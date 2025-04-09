18 эмоциональных фото, на которых запечатлен ход времени
Фотоподборки
19 минут назад
Время проходит незаметно. И мы ценим личные и семейные фотоальбомы именно за то, что они позволяют нам ощутить его бег и перемены, которые медленно, но верно наступают. И сегодня мы собрали для вас фотографии, которые ярко показывают, как течет время.
«Мы с мужем в день, когда впервые встретились, и 17 лет спустя. Как время летит!»
"40-я годовщина свадьбы родителей. То же самое платье, костюм и цветы, что и 40 лет назад"
"Сегодня не стало моего любимого кота. Незадолго до этого я воссоздал нашу с ним фотку 20-летней давности. Люблю тебя, Гэндальф"
"Мы обновили наши клятвы после 40 лет брака. То же свадебное платье и тот же жених!"
- Как мило, долгая и счастливая совместная жизнь – это такая редкость! © GEMINI52398 / Reddit
«Тут все мои конспекты за 5 лет обучения в инженерном колледже — примерно 35 тыс. листов»
«Старая и новая пары Мартинсов моей жены»
"Моя бабушка на выпускном в 1957 году, и я в том же платье 60 лет спустя!"
- Такое красивое платье, даже спустя столько лет. © rrhogger / Reddit
«Мой пес за последние 2,5 года полностью побелел»
«А вот во что превращается детская пластиковая лопатка год спустя»
- Я сперва подумал, что это вообще другая собака, а потом увидел фото в процессе. © whenuseeit / Reddit
«Вышла на пенсию после 42 лет работы медсестрой-акушеркой. Вот я в начале своей карьеры (1979 год) и в конце»
«Мой папа с сестрами. Разница между фото — 40 лет. У тети Оли даже платье то же самое»
«Дом моего детства — 1988 и 2023»
«Я в 1986 году, когда возглавлял банду скейтеров, и сейчас — в свои 55»
«Мой котик Пичу — на фотке еще котенок, а сейчас ему 15 лет»
«Свежевымытый пол и он же после 16 лет в использовании»
"Две семейные пары – 40 лет разницы между фотографиями."
- Вообще не изменились, так и пронесли свой уникальный стиль через года! DobryDzha / Pikabu
«Мой Лего-брелок, с которым хожу 10 лет, и новехонький такой же»
«Моей старушке исполнилось 14»
«Мой папа и его дерево — в 4 и в 63 года»
Фотографии — бесценный портал в другие миры, эпохи и воспоминания. Если вы любите такие путешествия, то мы подобрали для вас несколько похожих статей:
Фото на превью elegeia / Pikabu
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