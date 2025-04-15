17 контрастных снимков, которые помогут понять, что такое ощутимая разница
Народное творчество
1 час назад
Герои нашей статьи поделились своими классными фотографиями, на которых запечатлена большая разница. К примеру, кто-то из них показал себя до похудения и после, кто-то — сравнил, как выглядел его кот в месяц и в 2, 5 года, и есть даже те, кто воссоздал старые снимки годы спустя.
1. "Сбросила после родов 14 кг. Никогда еще у меня столько мышц не было!"
2. "Разница в размерах между моей старенькой Хондой и обычным пикапом"
3. "Мои успехи в реалистичном валянии иглой"
4. "У нас с подругой разница в росте — 33 см. Это просто издевательство какое-то"
Ну... С низка дерева сладку ягодку щиплют, а под большим чего делать садятся?...)))
-
-
Ответить
5. "Похудел на 34 кг за 8 месяцев"
О, вот здесь никаких фильтров))) Поработал над собой человек!
-
-
Ответить
6. Машины вроде бы так похожи, но есть нюанс
7. "Мы взяли 7 птенцов, вырастили из них курочек, и они наконец-то начали нестись. У разных пород яичная скорлупа разного цвета"
8. «Я решила перекрасить белые вещи. Краситель один, а ткани разные. И вот результат»
9. «Симми в месяц и в 2,5 года»
10. «Новый год в 1997 году и в 2020»
11. "7 лет спустя купил новый внешний диск. Они оба по 500 гигабайт"
12. "Это дом на 2 семьи. Смотрите, как разное отношение хозяев влияет на его внешний вид"
13. "Вот как котенок вымахал всего за 5 месяцев"
14. «Мой последний керамический проект рядом с первым. Это прогресс за 2 года»
- Очень вдохновляюще для тех, кто начинает осваивать новый навык! © hkedwards / Reddit
15. Старые и новые шоколадные чипсы различаются по цвету
16. "Прошло 17 лет"
17. "Прошел год после родов. Вот результат моих постоянных тренировок"
А я после первых, вторых и третьих родов вышла из роддома с весом как до беременности, ровно минус 7,5 кило☺
-
-
Ответить
Фото на превью ihatelemonlime / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
14 честных историй о мужчинах, жизнь с которыми — сплошная карусель
15 человек, которые отправились в путешествие и не подозревали, чем оно им запомнится
Истории
2 месяца назад
15+ доказательств того, что на удаленной работе работают люди с нервами как канаты
Истории
1 месяц назад
15 историй о том, что между свекровью и невесткой порой искры летят
Народное творчество
1 месяц назад
19 женщин, которые не стали делать из развода драму, а нашли в нем свои плюсы
16 человек, которые не позволили обидеть себя и поставили хамов на место
15+ человек, которые просто хотели забрать свои покупки, а вляпались в историю
Истории
2 месяца назад
25+ особенностей жизни немцев, к которым нашему человеку нужно привыкать годами
Путешествия
4 года назад
16 поступков учителей, которые люди не смогли забыть даже спустя годы
Истории
6 месяцев назад
17 человек, которым так повезло с родней, что нам аж немножко завидно
Истории
7 месяцев назад
18 курьезных историй, которые произошли в кафе и ресторанах
Истории
6 месяцев назад
14 невесток, внезапно показавших свое истинное лицо
Семья
1 месяц назад