16 случаев, когда киношники приукрасили рост актерам. А зрители не заметили подвоха

Порой ради гармоничной картинки создали фильмов и сериалов идут на различные ухищрения. Каблуки для женщин, грамотно выстроенная композиция кадра, и вот уже разница в росте актеров не так бросается в глаза.

Семейное дело (Зак Эфрон — 1.73 м, Николь Кидман — 1.80 м)

Гаттака (Итан Хоук — 1.79 м, Ума Турман — 1.81 м)

Миссия невыполнима (Том Круз — 1.70 м, Ванесса Кирби — 1.70 м)

Мулен Руж (Николь Кидман — 1.80 м, Юэн МакГрегор — 1.77 м)

Голодные игры (Джош Хатчерсон — 1.65 м, Дженнифер Лоуренс — 1.75 м)

Ванильное небо (Том Круз — 1.70 м, Пенелопа Крус — 1.68 м)

Джейн Остин (Джеймс Макэвой — 1.70 м, Энн Хэтэуэй — 1.73 м)

Безумный Макс: Дорога ярости (Том Харди — 1.75 м, Шарлиз Терон — 1.77 м)

Величайший шоумен (Зак Эфрон — 1.73 м, Зендея — 1.78 м)

Теория большого взрыва (Джонни Галэки — 1.65 м, Кейли Куоко — 1.68 м)

Последняя дуэль (Мэтт Дэймон — 1.78 м, Джоди Комер — 1.73 м)

Вечные (Кит Харингтон — 1.73 м, Джемма Чан — 1.75 м)

Маленькие женщины (Тимоти Шаламе — 1.78 м, Сирша Ронан — 1.68 м)

Дрянные девчонки (Линдси Лохан — 1.65 м, Рэйчел Макадамс — 1.63 м, Аманда Сайфред — 1.6 м, Лэйси Шабер — 1.57 м)

Мамма Мия! (Мэрил Стрип — 1.68 м, Аманда Сайфред — 1.6 м)

Платонические отношения (Сет Роген — 1.80 м, Роуз Бирн — 1.68 м)