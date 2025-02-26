18 человек рассказали о том, каково это — родиться в семье, где деньги не считали
Человек считает нормой те условия, в которых он вырос. И только спустя годы и имея перед глазами другие примеры, можно понять, что в действительности все растут в разных семьях. Кто-то может радоваться автоматической двери в гараже и ютиться с родственниками в небольших квартирах. А кто-то на полном серьезе уверен, что у всех есть частные самолеты. Герои этой статьи из последних - они выросли в богатых семьях и рассказали, в какой момент осознали, что так живут далеко не все.
- Я выросла в месте, где процветало животноводство. Мои родители владели большим магазином у дома. Люди обменивали моему отцу кусок говядины на бензин или дизельное топливо. Мы постоянно ели стейки. Тем временем отец моей лучшей подруги был простым дорожным рабочим, а мама — официанткой. Они ели рис с макаронами в качестве основного блюда на семью из 5 человек. Для меня, как для ребенка, это было открытием. © Mouse-Direct / Reddit
- Когда я был ребенком, мой лучший друг впервые пришел к нам домой и все время говорил: «Ух ты». Он был очень впечатлен тем, что у нас 2 телевизора. Ну а меня это смутило настолько, что я не стал говорить ему, что на самом деле их у нас 4. © Underwater_Karma / Reddit
- Мои родители богаты, но я выросла в месте, где было много сверхбогатых людей, поэтому долгое время я не осознавала своих привилегий. Я все поняла, когда пошла в колледж. Мне не нужно было париться из-за оплаты, мои родители просто взяли и оплатили его. Но у меня были друзья, которые даже с финансовой помощью должны были круглый год работать не покладая рук, чтобы покрыть расходы на учебу. Там я быстро осознала, что действительно выросла в богатстве. © Lil********** / Reddit
- Несколько лет назад меня уволили. И я мог себе позволить не искать сразу работу. Взял перерыв на месяц. Незадолго до этого я получил в наследство $100 тысяч. Я стоял на кассе самообслуживания в продуктовом, а рядом стояла женщина, которая использовала талоны на еду, чтобы расплатиться за свои покупки. И я вдруг осознал: "Я безработный, даже не пытаюсь искать работу, я недавно получил кучу денег просто в наследство. А между тем, эту женщину многие люди считают нахлебницей". © RamblinWreckGT / Reddit
- Мы с другом хотели тогда опробовать поезда. Водитель друга высадил нас на одной станции, мы пошли купили билеты и поехали на поезде. И вышли на следующей станции. А потом спокойно пошли искать того самого водителя, который приехал и ждал нас там, чтобы забрать и отвезти домой. © fluffymcflufffluff / Reddit
- Я иногда принимаю у себя дома студентов по обмену. Один был из богатой семьи в Мексике. Когда он увидел мой дом площадью в 180 квадратов, его первыми словами были: «Моя спальня больше, чем весь твой дом». А следующий студент вырос в однокомнатном доме с земляным полом вместе с тремя поколениями своей семьи. Его первыми словами были: «Почему дома здесь такие большие?» Я до сих пор поддерживаю связь со вторым студентом. Но не с первым. Когда он вернулся в Мехико, его отец купил ему ресторан, чтобы парню было чем заняться, на случай если его спортивная карьера провалится. А ему было 17 лет! © KnoWanUKnow2 / Reddit
- Мои родители любили путешествовать. К тому времени, как мне исполнилось 16, я побывала на всех континентах, кроме Антарктиды. Я не осознавала, насколько мне повезло, пока не пошла в универ. Большинство людей, которых я там встретила, на тот момент никогда не покидали страну. © abal1003 / Reddit
- Моего старшего брата воспитывали бабушка с дедушкой в другой стране. Помню, когда он переехал к нам после того, как ему исполнилось 18, он был в восторге, увидев автоматические гаражные ворота. Вот тогда я поняла, что мы выросли совсем не такими, как он. Грустно на самом деле. Но знаете что? Он стал самым успешным из всех нас, братьев и сестер. © Fancy**********Lady / Reddit
- В 9 классе я учился в шикарной частной школе. И как-то мы с одноклассниками отправились на экскурсию по самому дорогому кварталу города. И они все указывали на каждый третий дом и говорили: "О, вот мой дом, а вот твой, а этот того парня". Я тогда жил в довольно хорошем доме, но не настолько дорогом. И просто закатывал глаза на их реплики.
А на следующий год я перевелся в обычную школу, где, на самом деле, был намного счастливее. И однажды мы поехали на экскурсию по тому самому району. Так все ученики бросались к окнам и охали: "Ого, вот это дом! Посмотрите на этот домище!" © percipientflip / Reddit
- В детстве я перепробовал множество хобби - живопись, стрельба из лука, водные лыжи, полеты и так далее. Чем бы я ни занимался, моя семья в течение недели закупала все необходимые материалы. Что бы я ни хотел попробовать, мои родители давали мне возможности. Только спустя какое-то время я осознал, как же это было круто. © MajorMustard / Reddit
- Раньше мне была чужда сама идея делить с кем-то ванную комнату. То есть, конечно, у родителей была общая ванная, но у моих сестер и у меня были отдельные ванные комнаты. На самом деле это было очень классно. © PKMNtrainerKing / Reddit
- Летом гостила у бабушки. Мне было, наверное, лет 10-11, и я тусовалась с внучкой ее лучшей подруги, моей ровесницей. Она спросила меня, о какой машине я мечтаю, и я назвала какую-то крутую тачку. Потом я спросила ее, и она сказала модель внедорожника. Я скривилась и сказала, что это скучная «мамашина» машина. Она спросила, что я имела в виду, а я ответила: «В моей школе все мамы детей на таких ездят». У нее аж глаза расширились. Вот тогда я и поняла, что моя семья действительно богата. © Litwickey / Reddit
- Оказывается, не все ездят на отдых в пятизвездочные отели каждые пару месяцев. Лет до 10 я думал, что практически у всех есть отдельный дом за границей, куда приезжают отдохнуть. Помню, как спросил своего друга, куда он ездит на отдых, и он ответил: «Ну, я езжу только раз в пару лет». А я ответил: «Что же вы делаете со своим заграничным домом все это время, если приезжаете туда только раз в несколько лет?» © thetoiletman1104 / Reddit
- Мои родители развелись и снова поженились, когда я был маленьким, так что я, по сути, рос в двух семьях с двумя парами родителей. У моего отца был частный самолет, который он использовал для наших семейных поездок. А мой отчим был пилотом в свободное время, так что у него тоже был самолет. Поэтому я, естественно, предположил, что у всех есть самолеты и они могут лететь, когда только захотят. А еще я считал, что у каждого ребенка есть свои пони и лошадь. Просто потому, что отец каждый год покупал мне их. © minusthelela / Reddit
- Я на работе флиртовала с парнем и он как-то похвастался мне, что снял квартиру. Я непринужденно спросила: "Сколько в ней комнат?" Он рассмеялся и ответил: "Пять - настоящий пентхаус". Ого, я подумала, неплохо! А через несколько недель я оказалась в его квартире и увидела, что на самом деле это студия с площадью меньше 30 квадратных метров. В тот момент мне пришло в голову, что он решил, что я просто прикалывалась, когда спросила о количестве комнат в его новой квартире. © Haldoldreams / Reddit
- Когда мне было лет 10-11, я смотрел один сериал. Когда серия закончилась, я побежал к отцу - он возился в саду и пропалывал грядки. И закричал ему: "Пап, ты должен стать миллионером, чтобы у нас тоже был дворецкий, как в этом сериале". Папа посмотрел на меня и, вздохнув, ответил: "Я уже миллионер". И снова занялся садом. © Goosfrabbah / Reddit
- Мой жених рассказывал, что пока он рос, в его доме жили студентки по обмену. Что они были очень милые и даже помогали ухаживать за домом. Я спросила, почему они жили так долго с ними, ведь обычно студенты приезжают только на семестр. И в этот момент жених осознал, что вырос со швейцарскими нянями. © CiegoTigre / Reddit
- Я встречалась с парнем богатой семьи. Настолько богатой, что у них были лошади и больше машин, чем они могли сосчитать. Но ни он, ни его семья не были снобами. Я же росла в условиях ограниченного бюджета, у нас с братом была мать-одиночка. Как-то раз я пошла в секонд-хенд, чтобы поискать что-то для парня. И нашла то, что, как мне показалось, ему понравится. Я сразу же написала ему об этом, а он ответил: «Что такое секонд-хенд?» © Unknown author / Reddit
Порой бывает интересно заглянуть за ширму и посмотреть, как же живут действительно очень богатые люди. Поэтому, если вас тоже порой мучает любопытство, предлагаем уделить время и другим нашим статьям:
Комментарии
"...я считал, что у каждого ребенка есть свои пони и лошадь. Просто потому, что отец каждый год покупал мне их."
🐴🦓
Интересно, что они делали с прошлогодними пони? Сдавали в секонд-хенд?