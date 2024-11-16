17 историй, которые показывают, что юмор можно найти даже в самых обычных ситуациях
В жизни случаются разные события. И хорошо, что часть из них — почти готовый сценарий для комедии. Именно такими моментами и поделились в сети наши сегодняшние герои.
- Коллеге поручили написать электронное письмо в организацию, которой мы сдаем офис, и сообщить, что мы закрываемся на праздничные каникулы и вернемся в следующем году. Вместо этого она написала им, что мы закрываемся навсегда. Они сердечно попрощались с нами после 20 лет работы и расторгли наш контракт. После того, как начальник узнал об этом, письма коллеги я перепроверяю. © ImCrazyForLatinas / Reddit
- Спускаюсь в метро. Ко мне подходит симпатичный молодой человек. Смущаясь и краснея заводит разговор:
— Могу я задать вам один нескромный вопрос?
Пока не прогремел внезапный поезд, стояла и думала, насколько же я хороша, со мной все еще флиртуют эти мальчики! Дождавшись тишины, отвечаю:
— Вы не сможете смутить меня ни одним вопросом, я в прошлом журналист.
Он улыбается, как кудрявый амур. Его интерес, безусловно, приятен.
— Вопрос на самом деле чудовищный: не могли бы вы дать мне денег на хостел? Мне сегодня нечем платить...
Ох... Ну конечно, я дала. © vasilisaPRO / Pikabu
- Мои начальники не предупредили, что мне вручат награду на следующем корпоративном мероприятии. Я хотела прогулять, так как у меня было много работы, но мне не разрешили. Поэтому я надела футболку с надписью «Недоплата — 100%». А прелесть ситуации в том, что награда была настолько большой, что ее вручал генеральный директор и старший вице-президент, а после этого была целая фотосессия с руководителями. Генеральный директор и руководители рассмеялись, увидев мою футболку. Жалко, что фото не сохранилось. © Ayane_Redfield / Reddit
- Я так пришел домой, уставший как собака, упал на кровать, уснул. Просыпаюсь от зова природы и чувствую, что на плече тяжесть непонятная, что-то лишнее повисло. А темно хоть глаз коли. Я еще скорее сплю, чем проснулся, начинаю эту тяжесть с себя скидывать, прямо всем телом кручусь. И тут же выхватываю по лицу. Пытаюсь поймать обидчика руками и второй раз получаю. Хорошо, что во второй раз я все же схватил рукой эту «тяжесть». Оказалась, что это моя левая рука, просто я ее очень сильно отлежал, до полной нечувствительности. Так я ночью со своей рукой сражался. © IzopZedoren / Pikabu
- Однажды мне очень захотелось раскрасить стену, поэтому я создал в коридоре небольшой шедевр и изобретательно подписал его именем брата. Все это сошло бы мне с рук, если бы моему брату не было бы на тот момент 17 лет. А мне 7. © ******fer / Reddit
- Захожу сейчас в лифт с женщиной, двери уже закрываются, вдруг вижу, что в нашу сторону спешит еще одна попутчица. Тянусь к кнопке открывания и пару раз успеваю нажать, женщина благодарит и заходит. Ждать лифт в этом доме порой приходится довольно долго. У первой женщины в это время не дрогнул ни один мускул на лице, мне даже показалось, что оно отражает презрение к окружающим. И только последним выходя из лифта я понял, что оно отражает презрение ко мне персонально, ведь я судорожно нажимал кнопку закрывания, а не открывания двери. © kartviller / Pikabu
- Сидим с подругой лясы точим, она рассказывает, как удаляла волоски с верхней губы, рядом крутится мой муж. Подруга неожиданно обращается к нему, мол, не хочет ли он, чтоб и я тоже удалила? На что мой невозмутимо отвечает: «Жена-гусар это почетно!» и продолжает дальше заниматься своими делами. © Подслушано / Ideer
- Сегодня утром на 20 минут проспали. Вскочили. Моментально собрала дочь, а муж побежал греть машину. Вернулся, схватил в охапку ребенка и они ускакли. Сонная плетусь в спальню и обнаруживаю на тумбочке забытый телефон мужа. Угадайте, что я первым делом сделала? Правильно, набрала его номер чтобы сказать о забытом телефоне. © Kawaigoth / Pikabu
- Пошла на вечеринку по случаю дня рождения друга, случайно зашла не в тот дом. Эти ребята тоже отмечали день рождения. Столкнулась с «местным» именинником, сказала ему, что ищу тусовку моего друга Райана. И хозяин дома сообщил мне, что его тоже зовут Райан. Я проверила информацию о мероприятии в соцсети и поняла, что нужное мне место находится через несколько домов. Два Райана, на одной и той же улице, обоим исполнился 21 год. Чистое совпадение. Посмеялась и осталась на час, а затем пошла уже на главный праздник. © novicemma2 / Reddit
- Попутчика в поезде активно доставала советами тетка среднего возраста с соседней полки. В конце концов мужик не выдержал и сказал ей: «Вот вы поездите с мое, потом советы давайте! До конца пути тетка молчала. Обиделась, видимо. Когда выходили — спросил у него, просто из любопытства:
— А вы часто поездами ездите?
— Первый раз... © Vipman84 / Pikabu
- Попросила мужа сварить макароны. Пошел. Слышу, наливает воду и высыпает макароны. Кричу ему: «Милый, макароны только в кипящую воду кидать!» Сливает воду с макарон. Пауза. Кричит радостно: «Будем считать, что мы их предварительно помыли!» © Подслушано / Ideer
- Стоял в магазине видеоигр. Заходит пара, начинает разглядывать ассортимент. Девушка говорит парню: «Тебе действительно нужно столько игр?» Парень смотрит на нее, кивает на сумки с покупками, которые она несет, и говорит: «Тебе действительно нужно столько обуви?» Девушка тут же указывает на какую-то игру и говорит: «О, эта кажется интересной!» © ctruemane / Reddit
- Я год работал в школе, и у меня странная фамилия, поэтому я просил детей называть меня мистером А, если они не могли ее произнести. Но некоторые дети все равно пытались выдать свою версию моей фамилии. Один мальчик сказал: «Мистер А, я буду называть вас мистер Авокадо. Потому что я не могу вспомнить вашу фамилию, и я не люблю авокадо». © scottydoeskno / Reddit
- Уже долгое время пытаюсь сдать на права. Две недели назад у меня уже была седьмая попытка сдачи экзамена. Ну и мой инструктор, который меня прекрасно уже знает, решил меня подловить. После десятиминутной езды попросил остановиться, а там рядом был знак «остановка запрещена». Я его заметила. Остановилась, поставила машину на аварийку, достала из багажника знак аварийной остановки, установила его и подошла к инструктору с вопросом: «Что случилось? Вам плохо?». Меня можно поздравить, я наконец-то сдала на права! © Карамель / VK
- Есть у меня подружка, а у нее небольшая фобия: она постоянно сомневается, выключила ли утюг. Она постоянно звонила мужу и несколько раз возвращалась с работы проверить. И вот как-то пришла она на работу, коллеги начали подкалывать ее как всегда:
— А ты утюг выключила?
— Да.
— Ты уверена?
— Да.
И после ответа лезет в сумку и вынимает оттуда утюг. © Карамель / VK
- Была на приеме у врача, он осмотрел мою шишку на лбу. Я у него спрашиваю: «Скажите, а я дурочка?» Он удивленно поднимает взгляд и отвечает: «Ну нет, травма головы незначительная. А что с вами случилось-то?» Говорю ему: «Я пыталась свою кошку забодать. Ползая по полу на четвереньках. В стену врезалась». © Карамель / VK
- Я отправилась к отцу на работу, чтобы распечатать курсовую работу. В пустом кабинете у окна на столе стоял принтер, я отправила документ на печать и отправилась пить чай. Через несколько минут на офисную кухню вбежал отец с широко раскрытыми глазами и повел меня за руку к принтеру. Я испугалась, подумала что распечатала что-то непристойное, но оказалось, что принтер начал жевать занавеску и медленно, но верно продвигался к карнизу... © Карамель / VK
- Еду в троллейбусе. Вдруг замечаю необычное поведение парня напротив. Он поворачивается ко мне и принюхивается! Я с ужасом наблюдаю, а он спрашивает: «А чем у вас так пахнет из сумки?» Я: «Булочками». Парень предлагает дружить, но тут его девушка начинает тянуть его обратно со словами: «У тебя уже есть с кем дружить, зараза!» © Карамель / VK
Юмора мало не бывает, поэтому держите еще несколько подборок:
Комментарии
Если чо, экзамен не инструктор, а инспектор принимает. Инструктор там никаким боком не участвует, просто сидит сзади как пассажир
Насчет утюга была та же проблема, хоть в сумку клади, а теперь я фоткаю себе и утюг и газ, и все норм! 😺
Ехали с кавалером кататься наа горных лыжах. Смотрю наа термометр -29.. - 30... - 31... Звоню маме. "Мама ты меня головой в детстве роняла?" "Вроде нет. А что?". "А тут ниже минус 30, а мы наа лыжах едем кататься, а я не против". Молчание. "Может и роняла..."
Жена брата сдавала вождение. Долго. Устала. Наконец, экзаменатор говорит - Все. Экзамен окончен. Она, где ехала, тут же остановилась, заглушила машину, отдала ключи и вышла. Посреди дороги. Предполагалось, что она найдет место, припаркуется и только потом выйдет. Права она получила, но никогда сама не водила.