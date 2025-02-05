17 курьезных историй, которые приключились со студентами во время сессии

У нас нa журфаке был своеобразный декан, человек настроения.

Должна была ему пересдать. Сижу у методиста по каким-то делам, он заходит и такой: о, Скела, когда пересдавать? Я такая: да хоть щас (а сама дрожу, ибо он мог согласиться, а я, естественно, не готова). Он, протягивая руку за зачеткой: хм, а нa сколько знаете? Я: нa четверочку (гляжу, как он пишет)… а вообще-то у меня два рассказа по конкурсу в сборник попали, вышел недавно…

Хмыкнул, ниче не сказал, в зачетке пять)