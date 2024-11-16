17 историй, которые показывают, что юмор можно найти даже в самых обычных ситуациях

Жена брата сдавала вождение. Долго. Устала. Наконец, экзаменатор говорит - Все. Экзамен окончен. Она, где ехала, тут же остановилась, заглушила машину, отдала ключи и вышла. Посреди дороги. Предполагалось, что она найдет место, припаркуется и только потом выйдет. Права она получила, но никогда сама не водила.