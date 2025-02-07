16 родителей, которым оказалось под силу сделать праздник ребенка незабываемым
Не всегда у родителей есть силы, а главное, время, чтобы подготовиться ко дню рождения ребенка. Но вот несколько родителей из нашей фотоподборки, которые смогли превратить обычный праздник в нечто удивительное.
"На день рождения ребенка сделала стол с закусками"
«А я ко дню рождения дочери изготовил снеговика Олафа в натуральную величину»
"Сыну сегодня два года и я расстаралась, накрывая на стол"
«Сыну исполняется два года. Мы с женой решили переделать старый сервант в маленькую игровую кухню»
"Жутко горжусь тем, какой торт в виде зоопарка сделала сыну на день рождения"
"Откопал свой старый кукольный театр. И решил сделать дочке на первый день рождения подарок - полностью его обновил"
При наличии такого театра явно папа уделяет дочери Много времени ❤️🔥
"Сделала сыночку на годик вот такой стол закусок. На все про все пошло где-то $1700"
Ребёнку год, устроили максимум поход с другими карапузами в детскую комнату и всё
"На девятилетие жена сама испекла сыну торт. Это полная копия локации из его любимой игры"
"Отметили день рождения ребенка в стиле мультика"
"Сыну исполняется пять лет и он обожает Mario. И понятия не имеет, что в коробке лежит игровая приставка Nintendo Switch. День рождения прошел в стиле его любимой игры"
"Дочке пять лет. На день рождения смастерил ей вот такую двухъярусную кровать"
- Мне 71 год. Можете меня удочерить? © Magick3399 / Reddit
"Организовала тематический праздник. Дочери два года"
- Смотрю я на этот детский день рождения и мне стыдно за свою свадьбу. © Gesundheitler / Reddit
"Вообще не мой цвет, но дочка попросила обновить комнату на день рождения. Хорошо, что краска была со скидкой"
"Сыну скоро год. Я заморочился и сделал лампу с вентилятором в космическом стиле"
«Дочка уже выросла, но в комнате еще стояла старая мебель. На ее день рождения я решил превратить старое изголовье кровати в стильный столик»
"Сын обожает играть в Fortnite. Поэтому мы сделали день рождения в стиле этой игры"
- Можно тоже прийти на эту вечеринку? © Vegetable_Lion_1978 / Reddit
Комментарии
Не очень понимаю претензий к праздникам для маленьких детей. Ну не запомнит малыш. Но родители тоже люди, и это важно для них - красивый праздник с семьей и близкими. Это важный для них день. Из роддома с шариками и цветами встречают - ребенку тоже пофиг, давайте вообще без праздников жить. А в два года малыш уже может и оценить украшения дома, шарики, декор, радоваться гостям. Ну да, не запомнит. Но мы ж не кормим детей чем попало, пока они маленькие, не запомнят же. Дело же не в этом.