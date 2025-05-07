18 доказательств того, что жизнь — самый талантливый комик

Если бы жизнь была человеком, ее бы давно заблокировали за троллинг. Но мы-то знаем: ее «шутки» — просто способ проверить нас на прочность. Эти 18 историй — как билеты на комедийное шоу, где с помощью забавных совпадений зритель внезапно оказывается главным героем.