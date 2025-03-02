16 историй о том, что счастливых моментов в нашей жизни больше, чем кажется
Истории
1 час назад
Темп жизни в наше время очень высокий. И порой каждому из нас необходимо время, когда можно замедлиться и просто отдаться моменту счастья. Или вспомнить его. Именно о таких вот событиях и поведали наши сегодняшние герои.
- Котенок, которого мы с женой забрали с улицы, выбрал меня “своим человеком” и карабкается по мне каждый день, чтобы как следует потереться об меня. Я все время покрыт крошечными следами когтей, но все равно безумно счастлив. © weirdload / Reddit
- Уже завтра я выхожу замуж. Второй раз. В 37 лет, когда уже собралась “жить долго и счастливо” наедине с собой, ну и кошкой, конечно же. Столько лет непонятных знакомств и встреч… Я сдалась и думала просто жить и проводить время с кем-нибудь. Ну нет человека для меня — и не найдется. Но несколько месяцев назад появился он. Я до сих пор в шоке, но я счастлива. © Radostnya / Pikabu
- Живем вдвоем с дочкой. Работаю много, получаю неплохо. Но все время на себя жалею. Разрываюсь между “нужно квартиру привести в порядок” и “нужно погасить кредит” или “нужно срочно дочь свозить в отпуск, пусть на море посмотрит”. И вот я психанула. Купила беговую дорожку, как всю жизнь мечтала. И гантельки. И знаете, я самый счастливый человек. © SofiBro / Pikabu
- Сегодня моя годовалая дочь в первый раз поцеловала меня в нос. Я был в постели с женой и дочерью, которая была посередине, уже засыпал. Но тут я вижу, как она начинает ползти ко мне с улыбкой во весь рот. Я даже немного смутился, не понимал, что она задумала. А эта прелесть просто хватает меня за уши, тянет голову к себе и целует в нос. Сразу взбодрился. Был так взволнован, что даже жену разбудил. © Stark371 / Reddit
- Мне больше 40 лет, и я люблю свою работу. Тружусь в одной компании почти 10 лет. Несколько лет назад я пошла учиться (компания оплатила), чтобы получить конкретную специальность и продвинуться по карьерной лестнице. И вот прошло 5 лет — и я сделала это! © BooBoo_Cat / Reddit
- Прохожу мимо ванны, где муж заперся, и слышу негромкое бормотание. У меня все упало внутри — с кем-то тихо по телефону говорит, чтобы я не услышала. Кто она? Как так? Мы же так любим друг друга… Уже слезы подступили, комок у горла. И тут я замечаю — его телефон лежит на кухне, рядом с моим. До меня дошло — ни с кем он не разговаривает, а повторяет материал для выступления. Почувствовала себя очень глупой и очень счастливой. © Подслушано / Ideer
- Мне 14 лет, середина мая. Поехали с отцом на рыбалку за карасями. Поставили палатку. Знаете, мне 45 лет. Объехал полмира, был всякий отдых и ощущения. Но то чувство счастья и безмятежного покоя я никогда больше не испытывал. Мы в палатке, немного зябко, но терпимо. Отец спит. Я рядом. И я счастлив. © Unknown author / Pikabu
- Через месяц после того, как у моего трехлетнего сына прошла операция на открытом сердце, мы с женой отвезли его и нашу шестимесячную дочь к океану. Эта спокойная неделя была идеальной, потому что до этого мы изрядно понервничали. Теперь ездим каждый год, но та, первая в жизни детей поездка к океану, была безусловно лучшей. © mudstump / Reddit
- Сегодня я понял, что мне не только удобна, но и искренне нравится моя работа. Новое место, тружусь тут третий день. Я уже успел забыть, что можно не только быть в отвратительном настроении каждую секунду, но и по-настоящему наслаждаться своей работой. © ipakookapi / Reddit
- Я уже взрослая тетенька, и у меня стабильное финансовое положение, много чего могу себе позволить. Никогда ранее не радовалась так искренне пуховику, купленному на распродаже за гроши. В студенческие голодные годы так радовалась только пуховику, который на честно заработанные деньги был куплен по высокой цене в дорогом отделе верхней одежды. Списываю это на смену жизненных ценностей и умение расставлять приоритеты. © Подслушано / Ideer
- Дочка никак не переставала плакать, моя жена вымоталась, поэтому передала ее мне и сказала: «Теперь твоя очередь». И как только моя дочь поняла, что я держу ее, она улыбнулась и перестала плакать. Мой мозг фонтанировал дофамином. Это был самый счастливый момент в моей жизни. © Lord_Mikal / Reddit
- Встретился с другом, которого не видел 6 лет. Мы прыгнули в машину и поехали, куда глаза глядят, просто болтая о жизни. Это была дорогая поездка, но все происходящее того стоило. © codingIsCancer / Reddit
- Мое утро началось с невкусного кофе, выдернутого клока волос и того, что мой котенок “сделал свои дела” в мои новые сапоги. Затем, придя на работу, я узнала, что меня уволили. И все это мне пофигу, ведь вечером мой парень сделал мне предложение. Я самая счастливая девушка на свете! © Палата №6 / VK
- Я покрываюсь красными пятнами, как только начинаю плакать. Мне это никогда не мешало жить… до дня свадьбы. Фотограф прислал нам кадры, а у меня вся шея и руки покрыты багровыми следами. Увидела — и разрыдалась. Все фотки испорчены. Но муж не растерялся и открыл видеоуроки, после которых, в специальном редакторе, все поправил. Потратил почти три дня, но замазал все пятна, и теперь мне не стыдно выкладывать свадебные фотки. © Палата №6 / VK
- Сегодня я поняла, что влюбилась. Это непередаваемое чувство легкости, окрыленности, счастья, когда я рядом с ним. Таким родным, мягким и приносящим радость. Мой любимый… Новенький матрас! Мне 29 лет, 20 из которых у меня прошли в муках на старом матрасе. © Палата №6 / VK
- Вы когда-нибудь видели как плачут мужчины? Причем не от боли, а счастья. Вчера на работе наблюдала, как неожиданно заплакал один мужчина сорока лет, а потом громко так радостно закричал: "Сын! Вы представляете, у меня сейчас сын родился! Я отец!" и после радостный убежал куда-то. Невероятное зрелище. © Палата №6 / VK
А счастливых моментов много не бывает, поэтому держите еще подборочку.
Комментарии
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А разве ретушировать фотографии не задача самого фотографа? Если он отдаёт фотографии сырыми, это непорядок.
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"Но муж не растерялся и открыл видеоуроки" а открыть их должен был фотограф, это именно его задача - ретушь фото
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