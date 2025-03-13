16 историй о письмах, которые смогли выбить получателя из колеи
Истории
25 минут назад
Мы все сейчас получаем множество писем и сообщений. Это могут быть коммунальные счеты, выписки из банка, сообщения от друзей, поздравления — да что угодно, на самом-то деле. Мы к этому уже привыкли. Но порой среди всех этих предсказуемых посланий может затесаться нечто неожиданное, как у героев статьи. Некоторые письма приходили с более чем десятилетним опозданием, другие — от анонимных наблюдателей. Но всегда сопровождались сильными эмоциями.
- Когда уже заканчивала универ, на мой старый адрес, где я жила с родителями, пришло странное письмо от неизвестного мальчика. Детским почерком в нем была написана обычная история — учусь хорошо, играю в компьютер, гуляю с друзьями, а в конце было примерно такое: «Я подумал и согласен быть твоим парнем!» Я подумала, это шутка, а потом начала вспоминать и вспомнила того самого мальчика, которому когда-то в детском лагере предложила встречаться, а он обещал подумать. Получается, он отправил письмо сразу как вернулся домой, а пришло оно через одиннадцать лет... © Карамель / VK
- Две недели назад в своем ящике я нашла анонимное письмо. В нем какой-то парень признавался мне в любви. Меня это повеселило, потому что жест был очень романтичный. Через два дня в моем ящике было еще одно письмо и розочка. Мне стало интересно, кто же этот поклонник, но письма были анонимные. После этого приходили еще записки, а к ним маленькие подарочки. Вчера мне в дверь кто-то постучал, я никого не ждала, поэтому была удивлена. Я открыла дверь и увидела доставщика, в его руках была большая пицца. Я сказала, что ничего не заказывала, а тогда парень признался, что это он тайно присылал мне письма. А в этот раз лично принес мне пиццу, такую, как я заказывала более двух недель назад, и предложил познакомиться. © Карамель / VK
- Как-то я получил сообщение с незнакомого номера: "У ДЖОНА ДЛИННЫЕ УСЫ". Все так, большими буквами и никаких пояснений. У меня руки чесались отправить в ответ какую-нибудь такую же несуразную ерунду вроде: "СТУЛ СТОИТ У СТЕНЫ", но я решил не рисковать. © Unknown author / Reddit
- Когда я только научилась читать, то работала цензором у своей бабушки. Это было в доинтернетную эру, и моя бабушка переписывалась со своими родственниками и друзьями с помощью обычных бумажных писем. Когда ей что-то приходило, она давала мне задание прочитать и вкратце пересказать, что там написано. Часто ей писали, чтобы одолжить денег, но такие письма я не должна была пропускать и выкидывала. Если писали что-то нормальное, я читала, пересказывала и получала за это даже какую-то зарплату! До сих пор иногда этим занимаюсь, когда приезжаю к бабушке, только читаю не письма, а входящие сообщения в ее мессенджерах. © Карамель / VK
- Один мой друг, как-то получил сообщение: "Мои рентгеновские снимки" и, собственно, сам снимок. Друг ответил, что они ошиблись номером. Но другой человек был уверен: "Ха-ха, Томми, ты всегда был шутником, я же знаю, что это ты". В течение следующих дней они продолжали отправить фото рентгеновских снимков и общаться с другом. Он все продолжал говорить, что он не Томми, а ему просто отвечали: "Да ладно, твоя шутка затянулась". © almond_hunter / Reddit
- Еще до того, как появились соцсети, моя подруга из другого города уже записывала мне голосовые сообщения, я бы даже сказала, что это были подкасты. Звонить по телефону было тогда дорого, писать письма ей было лень, поэтому она записывала длинные-длинные сообщения в микрофон на компьютере. Рассказывала все то, что рассказывают в письмах, просто своим голосом, с кучей пауз, слов-паразитов, шумов на фоне, зато искренне! Потом она переписывала все это на диск, а диск высылала мне почтой. Слушала ее подкасты на ночь, а в ответ писала обычные письма, потому что у меня не было микрофона. До сих пор храню все эти диски, хотя дисковода у меня нет. © Карамель / VK
- Недавно нашла старые письма моих мамы и папы. С разрешения от обеих сторон села их читать. Такой романтики, такой любви и нежности, как среди строк в письмах, нет даже в голливудских фильмах! Очень по-доброму начала завидовать отношениям мамы с папой, ибо прочитав все, что они писали друг другу, начинаешь понимать настоящую суть любви. Мне мой парень тоже пишет письма, но они электронные и обычно состоят из просьб "подай - принеси". © Карамель / VK
- Я сейчас присматриваю за кошкой моего друга. И он прислал мне сообщение: "Эй, как там дела у моей доченьки? Она все еще мяукает? Она скучает по мне? А она нашла правильного мужчину?" Я хорошо посмеялся с этого. © Unknown author / Reddit
- Моя старшая сестра очень хорошо знает английский, поэтому в детстве она помогала мне писать письма всяким звездам, писателям, певцам и даже персонажам из фильмов. Бывало, мы садились вечером за стол, выбирали какого-нибудь Дэниэла Рэдклиффа, Эминема или Ди Каприо и писали им письма. О том, как я их люблю и уважаю, о том, как восхищаюсь ими и о том, как сильно буду ждать ответ, сестра это все переводила и потом рассылала через почту. К моему удивлению, почти все они мне отвечали, благодарили за теплые слова, приглашали однажды проведать их и обещали провести экскурсии! И меня вообще не смущало, что почерк у них у всех был, как у моей сестры, а фотографии, которые они присылали, больше напоминали календарики, которые можно купить в любом ларьке. Мне все равно было приятно. © Карамель / VK
- Со своим мужем познакомилась случайно, когда он по ошибке отправил письмо мне на электронную почту, а не своей маме (буквой ошибся). Начали общаться, оказалось, что мы из одного города, он учился за границей на тот момент. Мы начали переписываться все чаще, поняли, что слишком разные, но со временем снова начинали общаться. Как-то раз купила тур по Европе и предложила ему встретиться, а он согласился. Когда мы увидели друг друга, то я прям в воздухе увидела ту искру, которая между нами пробежала. Весь день мы были вместе, а казалось, что прошел лишь час. После моего отъезда мы договорились о встрече в нашем родном городе. Прошло много лет и мы все еще вместе. Такие разные, но такие счастливые. © Карамель / VK
- Как-то в старшем подростковом возрасте написала себе письмо "в будущее", дату поставила, все, забыла о нем. Тут нашла его, вскрыла. Там написано: сейчас тебе столько-то лет, ты окончила университет пару лет назад, теперь у тебя хорошая работа. У тебя есть машина и квартира (хотя бы в ипотеку). Ты замужем, у вас есть ребенок... Дальше читать не стала. Да уж, прошлая я, что-то ты слишком многого от меня ожидала. На самом-то деле нет ничего из перечисленного. © Подслушано / Ideer
- Был у моей бабушки навязчивый ухажер в юности. Проходу не давал, восхищался, но все никак взаимности не мог добиться. Прислал он ей как-то письмо с признаниями, а она ему все ошибки исправила красной ручкой и обратно отправила. А замуж вышла за начитанного дедушку, который стихи и почти в 70 лет отлично читает! © Подслушано / Ideer
- Когда мне было семь лет, я посмотрела фильм "Сердце дракона". Рыдала как белуга, в связи с чем решила написать письмо в "Галивут". В нем я писала такие душещипательные вещи, просила оживить дракончика. А старшая сестра решила мне помочь, она запаковала это письмо, и мы пошли его отправлять. Дала веру мне, что режиссеры все исправят. Спустя годы сестра отдала мне это письмо. Люблю свое детство, а сестру — еще больше. © Подслушано / Ideer
- Встречалась с парнем, который постоянно дарил мне подарки. Каждый день водил в рестораны, букеты регулярные присылал. Я не могла поверить, что мне так повезло. Но спустя год мы расстались, он нашел себе другую. Вдруг письмо кто-то под дверь протолкнул мне. А там чеков много и сумма вся за год наших отношений. Этот герой потребовал от меня вернуть ему подарки или деньги за его траты на меня. © Карамель / VK
- Мне 21 год. Уже вполне себе взрослая дама. Но есть у меня одна слабость — я самый преданный фанат истории о Гарри Поттере. Фильмы пересмотрела по 10 раз, книги перечитывала. И вот недавно на день рождения ко мне в окно залетела настоящая живая сова с письмом из Хогвартса в клюве! Оказалось, муж заказал письмо в интернет-магазине, а ручную дрессированную сову взял у знакомого. Я плакала от счастья, как маленький ребенок. Сбылась самая заветная мечта. © Подслушано / Ideer
- Такое странное письмо пришло на почту: "Вчера ты выглядела лучше, чем сегодня". Я? Честно, аж испугалась, потому что подумала, что за мной какой-то маньяк наблюдает, да еще и где-то название моей электронной почты раздобыл. А вскоре пришло следующее сообщение: "Простите, спутал цифру в названии почты. Это не вам. Еще раз извините!" Ну хорошо, что все уладилось. © Карамель / VK
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