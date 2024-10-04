17 историй о радостях и заботах родителей, которые воспитывают детей в одиночку
Истории
22 минуты назад
Мы уверены, что родителя, воспитывающего ребенка, никак нельзя назвать одиноким, ведь у него есть тот или та, ради кого он горы готов свернуть. В сегодяшней статье — теплые истории таких мам и пап, а также уже взрослых детей, которые выросли в семье с матерью или с отцом.
- Ушла от мужа, когда сыну было полтора года. Все меня осуждали, мол, да кому я нужна буду, разведенка с ребенком. И вот я снова замужем и счастлива, сын отчима зовет папой, а мой муж его — сыном. Как вдруг бывший объявился и на голубом глазу заявил: «Отдавай мне пацана!» Оказалось, что ему нужен ребенок, и все тут, чтобы «был», ведь его новая жена не может иметь детей. Не согласились, естественно. © Подслушано / Ideer
- Время летит, и сейчас я сам уже отец. В последнее время в моей голове всплывает цифра 4600. Ровно столько получала моя мама! Денег не хватало ни на что. Она всегда придумывала забавные варианты, как меня удивить. Например: «Открой рот, закрой глаза!» А там обыкновенный чернослив из сухофруктов... Или как мы ходили пешком на вокзал в четыре утра, говорили обо всем на свете... Она из кожи вылезала, чтобы розовые очки не исчезали. Жили ужасно, но благодаря маме это было прекраснейшее время! Любите своих родителей! © Не все поймут / VK
- «Любимый» слился. Родных нет, живем с ребенком в квартире лучшей подруги. Мы обе мало зарабатываем, но подруга всегда помогает. Я очень ей благодарна, но недавно она прям отожгла. Просыпаемся мы с дочкой и видим в коридоре лиловую форму. И записку: «Сонечка, пусть этот день пройдет просто замечательно». Дочь запищала от восторга, а я заплакала. В этом году доченька пошла в школу, а денег на форму совсем не было, поэтому я одолжила у знакомых старую и откровенно поношенную. Ребенок расстраивался, а я еще больше. В новенькой форме я узнала любимое платье подруги, которое шила ей мама. Мамы нет уже больше 10 лет, подруга очень дорожила этой вещью. © Не все поймут / VK
- Я воспитываю сына одна. Пару месяцев назад развелись с мужем, он уехал в другую страну. Приезжает редко, почти не помогает, так что тяну все самостоятельно. Неделю назад я сильно простудилась. Сына некому было отдать, поэтому просто изолировалась по максимуму и ношу дома маску. Переживала, что энергичный 4-летка не даст мне быстро выздороветь, ведь он постоянно нуждается во внимании. А сын словно почувствовал, как мне необходимы забота и спокойствие. Делает мне чай с малиной, трижды в день приходит с градусником и приказывает: «Мерь!» А вчера я долго не могла уснуть, так он пришел ко мне в комнату с книжкой. Сказал, что теперь его очередь убаюкивать меня перед сном. Вообще милота. © Не все поймут / VK
- Мама растила меня одна, денег вечно не хватало. Так что все мои «новые» шмотки были перешитыми старыми (моими, мамиными или чьими-то еще). Сейчас мне 23, я могу себе позволить ходить по дорогим магазинам, но самой любимой вещью в моем шкафу является старая сбитая шапка, которую мама перевязала последней. С мамулей все отлично, я стараюсь ее баловать. А как только у нас появилась возможность покупать новые вещи, она перестала шить совсем. Говорит, что у нее неприятные ассоциации. © Карамель / VK
- С 19 лет я счастливый отец тройни. Их мать отказалась от них, поэтому занимался малышами в одиночку. Большое спасибо ее и моим родителям. Они помогали мне морально и финансово, пока я не встал на ноги. В этому году мне будет 42 года, дети окончили институты и живут отдельно, дочка замужем. Думал, что наконец-то поживу для себя, купил мотоцикл, записался в зал, начал ходить на свидания. Надоело очень быстро. Хватило в прямом смысле на 2,5 месяца. В доме стало тихо и одиноко. Я слишком привык заботиться обо всех, как жить по-другому — не знаю. Видимо, буду одним из тех родителей, которые торопят и наседают с внуками. © Подслушано / Ideer
- Меня воспитывал папа. Он всегда очень волновался за меня, старался, чтобы я не ощущала недостатка одного из родителей. В некоторых ситуациях он даже перестарался. Например, отец рассказал мне о месячных, когда мне исполнилось 7 лет. Я тогда ни о чем подобном даже не подозревала, очень испугалась. Папе пришлось меня успокаивать, но он с этим справился. Зато моя осведомленность потом помогла мне успокоить девочку из школы. Ей было лет 11, у нее начались первые месячные в школьном туалете, а она вообще ничего о них не знала, поэтому сразу бросилась в слезы. А я, 7-летняя девочка, все ей подробно объяснила. © Мамдаринка / VK
- Договариваемся на работе, кто когда в отпуск пойдет. Начальник мечтательно: «Мы с женой в июне поедем, детей — бабушкам, погуляем, отключимся от забот!» Я, мать-одиночка с двумя, отвечаю, мол, тогда в июле пойду, тоже оставлю детей бабушкам и уеду на море на 5 дней. А начальник вдруг стал возмущаться: «Да что ты за мать? Детей бросишь на стареньких родителей?! Одна поедешь отдыхать! Не думал, что ты такая...» © #щастьематеринства / VK
- Я воспитываю маленькую принцессу один. Она лучшее, что есть в моей жизни, но некоторые ее мысли и поступки мне, как мужику, вообще не понять. Однако моей малышке уже 14, и у нас полное взаимопонимание. Недавно она пришла ко мне грустная и явно озадаченная чем-то. Я забеспокоился и давай выяснять, в чем дело. Оказалось, у одной из ее подруг горе: ее бросил парень. Я быстро понял, в чем проблема, и предложил нашу квартиру в качестве места, где они смогут поплакать, посмотреть что-то и поговорить. Дочка от счастья просто запрыгнула на меня и чуть не задушила в объятьях. Она начала звонить всем, а меня отправила покупать вкусняшки и салфетки. © Не все поймут / VK
- Когда дочери было 7, она попросила отдать ее в художественную школу. Я воспитывала ее одна, денег тогда было немного, и я устроилась на вторую работу: по вечерам убирала в школе возле дома. Этих дополнительных денег как раз хватало на художественную школу, качественные материалы и проезд. И вот спустя 17 лет дочь подарила мне машину. И эти деньги она заработала, продав одну из своих картин. Моя девочка — талантливая и успешная художница. Безумно горжусь ею. А еще немножко восхищаюсь собой, ведь однажды я послушала свое сердце и помогла дочери воплотить ее мечту. © Палата № 6 / VK
- Муж ушел к другой, я осталась с 2,5 годовалым ребенком. Финансово сложно, я активно ищу работу. И вот приходит ко мне как-то подруга, пьем чай, я ей рассказываю, как мне тяжело. Она поддержала, на том и закончили. А тут звонит она мне 3 дня назад и просит: «Дай в долг 30 тысяч! Мне срочно надо на губы и на покраску». Ну не смешная ли? Такое ощущение, что 2 недели назад я другому человеку душу изливала, вот правда. Так она еще и удивилась, мол, как это у тебя нет? Действительно, как же это? Странные люди. © Рабочие истории / VK
- Моей дочери исполнилось 3 годика, жена ушла от нас больше года назад. Я очень стараюсь, чтобы моя дочка всегда выглядела красиво, но, честно сказать, мне очень сложно дается уход за ее волосами. Не так-то просто собрать их в аккуратный хвостик или косички. Думается мне, что было бы отлично пройти какое-то специальное обучение. © Unknown author / Reddit
- Безумно благодарна своей маме. Она воспитала меня в одиночку, никогда не упрекала ни в чём, поддерживала и помогала. В 18 лет я решилась на переезд. Мне хотелось пожить одной, работать и учиться. Я устроилась официанткой. Мама работала на престижной работе, но несмотря на это, всем рассказывала о том, какая у нее классная и самостоятельная дочь. Хоть моя работа и считалась в тех кругах не очень престижной. Только благодаря маме я сейчас имею хорошую работу, свою квартиру и здравую психику. Спасибо, мама! © Мамдаринка / VK
- Моей дочери 12, у меня не было свиданий уже 7 лет. Из-за работы, учебы, футбола, домашних дел и встреч с друзьями у меня не было ни времени, ни энергии на отношения. Я, конечно, понимаю, что отцовство усложняет жизнь в плане отношений, но оно того точно стоит. Я ни о чем не жалею. © sunghooter / Reddit
- Моя мать овдовела в 30 лет и осталась с 3 детьми на руках. Помощи ни от кого не было, плюс ко всему мы постоянно сталкивались с осуждением. Мол, нормальная семья — это когда есть отец, а не как у нас. Но мамочка мужественно справилась с трудностями, хотя было очень сложно. Однажды ей даже пришлось в День отца пойти в школу брата и играть в футбол вместе с папами других парней, чтобы он не чувствовал себя белой вороной. Она была там единственной женщиной и гордо встала, когда диктор произнес ее имя. Я невероятно горжусь ею. © Janice Ernster / Quora
- Я восхищаюсь своей мамой. Она сама воспитала нас с сестрой и братом. А мы, чтобы вы понимали, тройняшки. Папа через пару месяцев после нашего рождения просто сбежал: не справился с ответственностью. Маме пришлось несладко. Но она никогда нам ни в чем не отказывала, всегда отдавала последнее. Находила деньги на наши хотелки, хорошо одевала и сытно кормила. Я тут не представляю, как с одним справиться, а она в свое время троих вытянула. © Мамдаринка / VK
- Вот сижу и работаю, пока мое годовалое шило спит, и так хочется пойти лечь возле него, на часок хотя бы, а нет, ведь надо доделать работу. А потом представляю, как он обрадуется машинке, которую так хочет, и сил становится в два раза больше. Мать-одиночка, которая очень мало спит. © Мамдаринка / VK
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