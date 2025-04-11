16 историй о мужской жадности, которую женщины не стали терпеть

Женщины не любят жадных мужчин. Точка. И речь не идет о финансовых трудностях, в такие моменты прекрасный пол всегда поддержит и ободрит. Но даже в самой трудной ситуации порядочный мужчина сделает приятное своей любимой — хоть цветочек с клумбы, хоть песня под гитару. А вот невнимательность и пренебрежение партнера женщины терпеть точно не готовы.