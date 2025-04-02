18 эмоциональных историй о том, как женщины справляются с денежными вопросами

Истории
4 часа назад

Кажется, истории о том, как некоторые люди принимают банальную жадность за экономию, не переведутся никогда. В этой статье пользователи рассказали о беззастенчивых личностях, которые относятся к чужому как к своему, будь то деньги или полведра шашлыка. А кое-кто пытается выглядеть щедрым за счет другого человека.

  • Сестра попросила в долг, мол, безвыходное положение. Отдал ей последние деньги. Она в срок их не вернула, зато попросила еще. Я отказал, а она выдала: «Я прошлый долг тебе не верну, потому что ты на самом деле мне не брат, а жадная крыса». Понимаете логику? Крыса — я, а деньги она не отдаст по той причине, что мне жалко ее спонсировать. © admin / y–story
  • Подруга беременная, ей знакомая говорит: «Приезжай, я тебе отдам детские вещи. Мои выросли уже, а тебе пригодятся». Та приехала — ей выдали два огромных пакета ползунков, шапочек, носочков. Они попили чай, и подруга поехала домой. А как приехала, знакомая ей пишет фееричное: «Когда ребенок вырастет, ты верни все в том же состоянии. Я записала, что тебе дала. И чтобы без дырок и пятен были». Так бы и сказала, что с отдачей. Подруга пакеты собрала и обратно увезла. Как можно гарантировать, что ребенок не запачкает или не порвет? © Lakshmi / Pikabu
  • Дочь (5 лет) говорит мне: «Воспитательница сказала, чтобы завтра все принесли поделки в сад». Я пытаюсь выяснить, на какую тему композиция или к какому празднику. Оказалось, что завтра - день рождения этой воспитательницы. А в поделку надо было денежку положить. © Не все поймут / VK
МарияМирабела
23 часа назад

извините, денежку положить не могу, но могу поделиться телефончиком хорошего адвоката, если просьбы о денежках не прекратятся, он вам пригодится

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  • Была у меня коллега. Тырить со стола начинала в середине посиделок. Однажды исхитрилась умыкнуть половину ведра шашлыка, которую помог увезти ее муж — он тоже с нами работал. Мы все на нее смотрели с упреком. В ответ нам было заявлено: «Это доля Юры!» В общем, перестали их звать на гулянки, вот такие мы жадины. © Елена Нюсина / ADME
  • Жила с отцом и мачехой. У нас в детстве одна комната в доме была закрыта на ключ. В ней для родных детей мачехи всегда были вкусняшки. Пережила это. Сейчас сама замужем, у меня сын. Застала такую картину: мой 4-летний сын лежит на полу и смотрит в щелку под дверью, как моя мачеха кормит своих внуков мороженым! © anybodyindark / Pikabu
  • Я никогда не заморачивалась по поводу домашней еды. Куплю себе днем готовый обед на работе, вечером йогурт — и вполне довольна. И тут начала встречаться с парнем. Начали жить вместе. Он долго колупал мне мозг на тему вредности фаст-фуда и рекламировал прелесть домашней нямки. Ну, я сдалась, стала варить щи-борщи. А когда уже разошлись, я стала анализировать и поняла, что плевать ему было на мое здоровье. Просто готовое я покупала на работе и только себе, а на кастрюлю с борщом замок же не повесишь, так и ел за мой счет. Недолго, правда, столовка быстро закрылась, ха. © Многокотная мать / ADME
  • Бесит жмотничество мужа. Ладно бы не было денег, так ведь есть! Или если бы откладывал на что-то. Нет, просто лежат. И на любые покупки он закатывает глаза. Пошли в спа на отдыхе: «Ооо, дорого, а что так?» Я не транжира, но я выделяю себе бюджет на отдых и развлечения и трачу его с удовольствием на себя. Неприятно, что почти каждый раз недовольный. Одной, что ли, начать отдыхать и тратить, сколько хочу? © Подслушано / Ideer
  • Мне досталось наследство, и на эти деньги мы с мужем купили машину. Вот только ездил на ней лишь он. А я каталась везде на велосипеде, даже детей таскала в прицепе. И под проливным дождем, и зимой. И вот мне нужно было к врачу. Поликлиника была в 5 минутах от нашего дома, но муж повез меня. А потом сидел с детьми в машине. Он мог поехать домой и вернуться, мог бы завезти детей в кафешку... Что угодно. Но он сидел, оказывал мне «услугу», а потом потребовал деньги за бензин. Мы были вместе 20 лет, и я всегда была что-то должна. © CanadianArtGirl / Reddit
  • У подруги был «жених». Родители cосватали. Жених въехал в квартиру невесты, купил люстру и стал жить. Дело было осенью. Свадьбу решили отложить до лета. Прожил этот жених осень, зиму и весну и под предлогом «ты мне не нравишься» бросил женщину и ушел в закат. Пока жил в квартире моей подруги, не платил ни за что, даже за коммуналку, иногда приносил продукты в дом. Чаще с огорода своих же родителей или банки с соленьем-вареньем. После того, как он ее бросил, его родители позвонили и потребовали обратно подаренную ими стиральную машинку. Машинку подруга оставила себе, но сумму за нее вернула. Это самый феерический случай жлобства и хамства, что встречался мне в жизни. © Яна / Dzen
  • У подруги мужчина после расставания ушел со своим смесителем, лампочками и кредитным телевизором. Но при этом оставил своего сына (их общего). Уволился сразу, чтобы не платить ни капли алиментов. Вот такой мужик! © мальвина / ADME
  • Встречалась я с молодым человеком. Пошли мы однажды в магазинчик с суши и роллами. Сделал он заказ, и девушка на кассе спрашивает у него: «Вам два прибора?» Ответ последовал незамедлительно: «Нет, один!» Потом, потупив взгляд, он все-таки спросил: «А ты будешь?» Нет, после такого мне от него ничегошеньки в жизни не надо. © Подслушано / Ideer
  • У бывшего не было прав. И вот как-то я обнаружила, что наматываю много километров, везде его возя. Он же так много ныл из-за того, что нужно пользовался общественным транспортом. А еще он не готовил, не убирался, не делал ничего по хозяйству. Часто увольнялся с работы, и в итоге я оплачивала аренду. В конце концов я сказала, чтобы хоть на бензин давал деньги, а потом и вовсе отправила его куда подальше. © helloitskimbi / Reddit
  • Мой бывший работал в женском коллективе, где дамы угощали единственного мужчину чаем и вкусняшками каждый день. Когда узнала, дала ему банку варенья и коробку конфет, чтобы и он их угостил. Вечером приносит варенье домой. На мой немой вопрос ответил: «Им и конфет хватило, видела бы ты, как они радовались». Сел и съел это варенье в два присеста. © Galina Dolgikh / ADME
  • Моя кума уже 30 лет живет в другой стране. При каждом удобном случае хвастает, что деньги для нее не проблема, обеспеченная дама. Но совершенно не стыдится привозить в качестве подарков свои старые ободранные вещи и давно просроченные деликатесы, купленные с большой скидкой. Когда я, наконец, возмутилась, что мне такого добра не надо, она сильно обиделась. © Loriмузыка Filons / ADME
  • Мне как-то в подарок на день рождения подарили деньги, которые у меня и одолжили несколько месяцев назад, при этом не всю сумму. Потом на просьбы вернуть оставшееся мне отвечали, что и так сильно потратились на подарок, денег нет, а я мелочная и меркантильная, да еще и подарки не ценю. Это был последний случай, когда я что-либо в долг давала. © Nautica / ADME
  • Переехали с детьми в другой регион. В свой дом пустили жить племянницу мужа с парнем. Договорились об оплате коммунальных услуг (газ, свет, вода по приборам, мусор). Началась зима, мадам позвонила и заявила: «Будем платить только 50%, а то дорого». Доказать, что это они же сами и потратили воду, газ и свет, не смогли. И пофиг ей, что, кроме этих платежей, лично нам они ничего не платят, а мебелью и техникой пользуются. Вот реально не делай добра. © Подслушано / Ideer
  • Были 3 года в отношениях, жили вместе. Позавчера расстались, бывший нашел новое жилье. Вещи решили делить по принципу — кто чем пользовался. Мне досталась его футболка, а ему половина постельного и полотенец, посуды, цветов, мой старый телефон, пылесос и т. д. Выгребал из всех шкафов. Еще матрас и ноутбук пытался забрать. Все это покупалось мной на мои деньги, некоторое еще до отношений. Посмотрела на это разделение и сказала, что передумала, каждый забирает то, за что платил. Ушел он от меня с одной коробкой со своей одеждой. © Подслушано / Ideer
  • Ходим с парнем по магазинам. Я примеряю несколько вещей и спрашиваю его, мол, что лучше взять? Отвечает: «Любимая, бери все!» Продавцы в восторге, ах, как мне повезло, какой щедрый и замечательный мужчина. А он вдруг с самодовольной улыбкой и чувством выполненного долга выходит на улицу. И как же бесит эта его «щедрость», ведь за все свои покупки я всегда плачу сама. © Подслушано / Ideer

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