. И вот я недавно узнаю, что на работе они часто что-то заказывают в офис поесть, и муж все оплачивает, и ее, и свое, и денег с нее не берет. Мол, что такого, это же мелочь, мы давние друзья, тебе не понять. Я разозлилась, потому что этот друг его, если когда-то что-то покупал по дороге, когда мы ездили за город, сразу оговаривал, какую сумму я должна ему перевести. А тут раз заказали, два заказали и уже минус тысяча, а потом он может подойти ко мне и сказать, что дальше до зарплаты живем на мои, потому что его деньги закончились. Муж меня не понял или не захотел понять. Сказала, что тоже себе друга заведу, который будет мне все оплачивать. В общем, выговорилась, может, я и не права. Но почему он оплачивает что-то для другой девушки? У нее ведь есть свой молодой человек. © Аноним / Pikabu
- Я встречалась с мужчиной, который 6 лет не мог нормально заработать. Бывает, ничего, поддерживала, помогала. Потом он устроился на работу, и внезапно мои деньги остались нашими деньгами, а его деньги — только его. Для меня это был повод его бросить. Он просто меня использовал. © introvertalert1 / Reddit
- У меня своя квартира с 19 лет, и, наконец-то, появился парень тоже со своей квартирой. Правда, там шел ремонт, жили в моей. Оба работали, коммуналку и еду оплачивала я. А в один чудесный день, когда закончился ремонт, мой кавалер взял и объявил, что мы переезжаем туда, свою квартиру я сдала хорошим людям, у нас обоих появились свободные деньги, и жили мы счастливо.
Нет, последнее предложение - это моя фантазия. На самом деле, когда закончился ремонт, он переехал в свою квартиру и бросил меня по надуманному предлогу. Когда читаю о женской меркантильности, недоумеваю, где эти женщины, почему я с ними не знакома, может, если бы я на 5% рассуждала как они, я бы не попадала в такие ситуации. Не зря же шутки есть в интернете про то, что не сказала ему, что квартира твоя, и берешь с него деньги за аренду. © Аноним / Pikabu
- Однажды моя подруга пошла на свидание. Все шло отлично. Недорогое кафе, болтали, знакомились поближе. Ела, правда, только она, себе он лишь чай заказал. Пообщались, собирались расходится, и этот вдруг спрашивает будет ли она доедать или забирать хачапури, который подруга целиком не осилила. На отрицательный ответ он сказал: "Тогда я возьму". Завернул остатки в салфетку и положил в карман. © ferriko / Pikabu
- Сегодня 3-я годовщина свадьбы. Муж с утра словесно поздравил, поцеловал в щеку и сидел в телефоне до момента, пока я не ушла на работу. После работы я забежала в ювелирку и купила ему толстый золотой браслет. Приготовила ужин, положила подарок на стол, сижу и жду. Приезжает: ни подарка, ни поцелуя, ничего. Сел в грязной рабочей одежде за стол, поел. Спрашиваю: "А где же мой подарок?" Говорит, мол, денег нет, зарплата завтра. Я говорю, что можно же занять у кого-нибудь до завтра-то. А он в ответ: "Дай мне в долг". Так обидно стало. Получается, я для человека ничего не значу. © Подслушали у замужних / VK
- Денег муж не дает особо. Еду, одежду детям покупает, за квартиру платит. А я доказываю, что хочу выглядеть ухоженно. Выпрашиваю деньги на туфли, косметику. Надоело, устроилась женой на час. Хожу к чужим людям, готовлю и убираю. А вот у мужа пригорело от злости. Теперь я могу купить себе то, что давно хотела, поехать отдыхать куда-то, поесть в кафешке, ходить на женские процедурки. Как появились свои деньги, так и по-другому выглядеть стала - увереннее и красивее. Он, похоже, хотел, чтобы я была тихой и покладистой, но я оказалась не из таких. © Подслушали у замужних / VK
- Парень решил меня впечатлить и предложил поехать на море. Я подумала, что это подарок, но нет. Ну ладно, решили, что будем делить траты. Может быть, он весь такой современный, все пополам. Но за неделю до поездки он меня добил. Взял билеты и сказал уместить все вещи на неделю в ручную кладь. Цитата: “Ну ты много не тащи, я твой багаж оплачивать и таскать не буду”. Никуда я с ним не поехала в итоге, а парень стал бывшим. © Карамель / VK
- Познакомилась с парнем в интернете. Показался мне нежным, заботливым и внимательным. Однако теперь я вижу его истинное лицо. Он скуп на деньги, все время жалуется, причем меня никогда не выслушивает. Мне пришлось переехать в другую страну, я сама искала жилье, а он даже пальцем не пошевелил, никак не помог (ни финансово, ни морально). Теперь вот думаю, сразу его заблокировать или попробовать поговорить, прежде чем расстаться. © Puzzleheaded-Team894 / Reddit
- Почти месяц до своего дня рождения я прямо говорила мужу, что хочу на массаж. За несколько дней до праздника он снова спросил, что я хочу. Я уже стала нервничать и сказала, что буду рада любому подарку. И вот день икс. Он приготовил мне завтрак, подарил цветы, пригласил на ужин. Но подарка я так и не дождалась. Еще потом спрашивала, действительно ли не будет никакого сюрприза. А он так удивленно: «Ты же сказала, что тебе ничего не нужно!» После напоминания сказал, что забыл. © Content_Ingenuity_68 / Reddit
- Муж постоянно попрекал, что я часто бегаю в продуктовый, а надо раз в неделю закупаться, рассчитывая бюджет заранее. Все намекал: "Ты же в декрете денег особо не приносишь". Месяц назад я пошла за мясом и встретила знакомую, мы разговорились. В итоге она устроила меня к себе на работу удаленно, теперь я приношу в семью денег почти столько же, сколько и муж. Больше он меня походами в магазин не попрекает. © Мамдаринка / VK
- От лица подруги. Встречаемся с парнем пару месяцев, и я начала замечать, что он довольно скуп. Мы оба студенты и живем с родителями, но он, в отличие от меня, из обеспеченной семьи: постоянный отдых и учеба за границей, брендовые вещи, дорогая техника. При этом считает каждую копеечку, боится лишний раз потратиться на меня, в кафе не приглашает, в гости приезжает с пустыми руками и сразу же за стол, покушать. А уж если что-то изредка подарит, то будет нахваливать свой презент, будь то букетик из цветов не первой свежести или ароматическая свечка. Апогеем стал случай, когда я пригласила его в гости, а он такой: "Денег на бензин скинь, тогда я приеду". © Vipman84 / Pikabu
- Молодой человек предложил заехать за мной, я согласилась. Начиналось все очень даже неплохо, но потом он повез меня на заправку. Там взял мне капучино, а себе - хот-дог. Сидим в машине, он ест, а потом выдает: "Ты будто ненормальная девушка. Нет чтобы подешевле напиток взять, так выбрала этот крутой дорогой кофе. Если бы я знал, то лучше бы себе еще один хот-дог взял!" © Палата №6 / VK
- Встретились с парнем возле моего дома. Посадил в машину, привез в парк, пошли гулять. Всю дорогу строил из себя папика, мол, может меня обеспечить, сделать счастливой. Полез целоваться, но я отказала. И тут он чуть ли не со слезами на глазах выдал, мол, так и знал, что я такая. Потом мне еще пришлось провожать его к машине, потому что он был из другого города и потерялся, пока мы гуляли. © Палата №6 / VK
- Пару дней назад парень сделал мне предложение. Это было в кафе быстрого питания, он встал на колено и протянул мне серебряное кольцо. Одни люди порадовались за нас, другие смотрели с отвращением. Я не хотела его смущать, молча кивнула. Проблема в том, что он иногда поднимал вопрос о свадьбе, и я говорила, что хочу всю свою семью видеть на праздновании, хочу романтическую обстановку и все такое. И он прекрасно знал, что я ненавижу серебро, я всегда просила дарить мне золото. Мне кажется, если хочешь провести с человеком всю жизнь, то все должно быть продумано и спланировано. В общем, теперь я сомневаюсь, что хочу за него замуж. © Unusual-Proof-9797 / Reddit
- Встречались с парнем. Сделал он мне предложение, но свадьбу играть не было денег. Решился поехать в столицу на заработки. Ему там понравилось, все время говорил, что и меня к себе заберет. Летом стал собираться домой, звонит мне счастливый и говорит: «Дашка, я домой еду через 2 дня! У меня для тебя сюрприз! Скоро и ты сможешь полной грудью надышаться столичным воздухом!» Я в предвкушении. Но тут облом. Он приезжает и протягивает мне двухлитровую закатанную пустую банку. Я сначала не поняла, что это. Оказалось, "воздух из столицы". Тот самый, которым я должна была дышать полной грудью. Поругались, в итоге и расстались. Детский сад какой-то. © Рабочие истории / VK
- Мой парень совсем не щедрый. Сам он богат, но постоянно хвастается тем, что носит очень дешевую одежду. Мы всегда делим счет пополам, он требует вернуть деньги за бензин. На Рождество я подарила ему всякие штучки для игрового компьютера, еще пару вещей по индивидуальному заказу. А он вручил мне безвкусное пластиковое ожерелье, пустую рамку для фото и плюшевого динозавра. Я взрослая женщина, на кой черт мне этот хлам? Молчать не стала, высказала все, что думаю. Так он разозлился и назвал меня неблагодарной. Не знаю, что делать, но меня это сильно отталкивает. © Lovelykarmaa/ Reddit
Такие люди, конечно, не вызывают ни капельки симпатии. Скорее хочется убежать подальше и забыть их как страшный сон. Чтобы стереть из памяти этих чудаков, вот примеры мужских проявлений любви, от которых, наоборот, хочется петь и танцевать:
Комментарии
Уведомления
А я не поняла вопроса, что делать. Что делать, чтобы такое поведение не отталкивало? Половойтряпкой стать, той все равно кто ноги вытирает.
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