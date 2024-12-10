17 умельцев, чьи ручки надо беречь, такую красоту они делают
Согласитесь, круто, когда человек умеет делать что-то своими руками. И неважно, строгать, вязать или готовить — умение создавать красоту на ровном месте достойно восхищения. Для этой статьи мы собрали работы рукастых мужчин, которые умеют и мебель собирать, и уютные свитера вязать.
«Сделал глазированную миску»
«Выбесили комментарии, мол, мужчины не вяжут. Еще как вяжут! Так разозлился, что на чистой ярости довязал вот это»
Изначально вязали как раз мужчины, вязаный свитер использовали как поддоспешник
«Переделали с женой нашу спальню, добавив акцентную стену»
- Ну очевидно же, что спальня не ваша! Она вашей собаки, а вы себе другую найдите... © NobodyKnowsYourName2 / Reddit
«Эстетика XIX века в моей ванной комнате. Эту медную ванну мне муж сделал!»
«Зачем? Как зачем, вдруг понадобится, а дома кольчуги нет»
«Вот я ее и доделал! 5 лет, как-никак! Сменил 3 работы и переехал 2 раза за это время»
«Изготовил для жены кольцо. Что думаете?»
- Думаю, что хочу стать твоей женой! © LilythDarkEyes / Reddit
«У меня было немножко свободного времени, крупица вдохновения, желание что-нибудь сшить и дочка без обновок. Недолго думая, сшил такой вот комплект»
Я умею шить, и много чего шила своим детям и родным) но шьющий папа, это прям мое почтение🤗
«Это первая работа моего мужа с деревом. Сделал для меня такую полку»
- Молю, поцелуйте его от меня прямо в губы! © jazzp*** / Reddit
«А у меня сын увлекся вязанием. Вот, связал жилет в подарок деду на день рождения»
«Моей жене нужен был красивый фон для созвонов. Ну я и сделал»
«Я увлеклась городским скетчингом, и муж сделал мне вот такую деревянную сумку для принадлежностей»
И с вами моя постоянная рубрика «Расширяем словарный запас авторов Адме»!
Эта художественная принадлежность называется «этюдник».
У меня есть :) Конфеты от детей удобно прятать…
«Муж утверждает, что это для детей, но он и сам в восторге»
- Немедленно выходи за него! А, стоп. © jammakesart / Reddit
«Я втайне выковал кольцо для своей любимой. Она особенная, и я хотел сделать для нее нечто особенное»
«А я тут люстру-кита доделал»
«Вот и моя первая обувь. Сшиты полностью вручную»
«Решил я, значит, сделать почти всю мебель для квартиры сам. Начал с гардероба»
«Гардероб можно изменить за минуту под любые нужды — изменить высоту или количество полок»
«Недавно увлекся ковкой. Вот какую заколку жене сделал»
А вот парни из этой статьи взяли и преобразили свои квартиры, да так круто, что зависть берет.