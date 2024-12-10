17 умельцев, чьи ручки надо беречь, такую красоту они делают

Согласитесь, круто, когда человек умеет делать что-то своими руками. И неважно, строгать, вязать или готовить — умение создавать красоту на ровном месте достойно восхищения. Для этой статьи мы собрали работы рукастых мужчин, которые умеют и мебель собирать, и уютные свитера вязать.

«Сделал глазированную миску»

«Выбесили комментарии, мол, мужчины не вяжут. Еще как вяжут! Так разозлился, что на чистой ярости довязал вот это»

«Переделали с женой нашу спальню, добавив акцентную стену»

Ну очевидно же, что спальня не ваша! Она вашей собаки, а вы себе другую найдите... © NobodyKnowsYourName2 / Reddit

«Эстетика XIX века в моей ванной комнате. Эту медную ванну мне муж сделал!»

«Зачем? Как зачем, вдруг понадобится, а дома кольчуги нет»

«Вот я ее и доделал! 5 лет, как-никак! Сменил 3 работы и переехал 2 раза за это время»

«Изготовил для жены кольцо. Что думаете?»

Думаю, что хочу стать твоей женой! © LilythDarkEyes / Reddit

«У меня было немножко свободного времени, крупица вдохновения, желание что-нибудь сшить и дочка без обновок. Недолго думая, сшил такой вот комплект»

«Это первая работа моего мужа с деревом. Сделал для меня такую полку»

Молю, поцелуйте его от меня прямо в губы! © jazzp*** / Reddit

«А у меня сын увлекся вязанием. Вот, связал жилет в подарок деду на день рождения»

«Моей жене нужен был красивый фон для созвонов. Ну я и сделал»

«Я увлеклась городским скетчингом, и муж сделал мне вот такую деревянную сумку для принадлежностей»

«Муж утверждает, что это для детей, но он и сам в восторге»

Немедленно выходи за него! А, стоп. © jammakesart / Reddit

«Я втайне выковал кольцо для своей любимой. Она особенная, и я хотел сделать для нее нечто особенное»

«А я тут люстру-кита доделал»

«Вот и моя первая обувь. Сшиты полностью вручную»

«Решил я, значит, сделать почти всю мебель для квартиры сам. Начал с гардероба⁠⁠»

«Гардероб можно изменить за минуту под любые нужды — изменить высоту или количество полок»

«Недавно увлекся ковкой. Вот какую заколку жене сделал»