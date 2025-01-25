16 примеров того, как мощно может повлиять на внешность смена прически

Фотоподборки
11 часов назад

Почти каждая девушка сталкивалась со сложным выбором: в какой цвет перекрасить волосы, подстричь их или отрастить. Эту непростую задачу каждый решает по-своему. Но мы нашли для вас 16 дерзких девушек, которые пошли навстречу переменам и показали, что из этого вышло.

«Мне никогда раньше не позволяли стричь волосы коротко, а теперь мне 18. Они казались очень поврежденными, поэтому, наконец-то, я их подстригла»

«Решилась на короткую стрижку!»

«Сделала челку, но мама и сестра сказали, что раньше им больше нравилось»

Mila Tarot
7 часов назад

Ну раз им больше нравится без чёлки, пусть сами без чёлки и носят, охреневшие.

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«Послушала совет пользователей и подстригла себе челку!»

«Мужу нравятся волосы подлиннее, но ощущение, что они меня старят»

«Решила снова стать блондинкой»

«С челкой лучше или без?»

  • Очень красивая с челкой, выглядишь как соблазнительная шпионка из кино. © ToneParty9463 / Reddit

«Посоветуйте, какой цвет волос лучше подходит?»

«Какой цвет лучше подходит?»

«Поменяла цвет на темно-фиолетовый. Больше не буду осветлять волосы»

«Длинные волосы или короткие?»

  • Мне кажется, ты из тех счастливых людей, которым идет и то, и другое. © onehundred******* / Reddit

«Какой цвет смотрится лучше?»

  • Может, что-то среднее? Клубничный блонд тебе так бы подошел, а твои глаза, кстати, просто потрясающие. © Financial-Coconut-32 / Reddit

«Как человек, который любит перемены, но хочет, наконец-то, остановиться на одном цвете, хотела бы узнать, какой вариант идет мне больше всего?»

  • Рыжий тебе очень идет. Холодный коричневый тоже смотрится хорошо, а вот блонд, по-моему, не очень. © official_koda_ / Reddit

«Впервые покрасила волосы, прислушавшись к советам пользователей»

«Скажите честно, подходит ли мне челка?»

«Скоро собираюсь к парикмахеру. Оставить длину или подстричь?»

  • Оба варианта подходят. Лично я предпочитаю короткую стрижку — она придает свежий вид!
    © East-Ranger-2902 / Reddit

Если вы тоже любите эксперименты с волосами, или не знаете, откуда черпать вдохновение, посмотрите другие наши подборки про стиль и крутые изменения во внешности.

Фото на превью Routine-Good7518 / Reddit

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