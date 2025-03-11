17 пар обуви, которые выделяют их владельцев из толпы

Обувь – это тот элемент образа, который одним из первых бросается в глаза. И герои этой статьи знают об этом не понаслышке, ведь они отдают предпочтение весьма необычным и интересным экземплярам.

«Наша семья разделилась. Жена и дочь сказали: „Фу, нет!“, а мы с сыном готовы ходить в них до конца жизни»

«Их разрисовала моя дочка!»

«Увидел на одном парне в Токио. Носили бы такие?»

"Купила их сыну за $3. Они еще и в темноте светятся!"

«У меня давно пылились свадебные туфли и одинокий клатч. Теперь они вместе»

"Я теперь буду носить кроссовки в стиле "Star Wars""

«Расписал кроссовки вручную»

«Метро, 7 утра. Увидел это, и сонливость как рукой сняло»

«Когда мне было 9, я хотел похожие кроссовки, но мой отец сказал нет. Теперь я взрослый и могу купить что угодно»

«Куплено в секонд-хенде за копейки. Белочки держат в лапках орешки в виде стразов»

«Моя девушка нарисовала вот такую красоту на кроссовках»

"Я годами пыталась найти эти балетки! Новыми они стоят $60-80. В итоге откопала их в секонде за $4.50"

© holybatjunk / Reddit Natalya Doronina 4 дня назад В 80е мы их в школе носить как сменку стыдились - скользкие, колготки в них рвутся, а колготки стоили дорого, но эти мыльницы были самый дешевый вариант... - - Ответить

"Урвала винтажные туфли с Филиппин. А вот какая красотища вместо платформы!"

«У нас с женой парная обувь»

"Шел XXI век. У меня три дочки"

Ничего себе, как я отстал от жизни! Lost.Child / Pikabu

«У жены порвались туфли. Сапожник развел руками, а я взял и сам все исправил. Теперь у туфель новая жизнь»

«Приехала к бабушке в маленький городок и купила в комиссионке по дешевке туфли от знаменитого дизайнера. Они новые! На сайте они стоят в десятки раз дороже»