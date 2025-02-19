То есть девушка-консультант пошла спрашивать о смысле жизни у старших товарищей? Очень даже интересно, что они ей ответили 😀
16 курьезных историй людей, которым давно пора в отпуск
Если игнорировать усталость, то она может привести не только к проблемам со здоровьем, но и к странным, нелепым, а порой даже пугающим ситуациям. Несколько историй людей, которым давно пора было отдохнуть, но они пытались успеть доделать еще одну задачку до дедлайна.
- Ехала ночью в такси с мужиком, на вид ему лет 45. Вдруг он свернул в непонятный район, в гаражный кооператив. Я уже с пилочкой наготове: сижу, молчу, боюсь слово сказать! Он останавливается, снимает очки, выдыхает и давай поправлять зеркало в салоне. И увидел мое отражение. И как заорал: «Ты кто?!» Оказалось, мужик задумался и приехал ставить машину в свой гараж. Заработался, бедный! © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад у меня сработал будильник в 2 часа ночи в воскресенье. Я проснулся, принял душ, оделся и поехал на работу. Когда я еду на работу, обычно темно, поэтому меня ничего не смутило, я только удивился, что нет пробок. Приехал и сел за свой стол. Мне потребовалось полчаса, чтобы осознать, что происходит. Я даже еженедельный отчет успел отправить. © gellman / Reddit
- Мой парень работает в салоне мобильной связи. Продает телефоны, планшеты и другие гаджеты. Однажды он во сне обнял меня, поцеловал в шею и сказал: «Думаю, вам подойдет вот эта модель телефона всего за 24 сантиметра арбуза». Заработался.
© Подслушано / Ideer
- Однажды вечером зашел в книжный магазинчик. Стою между рядами, рассматриваю корешки книг. Подходит девушка-консультант и спрашивает: «Молодой человек, что-нибудь определенное ищете?» Отвечаю ей: «Да, ищу смысл жизни». Она немного постояла и ушла. Ну, ушла и ушла. Даже хорошо. Никто не будет действовать на нервы, смотря, как я выбираю. Минут через десять она возвращается и говорит: «Извините, но смысла жизни у нас нет». Я так и не могу объяснить, почему я ржал как сумасшедший. © admin / Y-story
- Сдал машину в ремонт на день. Мастерская находится рядом с заправкой, на которой я часто бываю. Вечером еду на велике забирать машину. И тут меня переклинило: заезжаю на заправку, подъезжаю к колонке, беру шланг и стою со шлангом этим в одной руке и велосипедом — в другой. У других водителей челюсти поотваливались от удивления. Заправил, блин, велосипед. Совсем заработался. © Подслушано / Ideer
- На днях я пришел домой с работы и решил приготовить себе какао. Включил чайник, насыпал в кружку порошок, а затем, не раздумывая, набрал в кружку воды из раковины и поставил ее в микроволновку. © Unknown_athor / Reddit
- Купила билеты на море, собрала сумки, с друзьями и родными попрощалась. Прихожу на свой поезд, а мне говорят, что он через месяц! Настолько заработалась, что перепутала месяцы. Теперь каждый считает своим долгом спросить: «Как погода? Как солнце? Как загорается?» Тогда несколько дней плакала, а теперь уже самой смешно.
© Не все поймут / VK
- Я работаю в отеле и обслуживаю номера. Однажды шел за шампунем для гостя, открыл подсобку рабочим ключом и вошел. Увидел блестящую коробку с пончиками, стоящую на столе, и решил взять один. Когда я уже хотел схватить пончик, вдруг осознал, что нахожусь в номере у гостей. Я ошибся дверью! Выбежал так быстро, как только мог, и, к счастью, меня никто не увидел, а то бы уволили. © Unknown_athor / Reddit
Я бывало путала время суток. Просыпаюсь, а нa часах 7 часов. За окном синева, то ли светает, то ли смеркается. То ли утро, то ли вечер. Выручает, обычно, телефон. Но препутать месяцы - это круто.
- Возвращался домой с работы около полуночи. Открываю дверь, и вдруг слышу позади себя мужской голос. У меня аж холодок по спине прошелся. Резко разворачиваюсь с ключами в руке, готовый вцепиться кому-то в лицо, а там... никого! А потом оказалось, что это был рингтон, который я поставил на звонок от брата. На звонке стоял монолог одного актера.
© Unknown_athor / Reddit
- Я работал в кофейне более 4 лет. Сейчас нашел новую работу на стойке регистрации в скалодроме. Недавно зазвонил телефон, и я ответил: «Привет, какой кофе приготовить для вас?» Тишина. Потом звонивший сказал: «Можно мне мокко-фраппучино?» © coolyerjets / Reddit
- Работал в колл-центре одного банка. Было невероятно много звонков, время ожидания для клиента на линии составляло 10-15 минут. Я настолько заработался, что, приняв звонок, сказал: «Спасибо за ожидание. Всего доброго. До свидания», — и положил трубку.
© Подслушано / Ideer
- Я трудоголик. Каждый день задерживаюсь на работе, никогда не опаздываю, жертвую обеденным временем, конечно, сильно устаю. Как-то прихожу на работу, все сотрудники в праздничных колпаках. Я испугалась, что забыла важное мероприятие, проверяю календарь: 13 марта — ничем не отмечено, но дата знакомая. В этот момент ко мне подлетают коллеги и начинают петь «С днем рождения» и откуда-то выносят торт со свечами. Я так сильно заработалась, что забыла о своем дне рождения. © Не все поймут / VK
Ой, я бы убила такого(мысленно). А вслух послала бы ему миллион проклятий. Вот так, ждёшь-ждёшь по полчаса, а он тебе "спасибо за ожидание, всего доброго".
- Год проработал в колл-центре, и заскриптованный разговор уже въелся мне в мозг. Почти год спустя после увольнения я проснулся от звонка мобильного телефона. Я сразу же схватил его и оттарабанил заученный текст, и даже разозлился, потому что мне не дали идентификационный номер компании, а звонила моя бабушка. Ей пришлось перезвонить мне, потому что она не могла перестать смеяться. © leeshoron / Reddit
- Обычно я иду с работы до автобусной остановки, сажусь на первый автобус, доезжаю до конечной, а затем пересаживаюсь на пригородный. Однажды мой мозг полностью отключился, и я, вместо того, чтобы ехать на автобусе, просто пошел пешком по его маршруту. Опомнился только через несколько часов, когда уже добрался до конечной.
© Zeruvi / Reddit
- Пришла с работы поздно, решила протереть лицо тоником. Подхожу к зеркалу, стоят 2 бутылочки: синяя и белая. Я подумала: «Подруга оставила». Начинаю наносить на лицо, а он странно пахнет. Смотрю на упаковку, понимаю, что я все... заработалась. Ведь это был лосьон после бритья. Тут вспоминаю, что живу с парнем... Вот что называется «заработалась». © Карамель / VK
- Работаю визажистом и чаще всего сотрудничаю с модельными агентствами. Уже привыкла красить очередную модель и на знакомое: «Как я выгляжу?» отвечать, что она просто огонь, красотка и всех порвет. Поняла, что заработалась, когда папа надел костюм, чтобы пойти с мамой в театр, и спросил у меня, как он выглядит, на что я оттарабанила: «Ты просто огонь, не боись, всех порвешь». Было ужасно неловко! © Палата № 6 / VK
Заработавшись, можно еще и не такое сделать! В этой статье несколько историй о том, что люди неудачно ляпнули от усталости.
Комментарии
Заработалась - это ставить чайник в холодильник, чтоб закипятить воду, убрать помидоры в духовку и прочий лютый хаос в доме. Но фаталити - выйти из душа нагишом, заработаться и в таком виде открыть курьеру. Взяла выходной