16 историй о письмах, которые смогли выбить получателя из колеи

Мы все сейчас получаем множество писем и сообщений. Это могут быть коммунальные счеты, выписки из банка, сообщения от друзей, поздравления — да что угодно, на самом-то деле. Мы к этому уже привыкли. Но порой среди всех этих предсказуемых посланий может затесаться нечто неожиданное, как у героев статьи. Некоторые письма приходили с более чем десятилетним опозданием, другие — от анонимных наблюдателей. Но всегда сопровождались сильными эмоциями.