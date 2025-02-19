16 курьезных историй людей, которым давно пора в отпуск

Если игнорировать усталость, то она может привести не только к проблемам со здоровьем, но и к странным, нелепым, а порой даже пугающим ситуациям. Несколько историй людей, которым давно пора было отдохнуть, но они пытались успеть доделать еще одну задачку до дедлайна.