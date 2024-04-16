17 историй, которые подтверждают поговорку «скучная жена — горе в семье»

Героини этой статьи всегда готовы посмеяться над собой и по-доброму подшутить над окружающими. Правда, они потом могут рассказать об этом всему свету на всевозможных форумах и сайтах. Но на них вряд ли кто-то обидится — слишком уж увлекательными выходят эти истории.
- Есть у нас на работе мадам, которая постоянно вкусности точит. А тут смотрим, с кефирчиком сидит. Рассказывает, что нашла супердиету, где нельзя никакой твердой пищи. А я гляжу, кефир у нее какой-то странный, спрашиваю, что это. Оказывается, она умудрилась выпить жидкое тесто для блинов. По диете твердое же нельзя, а жидкое можно. © Подслушано / Ideer
- У моего друга дома живут 8 змей, 5 пауков, хамелеон и игуана. Ну и мама его тоже с ним живет. Однажды он подошел к ней и говорит: «Мам, давай что ли котика заведем? А то этих тварей ни обнять, ни погладить». На что мама очень эмоционально выдала: «Никаких зверей в моем доме!» © Подслушано / Ideer
- Поняла, что мы с мужем или балбесы, или детство не выветрилось из нижней части тела. Как-то отгенералила квартиру, кучу хлама выкинуть собрала. Муж понес все это на помойку. Ох, я еще долго буду помнить глаза незамеченных мною соседей у подъезда. Еще бы! Я ведь в тот момент открыла окно, схватила старую подушку и кинула ее в мужа с криком: «И гнездо свое забери!» © Подслушано / Ideer
- Мама смотрит фильм с бабушкой. Главный герой начинает читать текст на латыни.
Бабушка: «Выключай звук быстро!»
Мама: «Ты шутишь?»
Бабушка: «Сейчас вызовет какую-нибудь зловещую фигню, так с Наташкой было!»
Дед заходит: «Шо вы орете?»
Бабушка: «Ну вот видишь? А я что говорила!» © chern_ov / Twitter
- Стояла с парнем на остановке. Бабушка, продававшая цветы, зелень, домашние овощи предложила парню купить мне букет астр, на что я ответила, что не люблю астры. Она не растерялась и, глядя прямо парню в глаза, выдала: «А, ну так купи ей помидоры!» © Подслушано / VK
- У меня есть 3 кошки, все они просто ненавидят меня. Один раз я решила лечь спать не в свою комнату, а в комнату мамы. Как же я удивилась, когда увидела, что все три легли на меня и стали мурчать. Я посмотрела на них из-под одеяла, а они ошарашенно посмотрели на меня и убежали в испуге. © Подслушано / VK
- Работаю в отделе кадров большой корпорации. Работа сложная, ее всегда много: имею дело с людьми и кучей бумаг. Вечно получаю нагоняй и много перерабатываю. Пришла на собеседование девушка, общаемся по условиям работы и понимаем, что ей они не подходят. Девушка от отчаяния, видимо, расплакалась. Отпустила ее, но осадок остался.
Вечером вспомнила этот случай при разговоре с подругой:
— У меня сегодня девушка на собеседовании плакала.
— Ты ей свое место предложила, что ли? © Подслушано / VK
- Маленький соседский ребенок только что открыл окно и крикнул: «Сколько будет 27 + 4?»
Я крикнула: «31!»
И он сказал: «Спасибо, тетя Бог!» ТЕТЯ БОГ, ах-ха-ха-ха! © molokiss / Twitter
- На улице маленький мальчик, указывая на меня, спрашивал у бабушки, куда идет тетя с зелеными волосами. Она ответила: «Русалка это. Из моря вышла. Или возвращается обратно в море, как знать...» И оба мне улыбнулись. Самое милое, что я слышала от незнакомцев на эту тему. © youngnorthwind / Twitter
- Работаю в магазине, где держат кошку. Эта черная овца бегает за два квартала встречать меня, когда иду на работу, приносит мне птичек и мышек и, видимо, очень меня любит, потому что большую часть времени сидит у меня на коленях. Зараза! У меня на нее аллергия. © Подслушано / VK
- Знакомая не поленилась, зашла в соцсети бывшей девушки своего мужика и под их совместными фотками с подписью «мой» написала: «А теперь мой». Через пару дней какая-то другая баба на ее комментарий ответила: «Это вы так думаете». Игра началась.
- Просыпаюсь утром от звука бензопилы, выхожу во двор с собакой погулять. Вижу такую картину: стоит мужик на балконе 2-го этажа, на вытянутых руках держит бензопилу и допиливает дерево, наклоненное в сторону дома. Естественно, дерево начинает падать на дом и выбивает окно на 3-м этаже. 2-секундная тишина, и тут женский голос из квартиры: «А я тебе говорила!» © One1ove / Pikabu
- Летом стала свидетельницей ситуации: моя бабуля вставала рано утром и шла во двор, срезала цветы с клумбы и ставила их в вазочку на кухне. Когда цветы вяли, ситуация повторялась. Возвращаясь как-то домой, я увидела свою бабушку и 4 ее подруг на лавочке у подъезда. Они на весь двор обсуждали «ту самую подлюку», которая ворует их цветы с клумбы. Кричала, возмущалась и предлагала «поймать и оборвать руки воришке» больше всех моя бабуля. Актриса! А я студентка лучшего театрального вуза. © Подслушано / VK
- Выходной, готовлю завтрак. Из гостиной слышу странные фыркающие звуки, а потом вопль мужа: «Аня! Аня!» Вбегаю: муж стоит на табурете, руки кверху и пытается повесить люстру, на нем шорты со шнуром. До сих пор давлюсь смехом, как вспоминаю, что наш кот творил в это время. Он запрыгнул на табурет, потянул лапами шнурок, тот развязался, и шорты поползли вниз. Хорошо в кармане был телефон — сфоткала, давясь смехом. Очень хочется выложить в соцсети, но муж грозит разводом и нищетой. Ладно, я подожду. © Подслушано / Ideer
- Обожаю свою профессию гинеколога уже за то, что могу сыну своей подруги сказать: «Да я тебя в утробе еще видела!» Заявляю так, когда тот смеет дерзить родителям. © Подслушано / Ideer
- Идем с подругой, и она вдалеке видит отель, а на нем красными буквами написано название. Подруга со своим зрением −3: «„Жизнь Веры“. Класс, это же что за жизнь у какой-то Веры, что в честь нее назвали отель?» Я обращаю внимание, что она читает, и говорю: «Жюль Верн». Поржали, пошли дальше. © Подслушано / Ideer
- Дело было в аэропорту. Жду багаж, а он все никак не едет. Потом хватаю черный чемодан, вроде он. Но тут подходит мужчина: «Женщина, это мой!» Говорю: «А похож на мой». Нужно было видеть лицо мужчины через пару секунд, когда я, уступив ему багаж, схватила ярко-оранжевый чемодан. Дело в том, что я раньше всегда летала с черным, а в этот раз за пару дней перед отлетом приобрела со скидкой оранжевый. И совсем забыла об этом. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько статей, главными героинями которых стали ироничные и непредсказуемые женщины.
Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.