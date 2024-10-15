блин, там проще метод есть. Шелк сверху не намертво приклеен. И еще носок бы обшить что по полу не ездили.
20+ пар обуви, над которыми поработали талантливые рукодельники
В последнее время все больше людей вдохновляются идеей взять в руки иглу, клей или краски, чтобы создать уникальную обувь, которая будет отражать их индивидуальность. Расставаться с любимыми ботинками порой жалко, а простой ремонт со временем может казаться скучным. Однако в руках талантливых мастеров даже самые изношенные и забытые обувные пары способны не только обрести свежий вид, но и стать настоящей дизайнерской находкой.
«Чтобы украсить мои пуанты, я поначалу использовала дрель. Потом я перешла на иглу и плоскогубцы. Мои пальцы жутко болят, но я сделала то, что хотела»
«У меня появилась блестящая идея, как починить обувь. Взяла эту деталь из спортивного бюстгальтера»
Знакомая проблема, но, боюсь, любые нашивки в этом месте будут натирать. Кто-нибудь тут пробовал так делать?
«Хотела себе элегантные туфли на свадьбу. Но у меня ножка 42-го размера. Поэтому я нашла невероятно удобную пару и поколдовала над ней»
Это мило, в английских традициях у невесты должно быть что-то голубое в наряде, тут это не не сильно видном месте
«Купила милейшие ботиночки для своего малыша. Но им не хватало рогов»
«Один ботинок сделала я, другой — моя мама, поэтому цветы на вышивке расположены немного по разному»
«Превратила обувь за $ 20 в свадебные туфли и украсила страницами из романа „Джейн Эйр“»
«Cделала туфли на выпускной „за $ 5 000“ для своей сестры, но потратила всего 40 баксов. Это заняло 2 месяца»
«Починила мои любимые кеды»
«Впервые в жизни украшала обувь. Подарила их подруге на день рождения. Она любит океан»
«Сообразил из старой обуви комплект для себя и жены»
«Вручную расшила пару туфель для свадьбы сестры. Два главных цветка символизируют дни рождения ее и жениха»
«Купила дешевые белые кроссовки специально на Хэллоуин и не планировала надевать их снова. Поэтому решила перекрасить их»
«Фото, которое меня вдохновило, и результат»
«Кеды, которые я расшила для своей племянницы. Я новичок в вышивке и с тех пор поклялась никогда больше не вышивать на обуви»
«Моя 60-летняя тетя снова собралась замуж. Она захотела удобную обувь для свадьбы. Я думаю, что у меня получилось на ура»
«Я собирался уже отдать старую пару обуви, но мой друг подкинул мне идею, как ее изменить»
«Покрасил ботинки, а потом добавил немного краски, которая светится в темноте»
«Превратила старую обувь в новую с помощью переводных виниловых картинок»
«Переделал старую пару кед в роликовые коньки»
Боюсь, лодыжкам придет трындец. Обувь мягкая, не создает каркас в нужном месте
«Покрасила свои туфли и теперь снова могу их носить»
«Увидела пару ботинок в интернете и решила, что смогу сделать то же самое со своими»
Среди пользователей интернета немало талантливых мастеров: даже ювелирные украшения в их руках преображаются и становятся еще круче.