20+ пар обуви, над которыми поработали талантливые рукодельники

В последнее время все больше людей вдохновляются идеей взять в руки иглу, клей или краски, чтобы создать уникальную обувь, которая будет отражать их индивидуальность. Расставаться с любимыми ботинками порой жалко, а простой ремонт со временем может казаться скучным. Однако в руках талантливых мастеров даже самые изношенные и забытые обувные пары способны не только обрести свежий вид, но и стать настоящей дизайнерской находкой.

«Чтобы украсить мои пуанты, я поначалу использовала дрель. Потом я перешла на иглу и плоскогубцы. Мои пальцы жутко болят, но я сделала то, что хотела»

«У меня появилась блестящая идея, как починить обувь. Взяла эту деталь из спортивного бюстгальтера»

«Хотела себе элегантные туфли на свадьбу. Но у меня ножка 42-го размера. Поэтому я нашла невероятно удобную пару и поколдовала над ней»

«Купила милейшие ботиночки для своего малыша. Но им не хватало рогов»

«Один ботинок сделала я, другой — моя мама, поэтому цветы на вышивке расположены немного по разному»

«Превратила обувь за $ 20 в свадебные туфли и украсила страницами из романа „Джейн Эйр“»

«Cделала туфли на выпускной „за $ 5 000“ для своей сестры, но потратила всего 40 баксов. Это заняло 2 месяца»

«Починила мои любимые кеды»

«Впервые в жизни украшала обувь. Подарила их подруге на день рождения. Она любит океан»

«Сообразил из старой обуви комплект для себя и жены»

«Вручную расшила пару туфель для свадьбы сестры. Два главных цветка символизируют дни рождения ее и жениха»

«Купила дешевые белые кроссовки специально на Хэллоуин и не планировала надевать их снова. Поэтому решила перекрасить их»

«Фото, которое меня вдохновило, и результат»

«Декорировала обувь к свадьбе. Это заняло 4 часа»

«Кеды, которые я расшила для своей племянницы. Я новичок в вышивке и с тех пор поклялась никогда больше не вышивать на обуви»

«Моя 60-летняя тетя снова собралась замуж. Она захотела удобную обувь для свадьбы. Я думаю, что у меня получилось на ура»



«Я собирался уже отдать старую пару обуви, но мой друг подкинул мне идею, как ее изменить»

«Покрасил ботинки, а потом добавил немного краски, которая светится в темноте»

«Превратила старую обувь в новую с помощью переводных виниловых картинок»

«Переделал старую пару кед в роликовые коньки»

«Покрасила свои туфли и теперь снова могу их носить»

«Увидела пару ботинок в интернете и решила, что смогу сделать то же самое со своими»