17 актеров и актрис, которые пробовались на культовые роли, но что-то пошло не так

Обаятельной следовательницей Анастасией Каменской могла стать Вера Глаголева. Создательница этого персонажа Александра Маринина видела только Веру в роли Каменской. Однако продюсер Владилен Арсеньев и режиссер Валерий Тодоровский провели кастинг, в ходе которого создатели сериала, в том числе и Александра Маринина, поняли, что Каменская может быть разной. В пробах принимали участие Юлия Рутберг, Полина Кутепова, Ольга Дроздова, Елена Цыплакова и многие другие актрисы.

Продюсер сериала на вопрос журналиста о том, почему же все-таки не взяли Глаголеву, ответил: "Веру люблю и очень ценю как актрису, но у нее не пошло. Я извинялся перед Верой". В роли Анастасии Каменской снялась Елена Яковлева.