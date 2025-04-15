17 контрастных снимков, которые помогут понять, что такое ощутимая разница

Герои нашей статьи поделились своими классными фотографиями, на которых запечатлена большая разница. К примеру, кто-то из них показал себя до похудения и после, кто-то — сравнил, как выглядел его кот в месяц и в 2, 5 года, и есть даже те, кто воссоздал старые снимки годы спустя.

1. "Сбросила после родов 14 кг. Никогда еще у меня столько мышц не было!"

2. "Разница в размерах между моей старенькой Хондой и обычным пикапом"

3. "Мои успехи в реалистичном валянии иглой"

4. "У нас с подругой разница в росте — 33 см. Это просто издевательство какое-то"

5. "Похудел на 34 кг за 8 месяцев⁠⁠"

6. Машины вроде бы так похожи, но есть нюанс

7. "Мы взяли 7 птенцов, вырастили из них курочек, и они наконец-то начали нестись. У разных пород яичная скорлупа разного цвета"

8. «Я решила перекрасить белые вещи. Краситель один, а ткани разные. И вот результат»

9. «Симми в месяц и в 2,5 года»

10. «Новый год в 1997 году и в 2020⁠⁠»

11. "7 лет спустя купил новый внешний диск. Они оба по 500 гигабайт"

12. "Это дом на 2 семьи. Смотрите, как разное отношение хозяев влияет на его внешний вид"

13. "Вот как котенок вымахал всего за 5 месяцев"

14. «Мой последний керамический проект рядом с первым. Это прогресс за 2 года»

Очень вдохновляюще для тех, кто начинает осваивать новый навык! © hkedwards / Reddit

15. Старые и новые шоколадные чипсы различаются по цвету

16. "Прошло 17 лет"