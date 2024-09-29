16 людей, у которых свой подход к воспитанию детей
Истории
41 минута назад
Сколько у людей возникает споров по поводу детей — не перечесть. Кто-то даже в собственной семьей не может договориться о том, как воспитывать отпрысков. Перед вами — несколько историй о тех, у кого на процесс воспитания свой собственный взгляд.
- Когда была в школе, мама работала в детском саду. На обед детей забирали домой, все жили рядом. Некоторых забрать не могли, и мама приводила их к нам домой. Уделяла им много внимания, со мной в эти моменты была довольно строга. Я ревновала, до глубины души было обидно, что я не была центром внимания. Прошло много лет, и один за другим подросшие дети начали добавлять меня в сетях и писать теплые отзывы о маме, передавая ей привет. И так приятно на душе! Стала ценить ее еще больше! © Подслушано / Ideer
- У сестры родился сын. Назвали Гав. Я как услышала, рассмеялась. Сестра спросила, мол, что смешного. «Подумала, что это шутка, ведь звучит как лай собаки», — объяснила я. Сестра жутко оскорбилась и заявила, что мне надо проявить уважение, ведь ребенка они назвали в честь персонажа из какой-то малоизвестной видеоигры. Пыталась объяснить, что трудновато будет малышу с таким именем, но она просто перестала со мной разговаривать. Мама говорит, что я зря рот открыла. © hameagle / Reddit
- Сегодня муж злой на меня, как с цепи сорвался. Мы ждем ребенка, уже вышла в декрет, решила заняться вопросом коляски. Это и стало зерном раздора. Живем скромно, но я принципиально не хотела б/у коляску. Мне очень стыдно брать поношенное. Я пошла в магазин, купила новую коляску, расплатилась кредиткой. Муж на меня орал весь день и требовал вернуть назад, но уже не принимают. Обидно стало страшно. © Мамдаринка / VK
- Когда я была ребенком, дома была интересная позиция по поводу личного пространства. Собаку ни в коем случае нельзя было трогать на ее месте, потому что иначе она будет злой и психованной, у нее должно быть безопасное место в доме. На вопрос, а не вырасту ли я злой и психованной, если у меня не будет такого места, мне ответили, что много хочу и я вообще-то умнее собаки. Личное пространство получила, только когда съехала. © Подслушано / Ideer
- Моя жена из тех мамаш, что кормят детей только здоровой едой и все в этом роде. У нас близнецы, пришло время им идти в школу. Она уперлась рогом, что в школу они не пойдут, так как там злые дети да и в вообще делают из личностей роботов. Сказала, что будет учить их сама, на дому. Я засомневался, предложил ей потестить такой формат летом. Ничего, конечно, не вышло. Тогда я взял и тайно записал детей в обычный первый класс. Они счастливы, но жена ведет себя так, будто я предатель и вообще, один вред несу. © atmylimitsnow / Reddit
- Бывший муж сказал, что ничего не будет дарить нашей дочери на день рождения и даже словами не поздравит, потому что она не заслужила. Он злится, что она перестала его уважать, иногда игнорирует или грубо разговаривает. Сразу объясняю, я ребенка не настраиваю против него. А наоборот, постоянно говорю, что мои отношения с ее папой — это только наше дело, и на нее они не должны влиять. Ну, а сам треш из-за того, что дочь злится на него, ведь он ушел из семьи к другой женщине. Плюс, ей 13 лет, и это переходный возраст, а воспитывать подростка — это тебе не ромашки в поле собирать. Я уговаривала его передумать, объясняла, что это неправильно, что это манипуляция. Он и дальше стоит на своем. Теперь со страхом ожидаю дня рождения собственного ребенка, потому что не заметить того, что папа тебя не поздравил — невозможно. Мне больно от того, что это ее травмирует. © Мамдаринка / VK
- Я сирота, мама в мои 12 вышла замуж. Отношения с отчимом были хорошие, но часто думала, что он слишком суровый дядя, такой байкер-рокер с принципами. В 16 влюбилась, мама истерила и запрещала, я грозилась убежать. А отчим говорил: «Встречайся, только с условием: берешь везде мою собаку». У него питбуль, добрый, не охранял вообще. Но парень слился, когда остались наедине у меня дома. Тогда я жутко обиделась. А сейчас замужем за крутым парнем и понимаю, что и отчим, и собака берегли меня от сомнительных мужиков. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз летел я дочерью-трехлеткой. Напротив нас сидела парочка с малышом такого же возраста. Чтобы занять дочку, всучил ей планшет. Ребенок напротив начал истерить и тянуться к нам. В какой-то момент его мамаша заявляет: «Не могли бы вы убрать планшет, потому что мы не даем сыну смотреть в экраны». Знаете, что я сделал? Просто проигнорировал ее. Два часа она бросала на меня такие взгляды... © Unknown author / Reddit
Говорить то можно что угодно... Но если мать говорит дочери что "папа хороший" но ядовитым тоном ... А "наши с папой отношения - это наши отношения", но при этом дочь в курсе всего... А потом говорит мужу, что она не при чем... Нууууу.... И с отцом девочке отношения портит, а потом и со всеми мужчинами у нее так будет.
Я поражаюсь, как матери в угоду свой мести бывшим мужьям не жалеют своих детей.
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- Время подошло к поступлению. Я хотела учиться в конкретном вузе, но конкурс слишком высокий и я морально настраивала родителей на платное. Папа меня поддержал, а вот мама закатила скандал, главной мыслью которого было: «Не хочу я платить, я хочу нормально жить, и вообще мне шкаф нужен». Она всегда искренне удивляется, почему я папу больше люблю. © Подслушано / Ideer
- Сестра мужа растит детей в какой-то дикой вседозволенности. В свои 13 и 9 лет никто из них ни разу не убирался, уроки делают только из под палки, ответственности — 0. Когда были все вместе с отпуске, должны были выехать в 6 утра на экскурсию. Я три раза сказала, что опаздывать нельзя, кто опоздает, тот просто не попадает на трансфер. В итоге она не смогла всех собрать, потому что каждый ныл и не мог подняться. Мы уехали без них. Сколько же было нытья, когда мы вернулись. Спрашиваю, чего такие кислые. А дочка сестры, 13 лет, выдает: «А мама сказала, что вы так себе люди, ведь вы должны были тоже остаться, чтобы быть всем вместе». Офигеть, думаю. Деньги уплачены, а я должна портить себе, мужу и сыну отдых, потому что кто-то не может встать пораньше?
- Сестра любит рассказывать о том, какая она крутая мама, и как все подруги ее дочери ее обожают. Мол, если у кого-то проблемы с родителями, они могут всегда прийти к ним домой, покушать, поболтать, переночевать. Один раз болтаем с ней по телефону, а она вдруг замолкает и начинает говорить тише. Оказалось, на крыльце соседская девчонка, и моя сестра не хочет, чтобы та знала, что они дома. Выяснилось, что в интернете она такая вся крутая, а на самом деле не хочет помогать и поддерживать даже соседей. Короче, с сестрой мы теперь не разговариваем. © Ok_Program_6821 / Reddit
- Я мама выходного дня. При разводе с мужем была очень подавлена и не в себе, с трудом представляла, что надо заботиться мало того, что о себе, еще и о ребенке. Еще и внезапно забота о моей матери с переломом спины ложится на мои плечи. Тут меня накрыло, поняла, что не справлюсь. Пофиг, что скажут люди, оставила дочь с мужем. Он порядочный и обеспеченный человек. Сейчас я забираю дочь на выходные и на каникулы. Мы с бывшим довольны и счастливы. Дочь в хороших отношениях с обоими, ни о чем не жалею! © Подслушано / Ideer
- Сестра повадилась перекидывать на всех своих мелких детей. Ведут себя безобразно, все разносят. В очередной раз на семейных посиделках оставила мелкого с моей дочкой и ушла. А я сказала, что она не обязана за ним смотреть. В общем дети остались одни, испачкали ковер, разрыдались. Все орали, возмущались, а я в ответ просто ее поддержала. Сказала: «А ты что, просила мою дочь за ним смотреть?» Та в ответ, мол, это подразумевалось. Короче, дочка наговорила тетке пару нелестных слов и теперь мы в ссоре с родственниками. Моя мама считает, что я должна заставить ее извиниться. А я не собираюсь этого делать. © Appropriate-Bee-4743 / Reddit
- Как-то иду и мимо идет женщина с мальчиком. Он ревел, а она в ответ спокойной и четко: «Если ты сейчас не замолчишь, увидишь, что тогда будет». Пацан, к сожалению, тут же умолк, а мне до сих пор интересно, что же будет. © LighthouseMarie / Pikabu
- Я оказалась в очереди к педиатру с мамой двух детей лет 3-4 с довольно типичной внешностью модной блогерши. Думаю про себя, что сейчас она раздаст им по планшету с громким звуком, и будут они сидеть. Но нет. Она играла с ними в шахматы на плиточном полу перед кабинетом, причем задавала им задачки типа: «Я король, ты конь, вставай сюда и попробуй поставить мне мат в 3 хода». © silvara.v / Pikabu
- Младший сын в 8 лет очень сильно захотел собаку. Ходил за мной и упрашивал ее завести. В мои планы совсем не входило вставать раньше и гулять с ней. Хватило бессонных ночей с детьми и я наконец-то могла спать спокойно по выходным. Сын, конечно же, клялся, что будет с ней гулять. Правда-правда! И смотрел на меня честными-пречестными глазами. Мое сердце дрогнуло. Хорошо, сказала я, давай тебя проверим. Тебе нужно будет перед школой встать, выйти на улицу, постоять 1 секунду и сразу домой. Если выдержишь неделю, то заведем. Сын обрадовался, говорит, давай две недели. Я сказала, что недели будет вполне достаточно. Сколько раз он вышел? Ответ — 0 раз. © flame.777 / Pikabu
А вот еще 16 человек, которые уверены, что они эксперты в воспитании детей.
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