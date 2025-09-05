17 человек, которые живут в своей вселенной, где действуют совершенно другие законы логики

48 минут назад

Среди всего многообразия людей есть отдельные индивиды, логику которых сложно понять, как ни пытайся. Именно о таких персонажах и решили поведать в сети наши сегодняшние герои.

  • Моя девушка попросила меня купить ей кое-что, что я и сделал. Она предложила вернуть мне деньги, но я сказал, что не нужно. Она посмотрела на чек и сказала, что я переплатил, поэтому она вернет мне только ту сумму, которую считает справедливой. © cybergrin / Reddit
  • Вчера в 2 часа ночи позвонил друган и кричал в трубку: «Это невозможно! Я больше не выдержу, заберите меня кто-нибудь!» Я в шоке, начал расспрашивать, что случилось. Рассказывает: «Понимаешь, вчера моя девушка пошла и нарастила себе в салоне волосы. Процедура недешевая, но результат того стоил. Она просто визжала от счастья! Но сегодня вечером ей просто захотелось их состричь». Долго еще ржал. © Палата № 6 / VK
  • Отец повесил новый телевизор в своей комнате, но немного косо, и я ему об этом сказал. А он ответил, что сделал это специально, чтобы, когда он будет спать на боку, телевизор был перед глазами в ровном положении. Я подумал, что он шутит, посмеялся и ушел. На следующий день мама рассказала мне, что отец все время говорил о том, как удобно висит телевизор. Мы никогда так сильно не смеялись. © Unknown author / Reddit
  • Переписывался со своей девушкой. И в один момент заметил, что как-то стиль написания поменялся. Начала писать с ошибками, не ставила запятые и точки. А потом все вернулось обратно. Будто два разных человека писали. Я ей об этом говорю, а она мне отвечает, что это ее подруга со мной два часа переписывалась. Оказалось, что они часто дают друг другу телефоны, чтобы переписываться с парнями друг друга. © Подслушано / Ideer
  • Один мой коллега по работе сказал, что, когда часы переводят на летнее время, можно поспать на час дольше. «Ты добавляешь час к часам, значит, добавляешь время сна». Как бы я ни объяснял ему, что он не прав, он никак не мог понять. © behindthesights / Reddit
  • Мужчина на улице считает деньги, и у него падает купюра. Это видит девушка и говорит:
    — Вы деньги уронили.
    — Я с земли ничего не поднимаю.
    Девушка подходит и поднимает купюру, засовывает в карман... Мужчина:
    — Верните купюру, а то не хорошо как-то поступаете. © ANTONIOKARTONIO / Pikabu
Кошачья прислуга
9 часов назад

Ну вообще технически друг прав Один раз, в ночь перевода, мы спим на час дольше. А в обратнкю сторону - на час меньше. Но это только по разу в год.

-
-
Ответить
  • Нашла на полу у своего парня белье, которое не принадлежит мне. Я сразу же спросила его об этом (хорошо зная, что оно принадлежит его недавней бывшей), и он ответил: «Ну, оно и не мое!» © Unknown author / Reddit
  • Знакомый заявляет: «Я не могу вернуть тебе долг, я на мели». Когда я спрашиваю, почему он «на мели», он ответил, что потратил все свои деньги на путешествия. А ведь это даже не его деньги, а родительские... © dreamsleepfly / Reddit
  • Утром меня встретила бабуля-соседка, схватила за руку, глянула прямо в глаза и такая: «У тебя часы на кухне слишком громко тикают, я спать не могу». Ну что ж, вечером я те часы сняла. А через пару дней та же соседка додумалась пожаловаться, что теперь ей скучно без того звука, к которому она так привыкла... © Мамдаринка / VK
  • Ехал сегодня в маршрутке, сел рядом с водителем, заходит девушка:
    — До центра доеду?
    — Перейдите на другую сторону дороги.
    Знаете что сделала эта мадам? Она не нашла ничего лучше, чем обойти вокруг маршрутки, подойти к водителю и сказать: «До центра доеду?» Маршрутка легла, водитель минут 15 отойти не мог от смеха. Занавес. © waikziir / Pikabu
  • Был в гостях, очень удивился тому, что одновременно на газовой плите включена только одна конфорка. Стоит кастрюля с водой — чайник ждет свою очередь. На мой вопрос, почему не поставить на другую (вдруг остальные 3 нерабочие), девушка ответила вполне логично: 2 конфорки потребляют больше газа... © EvgDor / Pikabu
  • Муж начал поздно приходить, вечно уставший. Я уже себя накрутила, мол, ну все, изменяет. Начала интересоваться. А он нервничает, путается в ответах. Вчера не выдержала, говорю: «Ты мне изменяешь?» Он мнется и неуверенно выдает: «Я на подработку пошел». Оказалось, боялся, что я уйду, потому что денег вечно впритык, и решил зарабатывать больше, но не хотел говорить. Я сначала стояла, не знала, смеяться или плакать. © Мамдаринка / VK
  • Понравился мне парень, начали общаться, но он меня резко слил под предлогом, что у меня нет образования. При этом про учебу и дипломы мы не говорили и вопросов он мне не задавал. Подумала тогда, что странно, но слив так слив. Через несколько лет он через общую знакомую узнал, что у меня степень во Франции, и написал мне: «Давай встретимся. Почему ты тогда не сказала, что у тебя есть образование? Это было тупо с твоей стороны!» Не уверена, как на такое реагировать, я просто забила на него. © Подслушано / Ideer
  • — Здравствуйте, выкуп велосипедов. Я вас слушаю!
    — Я хочу продать свой велосипед (называет модель) на литых дисках. Катались всего 2 месяца.
    — На какую сумму вы рассчитываете?
    — Ну, меня бы устроило долларов 120.
    — К сожалению, эти велосипеды новые оптом стоят около 80, нам невыгодно покупать его у вас.
    — Но я покупала его почти за 200.
    — Я вам сочувствую.
    — Всего доброго!
    Проходит 10 минут.
    — Снова здравствуйте, я вам звонила 10 минут назад. Я подумала... за 100 долларов заберете? © laverstsuvarun / Pikabu
  • Занимаюсь взысканием задолженности с людей, у которых есть старые счета за телекоммуникационные услуги (от 3 до 6 лет). Самая странная фраза, которую я слышал, чтобы избежать оплаты: «Это старый долг, зачем я должен его выплачивать?!» © ginfish / Reddit
  • Помню в детстве, когда мама во время уборки клала что-то из твоих вещей в другое место, а ты не мог это найти и спрашивал ее, где это, она отвечала: «Это твои вещи, так что ищи их сам». © Admiralbenbow123 / Reddit
  • С девушкой решили подарить друг другу подарки на праздник. Мне она подарила мощные, ну и дороговатые на первый взгляд наушники, но почему-то розовые. Говорю:
    — Года идут, мода меняется, но розовые?
    — Дорогуша, это мне, чтоб я тебе не мешала своей музыкой дома. © Jonrey / Pikabu

А людей с альтернативными настройками логики одной подборкой не охватишь. Так что держите еще одну.

