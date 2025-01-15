16 неординарных собеседований, которые теперь из памяти не выкинешь
Найти работу — целое дело. Одни только собеседования чего стоят! Менеджер по найму может докопаться до чего угодно: до хобби или предпочтений в одежде, даже если все это никак не относится к работе. Герои сегодняшней статьи рассказали о собеседованиях, которые трудно забыть.
- Чтобы вы понимали, насколько сильно эйчары обманывают насчет зарплатной ветки: сегодня я пришла на собеседование, а ассистентка спросила, есть ли у меня муж, чтобы содержать меня, пока я работаю за такую зарплату. © Nowlistenm / X
- Пошла на собеседование в крупную строительную компанию на должность помощника руководителя. Добралась до собеседования с генеральным директором, которому, собственно, помощник и нужен был. Образование у меня гуманитарное, что, конечно, вообще не оправдывает то, что я разучилась проценты считать. Короче, опозорилась по полной. Но этот удивительный человек спокойно просидел со мной час, объяснил, как рассчитывать проценты и многое другое. Должность не получила, но меня очень впечатлило такое хорошее отношение! © Подслушано / Ideer
- Друг на днях уволился, и я ему предложил зайти на собеседование к нам — как раз нужны специалисты по продажам. Опыт работы подходил идеально. Руководителя я сразу предупредил, а в конце рабочего дня по его просьбе позвонил рекрутеру, которая собеседовала моего друга. Спрашиваю, как ей кандидат, а она вдруг выдала: «Не знаю, показался странным. Наша компания ему откажет». Тут я очень сильно удивился, спрашиваю, почему, а она: «Плохая характеристика после прохождения теста. И еще я его в соцсетях нашла, а у него в друзьях только 6 человек. Значит, плохо в коллективе освоится». © lwnk / Pikabu
- Ситуация. Пришла на собеседование в хостел, попросили рассказать что-нибудь на английском, чтобы проверить уровень языка. Я начала рассказывать, как приехала в Прагу в первый раз и жила в ужасном хостеле. Мужик спросил, как назывался хостел, я ответила, а он такой: «Так это ж наш!» Название они сменили, а сеть та же. © liptonwitch / X
- Мы с братом дизайнеры, я его старше. Он устраивался на работу и попросил одолжить ему несколько работ для портфолио. Устроился, хорошо зарабатывает. Потом и я давай менять работу. Прихожу на собеседование, показываю портфолио, а женщина как-то странно на меня смотрит. И говорит, мол, как не стыдно чужие работы приносить? Оказывается, я в компанию брата попала. Извинилась, ушла. Пусть работает парень. © Подслушано / Ideer
- Родственник пытался устроиться в компанию по продаже компьютерной техники. Язык у него подвешен, вся трудовая исписана благодарностями, которые он получал за перевыполнение плана. Но закрылась фирма, и пошел он искать работу. HR смотрит резюме, смотрит трудовую и говорит ему: «Я вижу что вы хороший работник, и резюме у вас хорошее, но поймите нас правильно. Мы позиционируем себя как молодежная фирма, а вам уже 37 лет. Это многовато, нас неправильно клиенты поймут». Рано нынче стариками становятся... © Unknown author / Pikabu
- Получила приглашение на собеседование. Пишет какая-то тетка и ставит меня перед фактом: надо подойти в такое-то время туда-то. Даже не спросила, удобно ли мне будет. А фирма большая, известная. Я решила поискать информацию и сразу же нашла упоминание про ту самую тетку. Оказалось, она на производстве на всех орет, истерит, шантажирует, срывается, и все это безнаказанно. Со спокойной душой не поехала на это собеседование. Ну нафиг такую работу, нервы важнее. © Подслушано / Ideer
- На ярмарке вакансий разговорился с нанимателем, он мне дал свою визитку, сказал позвонить на следующий день. Звоню, договариваемся о собеседовании, он приходит в восторг от моего портфолио, проводит мне экскурсию по всему своему офису, знакомит меня с кучей людей и рассказывает о классных местах, где можно пообедать в этом районе. А в конце собеседования говорит: «Слушай, ты крутой кандидат, но я вообще сейчас не ищу сотрудников. Буду иметь тебя в виду». Что это было вообще? © Burrito_Loyalist / Reddit
- Устраивался в одну компанию. Менеджер задавала общие вопросы, я отвечал. Опыт работы приличный — думал, меня с радостью примут. И тут она говорит: «Я изучила ваш профиль в соцсети. Вижу, вы увлекаетесь рыбалкой. Вы нам не подходите». Спрашиваю, в чем причина, а в ответ слышу: «Раз вы фанат рыбалки, значит, вы вряд ли согласитесь работать в выходные и праздничные дни. А нам нужны люди, для которых работа на первом месте». © krik1989 / Pikabu
- Как-то собеседовался на должность менеджера, управляющего почтовым отделением. Опыт работы есть, все стандартные вопросы мне задали. Мне казалось, все идет хорошо. А потом HR внезапно говорит мне: «Ты как-то слишком часто повторяешь „я“. А мы здесь вообще-то говорим о команде, а не об отдельных людях». То есть вы проводите собеседование со мной, и вам не нравится, что я отвечаю на вопросы обо мне — экая неожиданность, — рассказывая о себе. Это абсурд какой-то! © ArmyOfDog / Reddit
- Работала менеджером по подбору персонала в хорошей фирме. Приглашаю на собеседование мужчину лет 25. На следующий день он должен был прийти, но вместо него пришла его жена и говорит: «У нас с мужем все одно и то же: знания, интересы, на одной работе работали и диплом с одинаковыми оценками. Но мужу работа не нужна, меня возьмите» И смех, и грех... © Подслушано / Ideer
- Устраивалась я как-то в офис. Работа за компом, без встреч с клиентами. На все вопросы менеджера ответила идеально — готовилась же. Уже настроилась, что это место я точно получу, как вдруг в конце собеседования она мне задает вопрос: «А почему вы вся в черном?» И что на такое отвечать? Ну черный и черный, не леопардовый в клеточку же. Одежда и обувь была классическая, все выглажено и начищено, просто, блин, черного цвета. На работу меня в итоге не взяли, а я до сих пор иногда думаю — ну неужели реально виной тому цвет моего гардероба?
Ну раз не нравится что вы говорите "Я", говорите про себя "Мы" (как Николоай II). Или вообще "Моë величество".
- Еще студенткой я попала на групповое собеседование на должность веб-разработчика. Пришли человек 5 парней, я — единственная девчонка. Ну и интервьюер, уж не знаю, зачем, нам сперва прочитал мини-лекцию о том, что такое бизнес и что такое транзакции, на примере бутылок воды. Типа: «Вы купили 5 бутылок воды за 6 долларов, а потом продали по полтора доллара за бутылку. Эти транзакции принесли вам прибыль». Мы, студенты, прекрасно знали, как это работает, но прикол в том, что когда примеры он приводил для меня, вместо бутылок с водой он говорил «платье». Взрослый мужик реально считал, что я не смогу понять простой пример, если в нем речь не про платье... © Jinxing-It / Reddit
- Пришел на собеседование, и меня сразу позвали посмотреть сам процесс. Мол, посмотришь, как проходит презентация товара. Развесив уши, согласился. В итоге увезли меня очень далеко от города, высадили. Открыли багажник и пошли по домам продавать ножи, вилки... Так стыдно мне еще никогда не было. Свалил через 5 минут и очень долго добирался до дома. © Подслушано / Ideer
- Лет десять назад меня не приняли на должность начальника складского комплекса, потому что я пришел на собеседование в костюме-тройке. И в галстуке. Ну, прикалывало меня тогда так одеваться. Собеседовал меня начальник производства в ватнике, засыпанный с ног до головы стружкой. Разговор был короткий — опыт, образование, стаж. С этим все было в порядке: образование высшее, управление коллективом в 50 человек на складе. Не перезвонили. А потом знакомая, работающая в этой фирме, передала мне слова этого мужика. Пришел, говорит, хлыщ в костюме, ногти подстрижены, пахнет парфюмом. А мы тут, едрен-батон, вкалываем. © Paulus1977 / Pikabu
- Однажды у меня было странное недособеседование по телефону. Собственно, прежде чем соглашаться на собеседование, я всегда уточняю главные вопросы в телефонном режиме, чтоб не терять свое время и время интервьюера. Спросила адрес компании, оказалось, что это на другом конце города. Говорю: «Извините, мне неудобно до вас добираться будет». У меня спрашивают, где я живу, и начинают советовать, как можно доехать, и что у них есть сотрудник, который-таки ездит (но на своей машине). Я, стараясь быть вежливой, напоминаю, что ехать с пересадкой и по пробкам, в среднем 2 часа в одну сторону. Мне: «А что, у вас дома много дел?» Да, блин, обслуги у меня нет и приходится всю домашнюю работу делать самой! И вот не то чтобы у них была такая крутая зарплата, чтобы компенсировать мне 4 часа в день, потраченные на дорогу! Короче, под конец у меня уже глаз дергался и я вообще жалела, что трубку не бросила. Причем это не я им резюме отправляла, они меня нашли. © Anila / ADME
Но даже когда на работу вы все-таки устроились, приколов не избежать. Ведь еще кто знает, какие коллеги вам попадутся!
Комментарии
Захотелось пойти поработать кадрами, чтобы понять. что у них в головах вообще творится. Что у них там за протоколы и пожелания начальств такое. что нормальных людей отшвыривают, а берут такое нечто, что страшно даже просто рядом иногда сидеть.
Знакомый рассказывал, как взял девочку-кадровика, и начались проблемы с набором персонала. Оказалось, девочка хочет замуж, и всех соискателей отсеивала, которые н* ее вкус не подходят как потенциальные женихи 😂
похоже, для этих упырей-HR - в аду постоянно кипит отдельный котёл.