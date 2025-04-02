18 эмоциональных историй о том, как женщины справляются с денежными вопросами

Кажется, истории о том, как некоторые люди принимают банальную жадность за экономию, не переведутся никогда. В этой статье пользователи рассказали о беззастенчивых личностях, которые относятся к чужому как к своему, будь то деньги или полведра шашлыка. А кое-кто пытается выглядеть щедрым за счет другого человека.