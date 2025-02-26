18 человек рассказали о том, каково это — родиться в семье, где деньги не считали

Человек считает нормой те условия, в которых он вырос. И только спустя годы и имея перед глазами другие примеры, можно понять, что в действительности все растут в разных семьях. Кто-то может радоваться автоматической двери в гараже и ютиться с родственниками в небольших квартирах. А кто-то на полном серьезе уверен, что у всех есть частные самолеты. Герои этой статьи из последних - они выросли в богатых семьях и рассказали, в какой момент осознали, что так живут далеко не все.