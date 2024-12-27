Нарушена последовательность событий:сначала надо стать профессиональной гимнасткой, а уже потом поехать нааа Олимпиаду. Учительница могла нааа это обратить внимание ребёнка, а не высказывать своё мнение.
16 учителей, у которых не всегда получается сеять разумное, доброе и вечное
Учитель — профессия благородная, вот только некоторые идут преподавать не от любви к детям и желания вкладывать в их головы знания. Вот так и появляются злобные мегеры, которые над учениками откровенно насмехаются и даже в туалет с урока не выпускают. В этой статье мы собрали истории об учителях, которым бы лучше профессию сменить.
- В детстве мне, как одной из самых ответственных учениц в классе, доверили рассказать стишок. Он был всего на несколько строчек, я очень долго репетировала, но от страха забыла почти все слова. И после утренника учительница перед всеми детьми сказала, что кто-то огромный стих рассказал спокойно, а кто-то и две строчки не смог промямлить. Как мне тогда было обидно. Боюсь выступать перед публикой. Мечтаю, чтобы в школах были адекватные учителя. © Подслушано / Ideer
- Дочка в шестом классе. Она очень старается учить математику — на контрольных стабильно получает высокие оценки, и я знаю, каким трудом и зубрежкой они ей достались. А математичка завела традицию: вывешивать на доске имена учеников, которые больше всего старались на прошедшей неделе, и давать этим ребятам какой-нибудь приз типа шоколадки. И дочка ужасно расстраивается, потому что она в этот список лучших никогда не попадала. Она говорит, что учительница обычно выбирает тех, кто все время учится так себе, а потом вдруг показывает себя чуть лучше — вот его сразу на доску. Я на собрании этот вопрос подняла, так учительница мне заявила, что моя дочь учится хорошо лишь потому, что она от природы «талантлива», а она хочет наградить за упорную работу только тех детей, которые трудятся над каждой оценкой. © IntrepidOven7449 / Reddit
«Дочку в школе попросили написать, о чем она мечтает»
«Она пишет: „Хочу поехать на Олимпиаду и стать профессиональной гимнасткой“. Только гляньте, что написала внизу красной ручкой учительница. Я вне себя!»
«Мне жаль, но этого никогда не произойдет» — прим. ADME
- Вспомнилась одна короткая история из детства. Было дело в 3 классе, я только перевелся в другую школу. И спрашивает меня учитель, что кушают ежики. Я: «Ну... червей, жуков, прочих мелких насекомых...» И тут ловлю триггер в лицах учителя, одноклассников, помещение наполнено пустыми, ничего не понимающими лицами, на фоне какой-то порицающий детский шепот. Учитель мне: «Ну, не знаю, мне кажется, нет. Настя, что кушают ежики?» «Яблочки, груши» — отвечает Настя. «Правильно, Настенька!» Атмосфера в классе расцвела, все радостные от восстановленной справедливости. © TihiyNoDikiy / Pikabu
- Второй класс, английский язык. Задали дочке домашку: читать и переводить диалог. Читает она быстро, уверенно и осознанно. На уроке учительница вызывает, дочка отвечает, а та в ответ: «Садись, четыре!» Дочка ей: «Но я же все правильно прочитала и перевела!» А училка: «Но это же я тебя спросила, а не ты руку подняла!» © FluffyMagpie / Pikabu
- Знаю я учителя музыки, у которой была на редкость талантливая ученица, но ленивая. Так на выпускном экзамене девочка взяла сложнейшее произведение и не готовилась — лишь в последнюю неделю-две. И эта учительница поставила девочке 3, хоть та и сыграла хорошо. Считала себя мотиватором, ибо «как бы она сыграла, если бы готовилась, ведь в нее заложен талант». Вот я сейчас учитель, но все равно не понимаю, как можно так ребенку портить диплом. © Подслушано / Ideer
Ну как можно...Поди еще и считала с высоты духовно-музыкального полета, что великую услугу оказывает. Будьте благодарны-с...
- В младших классах я сделал необдуманный и очень глупый поступок. Была у меня двадцатка — в то время можно было купить лимонад и батончик к нему. На уроке я незаметно бросаю купюру под парту, достаю ее и говорю: «Смотрите, кто-то потерял!» Не знаю, на что я рассчитывал, но классная руководительница порылась по карманам и такая: «Ой, я потеряла, это мои деньги, спасибо!» Мораль ясна. © ava91 / Pikabu
- Взяла больничный, чтобы ходить с дочкой-первоклассницей на сеансы к психологу. А все дело в том, что учительница изобрела «гениальный» способ, как не отпускать детей в туалет во время урока. Она им сказала: «В туалете живет монстр, который вас похитит и никогда не вернет вас к родителям, но во время перемены он исчезает». В итоге дети ни во время перемены, ни во время урока не ходили и терпели. Своему ребенку я поверила, а не спихнула ситуацию на детскую выдумку, добьюсь увольнения учительницы. © Подслушано / Ideer
- У меня подарок от природы — гетерохромия. Один глаз темно-карий, другой — ярко-голубой. Очень заметно. Люди и удивляются, и интересуется. Я привыкла, но до сих пор помню, как учительница в начальной говорила: «Смотри в пол. Я не знаю, в какой глаз тебе смотреть. Прикрывай этот ужас хоть повязкой!» Почему я не жаловалась родителям, уже не помню. Но сейчас свои глаза люблю и считаю их красивыми. А ты иди нафиг, Алла Петровна! Я тебя помню! © Подслушано / Ideer
- У меня в детстве была очень густая, длинная и тяжелая коса. Как-то в третьем классе я опаздывала на первый урок и бежала по лестнице в класс, на бегу обогнала завуча, поздоровалась. А она вдруг заходит следом за мной в наш класс и начинает меня отчитывать, что я ее ударила своей косой и не извинилась! К ней присоединилась и моя первая учительница, они обе перед всем классом стояли и на меня орали. Довели до слез. А я до сих пор, 20 лет спустя, не понимаю, как я должна была что-то почувствовать косой? © Подслушано / Ideer
Ох, всегда дико жалко, что достойный ответ подобной "Алле Петровне" ты начинаешь выдумывать только в сознательном возрасте😑. Сейчас бы очень хотелось узнать, сразу "Аллу Петровну" разорвет от твоей исповеди, или еще вначале поверещит.
- Звонит сегодня учительница сына (ему 6) и говорит: «Слышала, у вашего сына день рождения, и он пригласил не всех одноклассников, только пару». Я отвечаю, что да, он дружит не со всеми детьми в классе, да и мы не потянем позвать домой 24 ребенка с родителями. А она в ответ заявляет, что есть правило: если приглашают кого-то из класса, то нужно пригласить и остальных. После небольшой перепалки я вышел из себя и выпалил: «Уважаемая, вы, видимо, слишком привыкли командовать детьми. Вы не понимаете, что ваша власть заканчивается в конце учебного дня и не простирается дальше школьных ворот? Я не шестилетка из вашего класса, я 38-летний мужик, планирующий частное мероприятие у себя дома, вне школьных часов. И если вы думаете, что вы можете диктовать правила в моем доме, за который я плачу ипотеку, то ну вас к черту, и ничего вы мне сделаете». Она опешила, а я повесил трубку. Жена со мной согласна. © AITAFOTEACHER / Reddit
- Мой младший брат учится в первом классе. Задали им рисунок на тему: «Кем я хочу стать, когда вырасту» Брат нарисовал супергероя, спасающего людей. А учительница рисунок забраковала, поставив в пример остальных детей с балеринами, пилотами и пожарными, сказала, что супергероев не бывает, и посоветовала быть адекватнее и ближе к реальности. Ребенку шесть лет. И кто тут неадекватный? © Подслушано / Ideer
- Дочке предстоит химиотерапия, на лечение мы поехали в другую область и останемся тут месяца на 3. Естественно, школу я предупредила, а тут смотрю — училка ставит дочке в журнале «отсутствие без уважительной причины». Звоню выяснять, в чем дело, а она мне говорит, что не может удовлетворять потребности каждого ребенка, и чтобы мы особого отношения к себе не ждали. Я ей напомнила, что мой ребенок вообще-то химиотерапию проходит, и это тот случай, когда как раз таки хотелось бы особого отношения. Попросила ее заменить причину пропуска на уважительную, а та отказалась и давай перечислять мне всю домашку, которую придется сделать дочке. И, мол, если она завалит экзамены в конце года, останется на второй год. Я так разозлилась, что накатала о ней огромный пост у себя в соцсетях (пыталась говорить с директором, но там мне дали понять, что это дело учителя). © Feisty_Ask_7710 / Reddit
- Как-то к нам в класс пришла на практику студентка из педа. Она смогла материал подать так, что всем было интересно, и у нее начали учиться и получать хорошие оценки даже те, кто эту биологию сроду учить не хотел. Преподавала она у нас вместо биологички почти полную четверть. Естественно, оценки у многих вышли на голову выше тех, что были до этого. В конце практики мы вручили практикантке подарок на прощание и пожелали успехов. Биологичка смотрела на это, поджав губы, а через пару дней провела пробный тест и выставила четвертные оценки по его результатам, а не среднее из того, что вышло в журнале. За один день обесценить старания учеников, которые реально усиленно работали несколько недель; отбить желание изучать предмет у тех, кто только начал с интересом и пониманием его изучать; настроить класс против себя. Молодец, что сказать! © Mr.KoticK / Pikabu
Я удивилась тому, что ученики плохо написали тест, они ведь неплохо учились. Оказалось, что это был тест ЕГЭ! Если оценка четвертная, то и материал должен быть по разделам, которые прошли за четверть.
- Во многих школах раньше существовала практика: самого необучаемого дурака училка вешала на самую беспроблемную отличницу, и спрос за все его косяки осуществлялся с нее. Практика вымерла, как мне казалось, пока на дочь-второклассницу вдруг не повесили почетное право «подтянуть отстающего», еще и ругают за его поведение и оценки. Она дает ему списывать сплошняком, чтобы хоть как-то вывезти, хотя со списыванием он тоже умудряется не справляться. Скандал я учинила знатный на всех уровнях. Училка в ответ вопила, что дети должны помогать друг другу, а у нее огромная нагрузка. И каким образом эта нагрузка должна касаться посторонней восьмилетней девочки? В итоге училка получила выговор от дирекции, от дочери с этой благотворительностью отвязались, она вздохнула спокойно. А с «отстающим» училка так и не справилась, он по-прежнему стоит на ушах, а она пытается найти ему куратора на добровольной основе, в том числе и агитируя родителей в чате. Пока никто не купился. © Подслушано / Ideer
- В начальной школе на первое сентября подарили учительнице красивую вазу под цветы, она была довольна. А на уроке один из учеников не слушался, так она взяла эту вазу с цветами и со всей дури кинула ее на пол. Училка вышла из класса, прорычав, что, когда она вернется — чтобы все осколки были собраны. И мы всем классом со слезами кинулись собирать эти осколки. Прошло 30 лет, встречались с одноклассниками, и все помнят этот случай. Не место таким стервам в школе. © Подслушано / Ideer
Вообще, когда ребенок учится в школе, школьную программу приходится вспоминать всей семье, и вот эта статья тому доказательство.
Комментарии
И снова мой коммент вроде первый) Считаю, неадекватные учителя не должны преподавать.