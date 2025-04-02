18 эмоциональных историй о том, как женщины справляются с денежными вопросами

извините, денежку положить не могу, но могу поделиться телефончиком хорошего адвоката, если просьбы о денежках не прекратятся, он вам пригодится
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Кажется, истории о том, как некоторые люди принимают банальную жадность за экономию, не переведутся никогда. В этой статье пользователи рассказали о беззастенчивых личностях, которые относятся к чужому как к своему, будь то деньги или полведра шашлыка. А кое-кто пытается выглядеть щедрым за счет другого человека.
извините, денежку положить не могу, но могу поделиться телефончиком хорошего адвоката, если просьбы о денежках не прекратятся, он вам пригодится
ну если ему так нужна "домашняя нямка" (тьфу, словечко) - пусть сам и покажет мастер-класс...
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Жлобье неистребимо, как тараканы.
Вопрос всегда один - почему с ними живут или продолжают общаться?