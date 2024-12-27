16 учителей, у которых не всегда получается сеять разумное, доброе и вечное

Учитель — профессия благородная, вот только некоторые идут преподавать не от любви к детям и желания вкладывать в их головы знания. Вот так и появляются злобные мегеры, которые над учениками откровенно насмехаются и даже в туалет с урока не выпускают. В этой статье мы собрали истории об учителях, которым бы лучше профессию сменить.

«Дочку в школе попросили написать, о чем она мечтает»

Нарушена последовательность событий:сначала надо стать профессиональной гимнасткой, а уже потом поехать нааа Олимпиаду. Учительница могла нааа это обратить внимание ребёнка, а не высказывать своё мнение.

«Она пишет: „Хочу поехать на Олимпиаду и стать профессиональной гимнасткой“. Только гляньте, что написала внизу красной ручкой учительница. Я вне себя!»

«Мне жаль, но этого никогда не произойдет» — прим. ADME