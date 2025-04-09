18 эмоциональных фото, на которых запечатлен ход времени

Время проходит незаметно. И мы ценим личные и семейные фотоальбомы именно за то, что они позволяют нам ощутить его бег и перемены, которые медленно, но верно наступают. И сегодня мы собрали для вас фотографии, которые ярко показывают, как течет время.

«Мы с мужем в день, когда впервые встретились, и 17 лет спустя. Как время летит!»

"40-я годовщина свадьбы родителей. То же самое платье, костюм и цветы, что и 40 лет назад"

"Сегодня не стало моего любимого кота. Незадолго до этого я воссоздал нашу с ним фотку 20-летней давности. Люблю тебя, Гэндальф"

"Мы обновили наши клятвы после 40 лет брака. То же свадебное платье и тот же жених!"

Как мило, долгая и счастливая совместная жизнь – это такая редкость! © GEMINI52398 / Reddit

«Тут все мои конспекты за 5 лет обучения в инженерном колледже — примерно 35 тыс. листов»

«Старая и новая пары Мартинсов моей жены»

"Моя бабушка на выпускном в 1957 году, и я в том же платье 60 лет спустя!"

Такое красивое платье, даже спустя столько лет. © rrhogger / Reddit

«Мой пес за последние 2,5 года полностью побелел»

«А вот во что превращается детская пластиковая лопатка год спустя»

Я сперва подумал, что это вообще другая собака, а потом увидел фото в процессе. © whenuseeit / Reddit

«Вышла на пенсию после 42 лет работы медсестрой-акушеркой. Вот я в начале своей карьеры (1979 год) и в конце»

«Мой папа с сестрами. Разница между фото — 40 лет. У тети Оли даже платье то же самое»

«Дом моего детства — 1988 и 2023»

«Я в 1986 году, когда возглавлял банду скейтеров, и сейчас — в свои 55»

«Мой котик Пичу — на фотке еще котенок, а сейчас ему 15 лет»

«Свежевымытый пол и он же после 16 лет в использовании»

"Две семейные пары – 40 лет разницы между фотографиями."

Вообще не изменились, так и пронесли свой уникальный стиль через года! DobryDzha / Pikabu

«Мой Лего-брелок, с которым хожу 10 лет, и новехонький такой же»

«Моей старушке исполнилось 14»