16 родителей, которым оказалось под силу сделать праздник ребенка незабываемым

Истории
1 день назад

Не всегда у родителей есть силы, а главное, время, чтобы подготовиться ко дню рождения ребенка. Но вот несколько родителей из нашей фотоподборки, которые смогли превратить обычный праздник в нечто удивительное.

"На день рождения ребенка сделала стол с закусками"

«А я ко дню рождения дочери изготовил снеговика Олафа в натуральную величину»

"Сыну сегодня два года и я расстаралась, накрывая на стол"

«Сыну исполняется два года. Мы с женой решили переделать старый сервант в маленькую игровую кухню»

"Жутко горжусь тем, какой торт в виде зоопарка сделала сыну на день рождения"

"Откопал свой старый кукольный театр. И решил сделать дочке на первый день рождения подарок - полностью его обновил"

"Сделала сыночку на годик вот такой стол закусок. На все про все пошло где-то $1700"

"На девятилетие жена сама испекла сыну торт. Это полная копия локации из его любимой игры"

"Отметили день рождения ребенка в стиле мультика"

"Сыну исполняется пять лет и он обожает Mario. И понятия не имеет, что в коробке лежит игровая приставка Nintendo Switch. День рождения прошел в стиле его любимой игры"

"Дочке пять лет. На день рождения смастерил ей вот такую двухъярусную кровать"

"Организовала тематический праздник. Дочери два года"

  • Смотрю я на этот детский день рождения и мне стыдно за свою свадьбу. © Gesundheitler / Reddit

"Вообще не мой цвет, но дочка попросила обновить комнату на день рождения. Хорошо, что краска была со скидкой"

Ди
1 день назад

Именно этим цветом просила обновить? Цветом молочных сосисок?))

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"Сыну скоро год. Я заморочился и сделал лампу с вентилятором в космическом стиле"

«Дочка уже выросла, но в комнате еще стояла старая мебель. На ее день рождения я решил превратить старое изголовье кровати в стильный столик»

"Сын обожает играть в Fortnite. Поэтому мы сделали день рождения в стиле этой игры"

А вот 15 человек, которым день рождения запомнился и без торта со свечками.

Фото на превью Foolishcoyote / Reddit

Комментарии

Уведомления
Violeta
3 дня назад

Большая часть столов с закусками явно не для одногодок-двухлеток...

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Алина
1 день назад

Не очень понимаю претензий к праздникам для маленьких детей. Ну не запомнит малыш. Но родители тоже люди, и это важно для них - красивый праздник с семьей и близкими. Это важный для них день. Из роддома с шариками и цветами встречают - ребенку тоже пофиг, давайте вообще без праздников жить. А в два года малыш уже может и оценить украшения дома, шарики, декор, радоваться гостям. Ну да, не запомнит. Но мы ж не кормим детей чем попало, пока они маленькие, не запомнят же. Дело же не в этом.

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j.d.panda
1 день назад

Статья о всем том, чего не было в моем детстве... Взгрустнулось.

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