14 переписок, где люди с юмором озадачивают своих собеседников
Большинство людей сейчас предпочитает переписку звонкам. Ведь это быстрее, удобнее и комфортнее, особенно для тех, кто не любит неожиданности. Но порой приходят сообщения, удивляющие даже больше, чем внезапная трель звонка.
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Не понос, так золотуха.
Вылечите уже человека, а то, не ровен час, и коньки отбросит. То шугаринг был, теперь это...
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А еще у нас есть СМС-переписки с мамами, которые так и ждут, чтобы подшутить над детьми.
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