17 историй, которые подтверждают поговорку «скучная жена — горе в семье»

Героини этой статьи всегда готовы посмеяться над собой и по-доброму подшутить над окружающими. Правда, они потом могут рассказать об этом всему свету на всевозможных форумах и сайтах. Но на них вряд ли кто-то обидится — слишком уж увлекательными выходят эти истории.