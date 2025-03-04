14 переписок, где люди с юмором озадачивают своих собеседников

Переписки
20 минут назад

Большинство людей сейчас предпочитает переписку звонкам. Ведь это быстрее, удобнее и комфортнее, особенно для тех, кто не любит неожиданности. Но порой приходят сообщения, удивляющие даже больше, чем внезапная трель звонка.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: FEMALE MEMES / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: MNP / Telegram

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Juniper
3 дня назад

Не понос, так золотуха.
Вылечите уже человека, а то, не ровен час, и коньки отбросит. То шугаринг был, теперь это...

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: psipohmelya / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

А еще у нас есть СМС-переписки с мамами, которые так и ждут, чтобы подшутить над детьми.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: memarych/Telegram

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: memarych/Telegram

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: MNP/Telegram

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