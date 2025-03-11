17 пар обуви, которые выделяют их владельцев из толпы
Обувь – это тот элемент образа, который одним из первых бросается в глаза. И герои этой статьи знают об этом не понаслышке, ведь они отдают предпочтение весьма необычным и интересным экземплярам.
«Наша семья разделилась. Жена и дочь сказали: „Фу, нет!“, а мы с сыном готовы ходить в них до конца жизни»
«Их разрисовала моя дочка!»
«Увидел на одном парне в Токио. Носили бы такие?»
"Купила их сыну за $3. Они еще и в темноте светятся!"
в деревенский туалет в таких шикарно ходить ночью, фонариком не надо подсвечивать😂😂
«У меня давно пылились свадебные туфли и одинокий клатч. Теперь они вместе»
"Я теперь буду носить кроссовки в стиле "Star Wars""
«Расписал кроссовки вручную»
«Метро, 7 утра. Увидел это, и сонливость как рукой сняло»
«Когда мне было 9, я хотел похожие кроссовки, но мой отец сказал нет. Теперь я взрослый и могу купить что угодно»
«Куплено в секонд-хенде за копейки. Белочки держат в лапках орешки в виде стразов»
«Моя девушка нарисовала вот такую красоту на кроссовках»
"Я годами пыталась найти эти балетки! Новыми они стоят $60-80. В итоге откопала их в секонде за $4.50"
В 80е мы их в школе носить как сменку стыдились - скользкие, колготки в них рвутся, а колготки стоили дорого, но эти мыльницы были самый дешевый вариант...
"Урвала винтажные туфли с Филиппин. А вот какая красотища вместо платформы!"
«У нас с женой парная обувь»
"Шел XXI век. У меня три дочки"
- Ничего себе, как я отстал от жизни! Lost.Child / Pikabu
«У жены порвались туфли. Сапожник развел руками, а я взял и сам все исправил. Теперь у туфель новая жизнь»
Не уловила связь - туфли порвались, а нa другом фото они покрашены...
Памагите! Моя не понимать
«Приехала к бабушке в маленький городок и купила в комиссионке по дешевке туфли от знаменитого дизайнера. Они новые! На сайте они стоят в десятки раз дороже»
Когда на ум приходят классные идеи, а золотые руки могут их воплотить, получается шедевр. Так, пользователи сети поделились снимками своей "новой" круто переделанной обуви.
Комментарии
"Я годами пыталась найти эти балетки! Новыми они стоят $60-80. В итоге откопала их в секонде за $4.50" - мы их называли "мыльницы", сейчас их полно в продаже