А мне надпись понравилась, как бейджик. Проблемы будут если замуж выйдет и фамилию сменит ...
16 раз, когда свидание превратилось в забавную историю для друзей
Народное творчество
11 минут назад
Атмосфера перед первым свиданием всегда немного волнительная. Найдется ли, о чем поговорить, понравится ли собеседник? А вдруг что-то пойдет не так? Конечно, есть некоторые счастливчики, которые уже на первом свидании понимают, что встретили вторую половинку и все просто замечательно. Но у героев этой статьи все пошло не так радужно - их свидания не очень задались. Ну, зато будет над чем посмеяться с друзьями на посиделках.
- Пока парень был в туалете, я случайно написала ему сообщение, что свидание идет так себе, и мне он показался скучным. А хотела-то я написать своей подруге, которая ждала за углом. Это было ужасно неловко, и парень ушел. Мне было так стыдно... © herefromthere / Reddit
- Ходили как-то на двойное свидание - я с подружкой, ее парень и его друг. А на следующий день парень подружки ее бросил и пришел ко мне напрашиваться. Сказала ему, что мне "подружкин секонд" не нужен. А ведь ничто не предвещало... © SvetaLavrova / X
- Меня в студенчестве один парень два часа водил по парку. Было очень холодно, а он сказал, что в кофейнях деньги дерут за чайник чая, и он домой две пачки купит за эти же деньги. Я очень стеснялась сказать, мол, куплю два чайника сама, только давай зайдем в кофейню. © svetachalova / X
- Один парень назначил встречу у вокзала. Час мы гуляли строго вокруг него, и я слушала увлекательную лекцию: "Это стены вокзала. Да. Я сюда всегда приезжаю. А там выход. Да". На просьбу сменить маршрут не реагировал. © bessibell / X
- Мне было лет 17, 2002 год где-то. Гуляли с парнем, уже поздно, он меня провожает домой. Срезаем дорогу через местный стадион. А там темновато, несколько фонарей светит. Почти у выхода пересекаемся с компанией парней, ну и начинается: "О, какая киса, парень, а позвонить есть, а познакомь нас с девочкой", - в общем, начинают задираться. И тут мой кавалер поднимает руки и говорит: "Ребят, я все понял, я проблем не хочу, я пошел!" Разворачивается и уходит... Без меня. Стою я с отвисшей челюстью и пацаны с вытянутыми физиономиями. Смотрим друг на друга, я уже думаю, как попытаться удрать. И тут их главный смотрит на меня и говорит: "Девочка ты симпатичная, но парень у тебя фиговый. Пошли, что ли, домой проводим". Нормальные ребята оказались. Просто у них шутки такие дурацкие, и на такую реакцию они никак не рассчитывали. © Elena / ADME
- Подруга попросила помочь собрать ее на первое свидание. Собирались полдня, но из-за форс-мажора кавалер перенес встречу. Ну а мы решили поехать в ресторан. Приходим, садимся и тут вдруг за соседним столиком видим того самого кавалера с женой и двумя детьми. Заметив нас, он с семьей пересел в самый дальний угол. Так и подмывало подойти к жене и показать его анкету на сайте знакомств. Решили не лезть. © Подслушано / Ideer
- Сидим с парнем в ресторанчике, я начинаю чувствовать, что вот-вот чихну, безуспешно пытаюсь сдержаться, но в итоге все-таки чихаю... Тут надо сказать, что у меня иногда внезапно идет носом кровь... В общем, это было мое самое кровавое первое свидание. Кстати, всегда считала, что люди, которые не переносят вида крови, очевидно преувеличивают симптомы, оказалось — нет. © Подслушано / Ideer
- Маму в молодости парень позвал на дискотеку, там познакомил с какой-то девушкой, говорит: "Это моя сестра". Весело провели вечер. Позже выяснилось, что та мадам - его девушка и тоже думала, что моя мать - его сестра. При знакомстве обе леди стояли друг напротив друга, а парень просто вслух, не указывая на конкретную девушку, сказал, мол знакомься, это моя сестра, и каждая из них подумала на другую. © julissova / X
- Познакомилась я как-то с парнем, 32 года ему. Начали встречаться, гуляли, играли у него дома в приставку, ели пироженки, в общем, все супер. И пошли мы с ним гулять в очередной раз и решили по шаурме съесть. А он что-то замялся перед входом, кому-то начал звонить. Я спросила: "Что случилось?". А он говорит: "Слушай, а ничего, если мы за твой счет посидим? Просто мою зарплатную карту мама забрала. Она сказала, что я деньги не умею тратить, и когда мне что-то надо - я ей звоню, и если действительно трата нужная, мама мне переводит денег. Но сейчас она трубку не берет..." © Radostnya / Pikabu
- Мне было 18, я была на нормально-банальном свидании со средне-симпатичным парнем (кино, прогулка, разговор ни о чем, несколько неловких пауз). А уже у моего дома он сказал: "Ты только мне скажи честно, на что я могу рассчитывать. А то у меня уже было - сходишь с девушкой раза три на свидание, а потом она говорит, что ничего не получится, только время и деньги зря потратил". Ну окей, я сказала честно, все как он просил, вежливым словом из трех букв - "нет". © NPh / ADME
- Подружке понравился мой знакомый, при общении у них обнаружилось много общих тем. Порадовалась за ребят и тихо исчезла. Знакомому сказала что подружка живет далеко и надо ее проводить. Через пять минуть она мне звонит (до ее дома идти минут 20). Он проводил ее до своего дома. Сказал: "Вот мой дом, я дальше не пойду, уже поздно, а у меня режим". Посоветовав на прощание не идти через темные дворы, пожелал спокойной ночи и скрылся в темноте. Время было чуть больше девяти, мальчику было 33 годика. © Anny_Norman / X
- Сидели с другом в кафе, болтали. Вдруг залетает беременная девушка, месяце на шестом, и начинает кричать на друга, что он подлец. Она прокричалась и ушла. И тут друг говорит, что вообще-то познакомился с ней в интернете около 3 месяцев назад. Тогда она уже была беременной, но не сказала этого и фото отправляла так, чтобы не было заметно. Через месяц они решили увидеться. На свидание она пришла с животом и сильно обиделась, когда друг решил не продолжать общение. © Подслушано / Ideer
- Когда моя подруга пошла на свидание с парнем с сайта знакомств, то дала мне наказ — позвонить ей через 15 минут. Если он ей не понравится и она захочет слиться, то на мой звонок она ответит и скажет, что ей пора, мол, срочно вызвали. Звоню ей, она мило щебечет, видимо, понравился. Через 20 минут ко мне заявляется в слезах — ему через 15 минут позвонили и срочно куда-то вызвали... © umorist / Pikabu
- Настроение было шикарное, парень пригласил на первое свидание и под это дело я купила очень красивый белый наряд с серебряными вставками. Ползарплаты отдала, радовалась безумно! Стою на остановке, жду автобус. Подходит ко мне женщина и просит денег, типа детям кушать надо (при этом в руках кулек с недоеденным пирожком). А денег у самой почти не осталось, и я ей отказала. Она вроде ушла, но через минуту я почувствовала, что что-то трет мне спину. Оказалось, она вытерла о меня свои руки. © Подслушано / Ideer
- Мамину подругу один позвал. Встретились в метро. Он принес бутерброды, термос и предложил там же на станции посидеть. © marescaX / X
- Один интеллигентный художник после нескольких свиданий пригласил к себе в гости в мансарду, угощал напитками. А на вопрос, где здесь уборная, он вынес жестяное ведро и сказал, что не закончил ремонт и пока есть только ведро. "Ты не стесняйся, сходи, я уберу". © origami_puzz / X
Для тех, кто любит забавные истории о свиданиях, у нас еще много подобного материала:
Фото на превью Omar Lopez / Unsplash
Комментарии
Уведомления
Зато можно полагать, что у художника большая чистая любовь, если уж ведро за дамой согласился вынести!☝️ Это не в кабаке чебуреки жрать.
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