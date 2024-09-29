16 людей, у которых свой подход к воспитанию детей

Говорить то можно что угодно... Но если мать говорит дочери что "папа хороший" но ядовитым тоном ... А "наши с папой отношения - это наши отношения", но при этом дочь в курсе всего... А потом говорит мужу, что она не при чем... Нууууу.... И с отцом девочке отношения портит, а потом и со всеми мужчинами у нее так будет.

Я поражаюсь, как матери в угоду свой мести бывшим мужьям не жалеют своих детей.