17 историй о радостях и заботах родителей, которые воспитывают детей в одиночку

Мы уверены, что родителя, воспитывающего ребенка, никак нельзя назвать одиноким, ведь у него есть тот или та, ради кого он горы готов свернуть. В сегодяшней статье — теплые истории таких мам и пап, а также уже взрослых детей, которые выросли в семье с матерью или с отцом.