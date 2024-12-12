16 случаев, когда киношники приукрасили рост актерам. А зрители не заметили подвоха

Кино
11 часов назад

Порой ради гармоничной картинки создали фильмов и сериалов идут на различные ухищрения. Каблуки для женщин, грамотно выстроенная композиция кадра, и вот уже разница в росте актеров не так бросается в глаза.

Семейное дело (Зак Эфрон — 1.73 м, Николь Кидман — 1.80 м)

Zaноза
2 дня назад

Николь та еще каланча) Рядом с ней такие голливудские сердцееды комплексами обзавелись) Том Круз, Кит Урбан, да вот и Эфрон тож) Ей в партнеры надо Дуэйна Джонсона)

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Гаттака (Итан Хоук — 1.79 м, Ума Турман — 1.81 м)

© GATTACA / Columbia Pictures, Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot. / East News

Миссия невыполнима (Том Круз — 1.70 м, Ванесса Кирби — 1.70 м)

Мулен Руж (Николь Кидман — 1.80 м, Юэн МакГрегор — 1.77 м)

Голодные игры (Джош Хатчерсон — 1.65 м, Дженнифер Лоуренс — 1.75 м)

Zaноза
2 дня назад

Да что ж в Голливуде высоких мужиков дефицит...?!) вечно какие-то недомерки рядом с красотками)

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Ванильное небо (Том Круз — 1.70 м, Пенелопа Крус — 1.68 м)

Zaноза
2 дня назад

Ну, старина Томми известный коротышка. С ним любая кроха будет выглядеть солидно)

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Джейн Остин (Джеймс Макэвой — 1.70 м, Энн Хэтэуэй — 1.73 м)

Безумный Макс: Дорога ярости (Том Харди — 1.75 м, Шарлиз Терон — 1.77 м)

Величайший шоумен (Зак Эфрон — 1.73 м, Зендея — 1.78 м)

Теория большого взрыва (Джонни Галэки — 1.65 м, Кейли Куоко — 1.68 м)

Marletka
8 часов назад

Вообще, его персонажу вполне соответствовала ситуация, что он ниже возлюбленной, можно было не мучить оператора

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Последняя дуэль (Мэтт Дэймон — 1.78 м, Джоди Комер — 1.73 м)

Zaноза
2 дня назад

А вот Мэтт - один из любимейших актеров Голливуда. Вот его невысокий рост абсолютно не портит)

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Вечные (Кит Харингтон — 1.73 м, Джемма Чан — 1.75 м)

Marletka
8 часов назад

Кому-нибудь удалось Вечных досмотреть? Я несколько попыток делала, ну совсем уж унылый.

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Маленькие женщины (Тимоти Шаламе — 1.78 м, Сирша Ронан — 1.68 м)

Дрянные девчонки (Линдси Лохан — 1.65 м, Рэйчел Макадамс — 1.63 м, Аманда Сайфред — 1.6 м, Лэйси Шабер — 1.57 м)

Muereske
7 часов назад

у вас вместо 8см разницы максимальной получилось почти 18. не перебарщивайте

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Мамма Мия! (Мэрил Стрип — 1.68 м, Аманда Сайфред — 1.6 м)

Платонические отношения (Сет Роген — 1.80 м, Роуз Бирн — 1.68 м)

А вот еще несколько актеров и актрис, реальный рост которых оказался совсем не таким, как нам показали в кино.

Фото на превью A Family Affair / Roth/Kirschenbaum Films, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Комментарии

Уведомления
Ио
7 часов назад

статья высосана из пальца. если в некоторых случаях еще можно согласиться : "о, интересненько ,как они тут постарались сделать реально большую разницу малозаметной" , но в случае с парой сантиметров такой скучный бред.

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мальвина
5 часов назад

А еще есть фильм, где Круз в дуэте с Камерон Диас)). Там тоже картинка совсем не соответствует реальности.

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Evgenia Novikova
38 минут назад

Я дико ржала когда после выхода сериала Ричер узнала что перед этим была экранизация в виде двух фильмов с Кукурузом в главроли

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