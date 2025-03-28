16 покупок, о которых их владельцы, наверное, никогда не пожалеют

На распродажах и барахолках можно найти совершенно удивительные вещи за небольшую цену. Кто-то ищет целенаправленно, кому-то просто везет, но вряд ли можно пройти мимо таких прекрасных штук.

«Абсолютно одержим сегодняшней находкой!»

«Похихикав про себя у прилавка, я решил забрать ее домой и назвал Пегасом». Это ж лошадь Багза Банни! © Extreme_Succotash784 / Reddit

«Сторговался на отличную цену! Теперь я счастлив!»

«В первый раз, как его увидел, решил, что ну очень дорогой. Но все не мог его забыть. В итоге вернулся и смог сторговаться»

«Купил этот латунный подсвечник на распродаже!»

Выглядит как настоящее произведение искусства. Великолепная находка! © HopelessCleric / Reddit

«Я просто не могла устоять»

«Ковер моей мечты»

«Я просто не могла не купить эту зеленую штуковину. Поставила на кухне. Муж уже смирился с моим странным вкусом»

У меня есть такая голова из прозрачного стекла, надеваю на нее наушники. Я зову ее Шинейд. © GRMacGirl / Reddit

Винтажный кукольный домик

«А у вас в магазине когда-нибудь было так, что вы аж задыхаетесь, быстро оглядываетесь по сторонам, хватаете товар и бежите скорее к кассе?»

«Мне нравится придумывать и создавать продукты, которые никогда никому не понадобятся»

«Встречайте PillowOne S ™️ — матрас для вашего смартфона. Ваш телефон работает так же много, как и вы, и заслуживает хорошего отдыха».

Моя бабушка уже ждет с кредиткой в руках, чтобы заказать его. © karmmark88 / Reddit

«Мой дом с каждым днем ​​все больше напоминает логово кошатницы»

© liefieblue / Reddit Кот Муркот 8 часов назад Ну, одна лампа - это ещё не логово, а если действительно много всего с кошачьим акцентом, то желательно бы тогда фото в студию

По тексту - лампа класс! Тоже такую хочуууу - - Ответить

«Возможно, это одна из моих любимых находок»

Потрясающе! Одна из тех вещей, о которой вы даже не подозреваете, что она вам нужна, пока не увидите ее! © TinyTranslator1525 / Reddit

«Это самая непрактичная кружка на свете, но я ее обожаю»

Где ты ее взяла? Напоминает моего кота, мне срочно нужна такая же. © youwaityoulate / Reddit

«Смотрите, какую красотищу нашел»

«Купила эту корзину из деревянных брусков всего за $2! Идеально подходит для моих растений»

«Не могла оставить Берни в магазине»

Я так завидую! Я даже не подозревала, насколько мне нужен старый большой динозавр с длинной шеей в моей гостиной! © beargirlreads / Reddit