Интересно, как об этом сказали Румянцевой? «Кустинская слишком красивая, а вот вы в самый раз»?
17 актеров и актрис, которые пробовались на культовые роли, но что-то пошло не так
Съемка фильма — один из кропотливых творческих процессов. Подобрать актеров, которые смогут полностью передать характеры героев, не так легко, как может показаться на первый взгляд. Часто за ту или иную роль борются несколько известных актеров. А порой, казалось бы, идеальный претендент на роль по каким-то причинам отказывается от предложения сыграть в проекте. А некоторым просто немного не хватило удачи, чтобы заполучить желанную роль.
Василий Ливанов — Атос в фильме "Д`Артаньяне и три мушкетера"
Вениамин Смехов сыграл в кино около сотни ролей, но, пожалуй, больше всего зрителю запомнился его Атос в «Д`Артаньяне и трех мушкетерах». Актер попал в телефильм благодаря воле случая. Режиссер картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич уже был готов утвердить на роль графа де ля Фера Василия Ливанова, когда актер вдруг пропал. Как выяснилось позже, он в то же время пробовался на роль Шерлока Холмса и сделал выбор в пользу детектива, ставшего кульминацией его карьеры.
Олег Меньшиков - Воланд в фильме "Мастер и Маргарита"
Режиссер Николай Лебедев, который изначально должен был ставить фильм, признался в интервью, что видел в роли Воланда Олега Меньшикова. К слову, изначально рабочее название фильма было «Воланд», но уже после завершения съемок стало понятно, что стоит взять оригинальное название истории.
Максим Матвеев - Мастер в фильме "Мастер и Маргарита"
Матвеев пробовался на эту роль еще в далеком 2018 году, когда кресло режиссера занимал постановщик Николай Лебедев. В итоге в команде проекта произошли значительные изменения, и главную роль сыграл Евгений Цыганов. Многие зрители считают, что Матвеев справился бы лучше, а у Евгения герой получился слишком уж «фарфоровым».
Константин Хабенский — Кощей в фильме «Последний богатырь»
Константин Хабенский мог сыграть Кощея, но в последний момент отказался от роли. Все дело в том, что для роли предполагалось использование пластического грима, а его актер не очень-то жалует. В итоге сказочного персонажа воплотил Константин Лавроненко.
Наталья Кустинская - Тося в фильме "Девчата"
Режиссер картины, Юрий Чулюкин, считал, что главную роль должна была сыграть его жена, Наталья Кустинская. Однако худсовет фильма посчитал звезду слишком красивой, и на роль Тоси взяли Надежду Румянцеву.
Марк Богатырев — Гриша в ленте «Холоп»
Мало кто знает, но на главную роль в фильме "Холоп" пробовался Марк Богатырев. С режиссером Климом Шипенко актер провел минут 40, в ходе которых было сделано огромное количество дублей. Однако, по признанию самого Марка, заполучить эту роль ему помешала собственная "взъерошенность". Он сказал следующее: "Я репетировал спектакль, и я в этом спектакле был очень темпераментным... Я был немножко взъерошенный [на пробах]. Надо было попроще". Так роль Гриши перешла к Милошу Биковичу.
Любовь Полищук — Манька в фильме «Место встречи изменить нельзя»
Любовь Полищук успешнее других претенденток прошла пробы на роль Маньки Облигации в «Место встречи изменить нельзя» и была в шаге от официального утверждения. Когда о ее триумфе узнал Владимир Высоцкий, он обратился к Станиславу Говорухину с просьбой посмотреть еще одну актрису — Ларису Удовиченко. Магнетическая игра девушки убедила режиссера, во многом определив ее дальнейшую карьеру.
Вера Глаголева - Анастасия Каменская в сериале "Каменская"
Обаятельной следовательницей Анастасией Каменской могла стать Вера Глаголева. Создательница этого персонажа Александра Маринина видела только Веру в роли Каменской. Однако продюсер Владилен Арсеньев и режиссер Валерий Тодоровский провели кастинг, в ходе которого создатели сериала, в том числе и Александра Маринина, поняли, что Каменская может быть разной. В пробах принимали участие Юлия Рутберг, Полина Кутепова, Ольга Дроздова, Елена Цыплакова и многие другие актрисы.
Продюсер сериала на вопрос журналиста о том, почему же все-таки не взяли Глаголеву, ответил: "Веру люблю и очень ценю как актрису, но у нее не пошло. Я извинялся перед Верой". В роли Анастасии Каменской снялась Елена Яковлева.
Оксана Акиньшина — Эсфирь Литвинова в фильме «Статский советник»
В 2004 году на роль Эсфири Литвиновой утвердили 16-летнюю Оксану Акиньшину. Однако молодая актриса позволила себе настоящую вольность: она просто взяла и не явилась на съемочную площадку в первый же день. В результате Акиньшину в срочном порядке пришлось заменить на Эмилию Спивак.
Кирилл Плетнев - Сергей Глухарев в сериале "Глухарь"
Первый режиссер сериала "Глухарь" Гузэль Киреева рассказывала, что, рассматривая кандидатуры на роль Глухарева, она хотела отдать предпочтение малоизвестным актерам. Киреева предложила роль Кириллу Плетневу, однако тот заявил, что не снимается в малобюджетных проектах. Тогда она случайно увидела в одной из телепередач Максима Аверина и поняла, что это тот самый Сергей Глухарев. Гузэль пригласила актера на пробы, которые он успешно прошел. Потом начался съемочный процесс. Первое время редакторы канала сомневались в кандидатуре Аверина, но спустя время изменили свое мнение.
Юлия Мельникова — Лариса Войтович в сериале «Напарницы»
Главную роль капитана Ларисы Войтович могла сыграть Юлия Мельникова. Режиссер уже утвердила ее на роль, однако следующей на пробы пришла Марьяна Спивак. В тот момент все поняли, что в Войтович должна перевоплотиться именно эта актриса. Режиссер сказала, что чувствовала свой долг перед Мельниковой, поэтому позднее дала ей главную роль в сериале "Мама".
Александр Домогаров — Павел Кравцов в сериале "Участок"
На роль участкового Павла Кравцова претендовал Гоша Куценко, однако он провалил пробы. Хотел стать главным героем и Александр Домогаров, но его кандидатуру не утвердили, так как, по словам сценариста Алексея Слаповского, актер "не попадал в типаж необычного, честного, «ясноокого городского милиционера»". В итоге роль Павла Кравцова досталась Сергею Безрукову, который к началу съемок сильно похудел, как требовали того создатели сериала.
Екатерина Климова - Анна Тимирева в ленте "Адмиралъ"
Олег Тактаров - Фома в ситкоме "Физрук"
На главную роль пробовался Олег Тактаров, а также несколько других актеров. Однако Дмитрий Нагиев оказался убедительнее всех.
Анастасия Заворотнюк — княжна Анастасия в многосерийке «Бедная Настя»
На главную роль в сериале "Бедная Настя" пробовалась Анастасия Заворотнюк. Тогда она пыталась пробиться в любой проект, который сделал бы ее известной. Актриса не прошла кастинг, но через год сыграла в ситкоме "Моя прекрасная няня", очаровав тогда всех зрителей. Елене Кориковой же досталась главная роль в сериале "Бедная Настя".
Эмили Блант — Элис в фильме «Лев зимой»
В 2002 году Андрей Кончаловский занимался подбором актеров для своего фильма "Лев зимой". На роль Элис, возлюбленной короля Генриха II, пробовалась Эмили Блант, однако кастинг она не прошла. Режиссер решил отдать предпочтение своей супруге Юлии Высоцкой.
Гарик Харламов — Гена Букин в ситкоме "Счастливы вместе"
Не так давно Гарик Харламов признался, что пробовался на роль Гены Букина. Однако создатели сериала поняли, что он слишком молод для этого персонажа, и предложили комику сыграть соседа. Увы, Харламов отказался от съемок в пользу другого проекта, который показался ему более успешным. Сам же проект, к сожалению, так и не был реализован.
Кастинг-директоры проделывают огромную работу, а наши статьи — яркое тому доказательство: