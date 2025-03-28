16 покупок, о которых их владельцы, наверное, никогда не пожалеют

Народное творчество
1 час назад

На распродажах и барахолках можно найти совершенно удивительные вещи за небольшую цену. Кто-то ищет целенаправленно, кому-то просто везет, но вряд ли можно пройти мимо таких прекрасных штук.

«Абсолютно одержим сегодняшней находкой!»

«Похихикав про себя у прилавка, я решил забрать ее домой и назвал Пегасом».

«Сторговался на отличную цену! Теперь я счастлив!»

«В первый раз, как его увидел, решил, что ну очень дорогой. Но все не мог его забыть. В итоге вернулся и смог сторговаться»

«Купил этот латунный подсвечник на распродаже!»

  • Выглядит как настоящее произведение искусства. Великолепная находка! © HopelessCleric / Reddit

«Я просто не могла устоять»

«Ковер моей мечты»

«Я просто не могла не купить эту зеленую штуковину. Поставила на кухне. Муж уже смирился с моим странным вкусом»

  • У меня есть такая голова из прозрачного стекла, надеваю на нее наушники. Я зову ее Шинейд. © GRMacGirl / Reddit

Винтажный кукольный домик

«А у вас в магазине когда-нибудь было так, что вы аж задыхаетесь, быстро оглядываетесь по сторонам, хватаете товар и бежите скорее к кассе?»

«Мне нравится придумывать и создавать продукты, которые никогда никому не понадобятся»

Маркизетта Бриллиант
6 часов назад

Отличное решение, чтобы перегреть аккумулятор при зарядке, устроить пожар и спалить весь дом. С одеяльцем было бы ещё эффективнее, дарю идею.

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«Встречайте PillowOne S ™️ — матрас для вашего смартфона. Ваш телефон работает так же много, как и вы, и заслуживает хорошего отдыха».

  • Моя бабушка уже ждет с кредиткой в руках, чтобы заказать его. © karmmark88 / Reddit

«Мой дом с каждым днем ​​все больше напоминает логово кошатницы»

Кот Муркот
8 часов назад

Ну, одна лампа - это ещё не логово, а если действительно много всего с кошачьим акцентом, то желательно бы тогда фото в студию
По тексту - лампа класс! Тоже такую хочуууу

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«Возможно, это одна из моих любимых находок»

ucTepu4ka
8 часов назад

Симпатично, но мне такое точно не нужно🤣 в чей-то то интерьер, наверное, впишется.

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  • Потрясающе! Одна из тех вещей, о которой вы даже не подозреваете, что она вам нужна, пока не увидите ее! © TinyTranslator1525 / Reddit

«Это самая непрактичная кружка на свете, но я ее обожаю»

Кот Муркот
8 часов назад

Главное, чтобы губы поместились в пространство между ушами, когда чашку держишь левой рукой)

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  • Где ты ее взяла? Напоминает моего кота, мне срочно нужна такая же. © youwaityoulate / Reddit

«Смотрите, какую красотищу нашел»

«Купила эту корзину из деревянных брусков всего за $2! Идеально подходит для моих растений»

«Не могла оставить Берни в магазине»

Кот Муркот
8 часов назад

Как-то в отрыве от головы мне это больше напоминает тестикулы с эрегированным ну сами знаете чем

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  • Я так завидую! Я даже не подозревала, насколько мне нужен старый большой динозавр с длинной шеей в моей гостиной! © beargirlreads / Reddit

«Влюбилась в эту лампу в тот же момент, как увидела. Как сумасшедшая кошатница, я не могла не купить ее»

Фото на превью *****city***** / Reddit

Комментарии

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ucTepu4ka
8 часов назад

Нравятся мне такие подборки, бывают, действительно, невероятные вещи))

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