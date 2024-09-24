17 фото о том, что искренняя забота — не всегда сложно, но уж точно приятно

Порой под грузом рабочих будней и других проблем мы забываем о позитивных сторонах нашей жизни. Герои этой статьи своими поступками напомнили нам о том, как важна забота о ближнем. Иногда даже пара теплых слов от знакомого могут сделать чей-то день особенным.

«Застряла дома на несколько недель после операции. Сказала мужу, что скучаю по улице, по звездам и луне»

«И вот креативно он решил мою проблему. Подал мне блюдо с сыром, который нарезал в форме звезд и луны, и сказал: „Знаю, что это не то, чего ты хочешь, но вот тебе маленькое утешение, пока я не вытащу тебя на улицу“. Я вышла замуж за хорошего человека».

«Когда я болела и не было сил выходить из дома в магазин, подруга оставила мне под дверью вот такой сюрприз»

Катерина Лисичкина 6 часов назад В России можно и не узнать, что тебя под дверью ждал сюрприз 🤣🤣🤣 - - Ответить

«Торт с пандами на 7-й день рождения моего сына»



«Моя лучшая подруга сделала мне сюрприз, поздравив с новой работой»

«Мама связала мне чехол на руль»

«Смастерила это для милой леди из местной аптеки, которая всегда называет меня подругой и поднимает настроение»

«Скажите, она не посчитает меня сумасшедшей? Она похвалила мои браслеты в прошлый раз, когда я заходила».

«После бакалаврита поступила в магистратуру в другой университет. И на вручения диплома мои друзья из прошлой группы решили сделать мне подарок»

«Они пришли ко мне на вручение в другой институт с букетом цветов. Очень люблю их»

«Я потратила два дня на выпечку торта с динозаврами на день рождения моего парня. Теперь я сама как динозавр»

«У меня была тяжелая неделя, я много работал, и жена только что сделала мне сюрприз, подарив прекрасные цветы»

«Ездили на сборы с танцами. Наш тренер очень переживал, что мы мало едим, и поэтому постоянно приносил вкусняшки»



«В мой день рождения подруги решили устроить мне сюрприз. И целый день ко мне домой приезжали курьеры с подарочками»

Катерина Лисичкина 5 часов назад Какая красота и всё розовое! А справа ещё и съедобное🤗 - - Ответить

«Недавно меня повысили на работе, и новая команда оставила вот такой презент в моем новом офисе»

«Они подарили мне коробку полную конфет и закусок, несколько освежителей воздуха на основе эфирных масел и даже аптечку. Кажется, мне уже нравится новый коллектив».

«Пару месяцев назад сестра купила мне дорогое платье, а на мой день рождения я получила вот такой подарок. Смеюсь до сих пор»

Надпись: «Кошелек прохудился»

«Мне дарили более дорогие подарки, но по сравнению с твоим они пустышки. Обожаю такой креатив». © Of_MiceAndMen / Reddit

«Пришлось уехать от кошки на неделю, чтобы пройти курс лечения. Моя тетя, чтобы мне легче было пережить разлуку, прислала эту игрушку»

«Кошечка была в шоке от знакомства со своим двойником».

«На прошлой неделе в школе была неделя благодарности, и на окнах нашего класса вывесили послания от моих учеников»

© Sajiri / Reddit Катерина Лисичкина 5 часов назад Я работала в летнем лагере, до сих пор сохранила записки (у нас игра была ) от детей-столько искренних приятных слов я не получала за всю жизнь даже от родных! - - Ответить

1 надпись: «Сара — лучший помощник учителя в школе. Мне нравится собирать с ней Лего».

2 надпись: «Она классная и очень веселая. Мне нравится, когда она качает меня на качелях».

«Мама прислала мне это сообщение. Она непроизвольно написала те фразы, что каждый вечер говорила мне моя покойная бабушка»

«Я сделала скриншот и никогда его не удалю. В этом сообщении столько любви».

Сообщение: «Спокойной ночи. Спи крепко. Не позволяй серому волчку кусать тебя. Люблю».

«В колледже я работала в столовой на завтраке. У меня была постоянная гостья, которая просила „большую тарелку яичных белков“, но не указывала конкретное количество»

«Однажды я просто пошла ва-банк и сделала огромную стопку, написав на ее талоне: „Этого хватит?“ А она нарисовала мне такой милый ответ».