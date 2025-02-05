У нас нa журфаке был своеобразный декан, человек настроения.
Должна была ему пересдать. Сижу у методиста по каким-то делам, он заходит и такой: о, Скела, когда пересдавать? Я такая: да хоть щас (а сама дрожу, ибо он мог согласиться, а я, естественно, не готова). Он, протягивая руку за зачеткой: хм, а нa сколько знаете? Я: нa четверочку (гляжу, как он пишет)… а вообще-то у меня два рассказа по конкурсу в сборник попали, вышел недавно…
Хмыкнул, ниче не сказал, в зачетке пять)
17 курьезных историй, которые приключились со студентами во время сессии
Студенты и преподаватели — народ веселый. Особенно это заметно в период сессий, когда
вероятность попадания в нелепую или смешную ситуацию повышается в разы.
- Работаю преподавателем немецкого. Экзамен. Заходит студент, тянет билет и отвечает: «Я не знаю». Я не удивилась. Сказала, чтобы перетянул билет. Перетягивает и тут же выдает: «Мне лень». Вот тут я удивилась. А он сказал: «Давайте я вам лучше на немецком спою». Усмехнулась, но решила послушать. Парень исполнил арию на немецком языке так, что я не могла прийти в себя до вечера. Он был единственным, кому я поставила высший балл, не раздумывая. © Не все поймут / VK
- 1 курс, летняя сессия. Экзамен в воскресенье в 10 утра. Препод сильно опоздал, зашел со словами: «Я знаю, что выходной и вы долго ждали, но скидок делать не буду». И тут какая-то студентка спрашивает: «А в День рождения тоже без скидок?». Группа была в шоке от такой наглости, а препод, как ни в чем не бывало, выдал: «Паспорт с собой?» Именинница показала документ, он посмотрел и со словами: «Верно, давайте зачетку» поставил ей отлично. © Подслушано / Ideer
У нас нa журфаке был своеобразный декан, человек настроения.
- Сдавали экзамен. Препод был очень своеобразный человек. Если в течение семестра плохо вел себя на его парах, то обязательно отправишься на пересдачу. Так как я был балагур, то меня, конечно же, отправили на пересдачу. Со мной училась моя девушка, мы с ней всегда сидели вместе и на парах я ее постоянно отвлекал. Так вот, идет экзамен, очередь доходит до нее. Она садится отвечать, но препод с ходу зарядил: «Вы же подруга Смирнова! На пересдачу». Видели бы вы ее лицо. Интересно в этой истории то, что на парах она всегда вела себя тихо и молчала. Сдала экзамен со второй попытки. © Serhio2309 / Pikabu
- Сдавала зачет. Предмет знала не очень и вопросы на зачете повергли меня в ужас. В отчаянии нарисовала на своем листочке три розы и написала: «Александр Сергеевич, я знаю, что провалила ваш предмет. Пусть эти розы поднимут вам настроение». Поставил тройку. Спустя время узнала, что он дико ржал, проверяя мою «работу». Ведь он-то на самом деле Сергей Александрович! © Подслушано / Ideer
- Мой брат-близнец уговорил сдать за него сессию. Все шло гладко, но на одном экзамене препод начал заваливать. Тут я и сказал, что пришел сдавать вместо брата. Препод как давай ржать. Я недоуменно посмотрел на него, а он попросил зачетку и поставил пять. Я еще больше растерялся. А он рассказал, что у него тоже есть брат-близнец, который попросил подменить его на экзамене, как так у того было важное собеседование, ведь «студенты все равно ничего не поймут». Долго мы с ним ржали, конечно. © Палата № 6 / VK
В шоке от преподавательницы немецкого. Студент не знает материал курса, зазубрил арию и получил высший балл.
А те, кто учился: а что так можно было?
- Летняя сессия, завтра мне предстоит сдавать экзамен по электронике и импульсной технике. Позвонила сестра, попросила присмотреть за дочкой, пока она будет в парикмахерской. Так вот, сижу я на бульваре с коляской, читаю толстенный учебник по электронике, вдруг слышу:
— Здравствуйте!
Поднимаю голову, стоит наш преподаватель. Я поздоровалась, он продолжил:
— А кто это там у нас — мальчик или девочка?
— Девочка.
— А сколько ей?
— 7 месяцев.
— Я смотрю, вы занимаетесь. Молодец!
На следующий день препод был ко мне максимально лоялен. Сдала все на высший балл. Племяшка уже взрослая, до сих пор вспоминаем этот случай, а она прикалывается, что помогла мне получить образование, не умея говорить. © Подслушано / Ideer
- У нас был довольно молодой препод по философии. Некоторое время ходила на его лекции как вольный слушатель. Знала, что он обожает Гегеля. Мои однокурсники тоже это знали и, все как один, начали учить экзаменационный билет по Гегелю и по смежным с ним темам. Я их предупреждал, что препод очень дотошный, когда доходит дело до его кумира, но меня не послушали. По итогу все те, кто «сдавал» Гегеля пошли на пересдачу, потому что философ их завалил, а я остался виноватым. © Adolf Grey / ADME
- Сдавала экзамен. Знала, что смогу списать, поэтому не учила, да и препод у нас был добрый. Зашла я в аудиторию, расслабилась. Села на последнюю парту, чтобы списывать было удобнее, достала шпоры, сижу. А препод смотрит на меня пристально, будто бы чего-то ждет. Я распереживалась и говорю: «Что-то не так? Ближе сесть?» А он мне: «Вы билет тянуть будете?» Расслабилась и 5 все-таки получила. © Подслушано / Ideer
"Мы философию учили не по Гегелю"(с). В истории с философией опять поменяли пол. Опять машинный перевод подвёл?
- Училась в колледже. У нас был очень строгий препод по технической механике. И вот экзамен. Он в кабинете, мы перед закрытой дверью. Тряслись абсолютно все. У нас в группе был парень Игорь, над которым мы всегда по-доброму прикалывались. У него упала зачетка. Кто-то из парней поддел ее ногой в сторону двери и зачетка благополучно влетела в аудиторию. Воцарилась тишина. Через несколько десятков секунд она вылетела обратно. Игорь трясущимися руками открыл ее, а там уже стоит тройка в поле сдачи экзамена, а карандашом приписка: «Халява, сэр». Наши парни покидали зачетки на пол и давай их под дверь пинать. Внезапно открылась дверь и наш препод выдал:
— Халява действует один раз, остальным либо два, либо идем сдавать.
Все решили сдавать! Ни одной двойки тогда никто не получил! © nyamhryam / Pikabu
- Очень долго и упорно учила билеты на экзамен. Преподаватель во время устного ответа требовал, чтобы мы клали телефоны перед собой на стол. Я положила свой экраном вниз, а на бампере под силиконовым чехлом у меня была наклейка с черепашкой-ниндзя. Ее мне подарил младший братик на удачу. Увидев ее, препод оживился и сказал: «Это же Микеланджело! Мой любимый персонаж! Можно я куплю у вас эту наклейку?» Я отдала ему наклейку просто так. Начала рассказывать свой билет, преподаватель меня слушал вполуха, радуясь неожиданной находке. В конце первого ответа он сказал: «Вижу, что вы все знаете, давайте зачетку». Поставил пятерку. Конечно, было обидно, что не удалось блеснуть умом и ответить на второй вопрос в билете, но я не сильно расстроилась. © Карамель / VK
- Конец декабря, разгар сессии. Мне осталось сдать последний зачет очень строгому преподу, который ко всем придирался. Не спал всю ночь, готовился. Вот настал этот день. Стопка отчетов уже лежит на столе у препода. Все в напряжении ждут их проверки. Тут внезапно раздался громкий хлопок. Все в недоумении. Кто бы знал, что препод шлепнет таракана именно моим отчетом. В итоге у меня автомат. © Подслушано / Ideer
- Когда я училась, у нас был преподаватель, а по совместительству и отец 5 дочек. Его жена была беременна шестым. УЗИ в то время еще не было. Так вот, началась сессия, а у него в этот день супруга родила шестую дочку! В общем, ни одна девушка в этот день не сдала экзамен, зато все парни ушли с отличными оценками. Эх, видимо уж очень расстроился мужик. © Подслушано / Ideer
- Экзамен. Начал рассказывать свой билет преподу. Он перебил меня и выдал: «Как-то решил прогнать свою лекцию через переводчик. Сначала на китайский, затем на английский, после на французский, хинди и обратно. Так вот, она все равно была внятнее и понятнее вашего ответа!» © Палата № 6 / VK
- Училась в меде. Одна из наших преподшей была противницей вредной пищи. Гамбургеры считала настоящей отравой. И пыталась нам привить свой образ питания. Летом встретила ее с мужем в кафешке за поеданием бургеров, жареного бекона и картошки фри. Ничего друг другу не сказали, только мило улыбнулись. В итоге зачет по ее предмету был сдан автоматом. © Подслушано / Ideer
Летом в отпуске преподша отрывается по-полной. Она же тоже человек.
- Я все время шучу. Даже во время зачета не удержалась и сказала преподавателю, что у него короткие ноги из-за чего он похож на милого пони. Он ответил, что дяденька пони не поставит мне зачет, пока я не принесу ему килограмм моркови. В общем, зачет не сдала. На пересдачу приду с килограммом морковки. Надеюсь, прокатит. © Подслушано / Ideer
- У нас в универе была преподша, у которой маникюр всегда был под цвет одежды, а костюмы она меняла часто. Перед сессией выгнала меня с пары и заявила, что на экзамене могу не появляться. Но все же я пошла. В итоге оказалась единственной из группы, кто получил высший балл. А все потому что у меня был маникюр под цвет платья. © Подслушано / Ideer
- Перед началом сессии ребята со старших курсов рассказали нам о фишке одного педагога. Каждому, кто сдает его предмет на отлично, он дарит палку колбасы. У нас появился стимул, но педагог в этом году сменил тактику. Теперь он дарил провизию всем, кто сдал на «удовлетворительно». Аргументировал свою выходку тем, что они останутся без стипендии, им нужнее. © Не все поймут / VK
Ну а если вы захотите вспомнить школьное времечко, то можете перейти в статью о людях, которые считают, что школа — это не только храм науки.
Комментарии
Скучно живут сегодняшние студенты...только история с халявой более-менее студенческая,остальное из пансиона для пожилых леди...
Эх,повторить бы те безумные,яркие,ужасные и восхитительные 5 лет)
Половина историй словно бы не из университета, а из интерната для умственно отсталых.
Выкинуть чужую зачетку? Назвать препода пони? Болтать весь год и считать себя "балагуром"? Зачем этим людям высшее образование, если у них все равно в голове пусто и лишь перекати-поле уныло перекатывается в такт шагам?
Подшучивали по-доброму, пнули ногой зачетку парня в экзаменационную аудиторию... Ага-ага...
Гады просто.
А вот препод тут скорее неплох. имхо.
Надеюсь, что преподаватель, поставившая высший балл студентке с маникюром под цвет платья, вела какой-нибудь из предметов в художественном вузе, иначе это просто никуда не годится.