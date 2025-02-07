16 родителей, которым оказалось под силу сделать праздник ребенка незабываемым

1 день назад

1 день назад

Не всегда у родителей есть силы, а главное, время, чтобы подготовиться ко дню рождения ребенка. Но вот несколько родителей из нашей фотоподборки, которые смогли превратить обычный праздник в нечто удивительное.

"На день рождения ребенка сделала стол с закусками"

«А я ко дню рождения дочери изготовил снеговика Олафа в натуральную величину»

"Сыну сегодня два года и я расстаралась, накрывая на стол"

«Сыну исполняется два года. Мы с женой решили переделать старый сервант в маленькую игровую кухню»

"Жутко горжусь тем, какой торт в виде зоопарка сделала сыну на день рождения"

"Откопал свой старый кукольный театр. И решил сделать дочке на первый день рождения подарок - полностью его обновил"

"Сделала сыночку на годик вот такой стол закусок. На все про все пошло где-то $1700"

"На девятилетие жена сама испекла сыну торт. Это полная копия локации из его любимой игры"

"Отметили день рождения ребенка в стиле мультика"

"Сыну исполняется пять лет и он обожает Mario. И понятия не имеет, что в коробке лежит игровая приставка Nintendo Switch. День рождения прошел в стиле его любимой игры"

"Дочке пять лет. На день рождения смастерил ей вот такую двухъярусную кровать"

Мне 71 год. Можете меня удочерить? © Magick3399 / Reddit

"Организовала тематический праздник. Дочери два года"



Смотрю я на этот детский день рождения и мне стыдно за свою свадьбу. © Gesundheitler / Reddit

"Вообще не мой цвет, но дочка попросила обновить комнату на день рождения. Хорошо, что краска была со скидкой"

"Сыну скоро год. Я заморочился и сделал лампу с вентилятором в космическом стиле"

«Дочка уже выросла, но в комнате еще стояла старая мебель. На ее день рождения я решил превратить старое изголовье кровати в стильный столик»

"Сын обожает играть в Fortnite. Поэтому мы сделали день рождения в стиле этой игры"

Можно тоже прийти на эту вечеринку? © Vegetable_Lion_1978 / Reddit