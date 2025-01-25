16 примеров того, как мощно может повлиять на внешность смена прически
Почти каждая девушка сталкивалась со сложным выбором: в какой цвет перекрасить волосы, подстричь их или отрастить. Эту непростую задачу каждый решает по-своему. Но мы нашли для вас 16 дерзких девушек, которые пошли навстречу переменам и показали, что из этого вышло.
«Мне никогда раньше не позволяли стричь волосы коротко, а теперь мне 18. Они казались очень поврежденными, поэтому, наконец-то, я их подстригла»
«Решилась на короткую стрижку!»
«Сделала челку, но мама и сестра сказали, что раньше им больше нравилось»
Ну раз им больше нравится без чёлки, пусть сами без чёлки и носят, охреневшие.
- Твоя семья просто еще не привыкла. Но мне нравится, как она смотрится на тебе. © babylinalee / Reddit
- Да вы же прям помолодели с ней! © Acceptable_Dig2490 / Reddit
«Послушала совет пользователей и подстригла себе челку!»
«Мужу нравятся волосы подлиннее, но ощущение, что они меня старят»
А у меня как раз впечатление, что с короткой стрижкой вы выглядите строго и старше. Но дело конечно ваше.
- О, короткие волосы идеально подходят твоему лицу © Key_Leadership2394 / Reddit
«Решила снова стать блондинкой»
«С челкой лучше или без?»
- Очень красивая с челкой, выглядишь как соблазнительная шпионка из кино. © ToneParty9463 / Reddit
«Посоветуйте, какой цвет волос лучше подходит?»
- Думаю, свой натуральный лучше смотрится. © ComparisonCivil1234 / Reddit
«Какой цвет лучше подходит?»
- Думаю, второй просто великолепно смотрится. forever_strung / Reddit
«Поменяла цвет на темно-фиолетовый. Больше не буду осветлять волосы»
«Длинные волосы или короткие?»
- Мне кажется, ты из тех счастливых людей, которым идет и то, и другое. © onehundred******* / Reddit
«Какой цвет смотрится лучше?»
- Может, что-то среднее? Клубничный блонд тебе так бы подошел, а твои глаза, кстати, просто потрясающие. © Financial-Coconut-32 / Reddit
«Как человек, который любит перемены, но хочет, наконец-то, остановиться на одном цвете, хотела бы узнать, какой вариант идет мне больше всего?»
Справа хорошо, но по центру просто не понятно толком. Фото тёмное
- Рыжий тебе очень идет. Холодный коричневый тоже смотрится хорошо, а вот блонд, по-моему, не очень. © official_koda_ / Reddit
«Впервые покрасила волосы, прислушавшись к советам пользователей»
У вас скорее теплый оттенок кожи, поэтому и цвет волос справа подходит. Но и слева очень хорошо, загадочно)
«Скажите честно, подходит ли мне челка?»
- Эта стрижка буквально создана для тебя, ты просто сияешь! © itsjess_themess / Reddit
«Скоро собираюсь к парикмахеру. Оставить длину или подстричь?»
- Оба варианта подходят. Лично я предпочитаю короткую стрижку — она придает свежий вид!
© East-Ranger-2902 / Reddit
Если вы тоже любите эксперименты с волосами, или не знаете, откуда черпать вдохновение, посмотрите другие наши подборки про стиль и крутые изменения во внешности.