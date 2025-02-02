18 находчивых жадин, которые и дня без экономии не мыслят
Народное творчество
1 день назад
Ненасытное стремление к личной выгоде, конечно, не самое хорошее качество. Всем нам приходилось сталкиваться с жадными товарищами, причем в таких ситуациях неловко становится именно окружающим. Например, продавцу, у которого покупатель спрашивает, нет ли в магазине подвядших цветов, или же девушке, чей кавалер приходит в ресторан со своими котлетами.
- Шабашим с товарищем по отделке. Приехали посмотреть квартиру. Элитка. Но денег у людей в обрез, потому что ипотека. Задача покрасить потолки и переклеить обои. Обсчитываем только обдирку, покраску, поклейку. Обои начинают обдираться со слоем шпатлевки, потолок после грунтовки идет трещинами. Все эти дополнительные работы не считаем, вошли в положение, нет денег у людей. И потом нам привозят обои. Каждый рулон стоит как наша зарплата за месяц. Припекло у нас тогда знатно. Оказывается, когда нет денег, это их нет для работника. © comcom / Pikabu
- Позвал меня знакомый на свидание в ресторан. Я говорю, мол, может, просто в парке посидим или на заправке кофе выпьем? А он на ресторане настаивает. Приходим туда, а паренек вдруг достает из пакета котлеты и давай их поедать, и ничего себе не заказывает. Я не растерялась и быстро доела свое ризотто, а потом свалила оттуда, потому что было очень стыдно. © Карамель / VK
- Ушла в декрет с зарплаты 250 тыс. и внушительной финансовой подушкой, про которую муж не знал. Все годы брака жили с раздельным бюджетом. И вот он, такой любящий, уже через 2 месяца заявил, что я должна письменно предоставлять «на согласование» список трат, а он уже будет решать, на что давать деньги, а на что — нет. И что мне ничего не нужно, мол, все равно в декрете сижу. Развелась, но до сих пор злюсь. Вот что у мужчин в голове? Почему декрет для них — это повод тебя максимально унизить? © Подслушано / Ideer
- Я в молодости снимала комнату, все было хорошо, но хозяйка попросила меня съехать, когда у меня появился... ноутбук. Доводы, что он 60 Вт, как обычная лампочка, не воспринимала - намотает же! Это ж сколько за электричество платить! Предложила просто доплатить ей за свет - тоже не устроило, а вдруг по киловаттам выйдет за лимит нижней цены! А еще она выключала лампочку нa удлинителе, чтобы тоже света не намотал. © Жабка в шляпке / ADME
- Мама постоянно пытается надуть меня на деньги. В 16 я устроилась на первую работу, зарплата мизерная. Но мне сразу перестали помогать и сказали отдавать треть. Сейчас каждый раз, когда иду в гости, выкатывают список «к чаю»: красная рыбка, говядина, моцарелла и т.д. Но апогеем стало, когда мы с мужем решили помочь им отремонтировать дачу своими силами, и мама заявила: «Доча, ну раз уж вы нашей дачей пользуетесь, давайте и стройматериалы будем закупать в складчину — имейте совесть, мы же не миллионеры». Родители небедные, пенсионеры, плюс у папы хорошая работа. Люблю их, но как речь заходит о деньгах — зла не хватает. © Подслушано / Ideer
- Я замужем, двое детей. Моя мама постоянно упрекает меня деньгами, которые я трачу на себя. Последней каплей стало то, что я джинсы себе за две тысячи купила! За два года первые джинсы! «Лучше бы детям купила что-нибудь, а сама в секонд-хенде оденешься», — сказала она. © Подслушано / Ideer
- Работаю в магазине цветов. К нам нередко приходят молодые парни за букетами для своих девушек, чаще всего называют небольшую сумму и просят собрать на нее букет. Но вчера был удивительный экземпляр. Заходит парень, долго смотрит на все, выбирает. А потом выдает: «А у вас есть подвядшие цветы? Чтобы дешево было?» Неужели это нынче парни так любят девушек? Что даже подвявшие цветы готовы покупать, лишь бы сэкономить? © Карамель / VK
- Достаточно долго откладывал деньги на покупку машины, накопилось около 300 тыс. Однажды звонит мне друг, с которым знаком лет 20, просит одолжить ему тысяч 200, срочные семейные обстоятельства. Денег дал, расспрашивать не стал, продолжил откладывать на машину. Пришло время получить долг обратно, естественно, «не могу отдать всю сумму, есть 50, остальное частями». Дружить мы перестали, раз в месяц приходится напоминать ему о себе, а в последний раз вообще меня вывел из себя. Скинул мне на карту 5 тысяч, потом позвонил и сказал что-то типа: «Ты, наверное, уже тратишь мои деньги в ресторанах, а я их от семьи отрываю!» А самое забавное, занимал он, оказывается, чтобы купить новую машину. © SuperMikhail / Pikabu
- С мужем вместе со школы, оба из бедных семей. Прошли вместе все круги ада, теперь он на хорошей должности с приличной зарплатой. На время декрета я домохозяйка. Тут муж начал замечать, что колготки, помады, платья, маски и прочее — не бесплатные. Да ладно? Сказал, что, когда нам было по 17 лет, я выглядела отлично и без лишней мишуры. Окей, недельку не красилась особо, одевалась в джинсы и футболку, потому что в рваных чулках как-то не очень на улицу выходить. Привыкший к ухоженной мадам, он все осознал. Жаль, что мне не 17 лет. © Подслушано - Здесь говорят о тебе / VK
- Пришла работать бариста. По итогу втюхaли еще и обязанности контент-менеджера. Я подумала, что сделаю услугу самой себе: кофейня не очень популярная, а так больше клиентов – больше чаевых. Вот только стоило мне все раскрутить, приложив сумасшедшее количество сил при минимуме денег, как меня поперли. Вот так просто! Хозяйка сама встала за прилавок и сказала забыть к ней дорогу. Я им тупо сделала шикарную рекламу на половину минималки за подобное, так еще и как бариста им деньги приносила. Наглость людей не имеет границ! © Палата №6 / VK
- У моего молодого человека были проблемы по работе, и ему пришлось уехать. Чтобы быть рядом, я бросила институт, хорошую работу, родных и друзей и уехала к нему на другой конец страны. Но когда я приехала, он сообщил, что я неблагодарная и вообще-то должна была окончить институт и заработать нам на квартиру. А все потому, что однажды у меня не было денег даже на продукты, и он некоторое время меня снабжал. © Подслушано / Ideer
- Лет 10 назад сошлись с девушкой. Жили у меня. Я зарплату получал наличкой, деньги дома просто лежали в вазочке на полке, по необходимости брали сколько надо. Она полгода не работала, затем устроилась. Получила первую зарплату. Через пару дней собирается в магазин и берет деньги из вазочки, хотя туда ничего не клала. Говорю, ты же зарплату получила. В ответ агрессивно: «Это мои деньги!» Спрашиваю, мол, мои деньги – наши, а твои – это твои? В ответ рычит «да». Хочу заметить, что ранее ни разу не ругались, даже голос друг на друга не повышали, а тут раскрылся человек. Велел собрать вещи и удалиться. © llammer / Pikabu
- Вышла на новую работу, за неделю столько узнала интересного... Например, девиз: «Экономия должна быть экономной». Кофе и чай сотрудники сами покупают. Заказ воды, как мне сказала моя предшественница, нужно согласовывать с руководством, и эта самая дешевая вода, которую она нашла. На минуточку, счет около 10$ и ни центом больше. Туалетная бумага тоже должна быть самой дешевой, но они вот купили дороже, и теперь коллега сетует, не получит ли по шапке от руководства. Просто рука-лицо. Уволюсь. © Подслушано / Ideer
- У сестры случилась беда — муж привел домой любовницу, а ей велел выметаться. Я приютила ее у себя и всячески поддерживала. Своего мужчину пока перестала приглашать, все-таки однушка. Прошло 4 месяца. Она ни разу даже продуктов не купила, не говоря уж о коммуналке. А вчера вообще зарядила мне: «Как же хорошо вот так вместе жить. Я за это время столько денег сэкономила!» У меня шок. Не знаю, как корректно попросить ее найти себе жилье, потому что она этого делать, кажется, не собирается. © Палата №6 / VK
- Расстались с женихом. Забрал с собой даже мои вилки! Ну фиг с ним, я попросила оставить мне лишь обручальное кольцо на память, потому что делали на заказ и дизайн придумывала я. Но он все равно забрал и сказал с издевкой: «Пусть лучше у меня лежит, а то ты в ломбард отдашь!» © Подслушано - Здесь говорят о тебе / VK
- Знакомая работает репетитором математики, рассказывала недавний диалог с клиенткой.
— В объявлении указана тысяча — это за месяц?
— Нет, это за час занятия.
— Так это же, если вы будете по 8 часов работать, 8 тысяч за один только рабочий день?!... И 160 тысяч в месяц? Куда вам столько?
Говорит, в тот момент даже не нашлась, что ответить. Просто обалдела от наглости и положила трубку. Потом мы пошутили, зачем, мол, тетке математику учить, если она и так прекрасно умеет считать чужие деньги. © Wildwildworld / Pikabu
- Спустя полгода приняла решение развестись, потому что муженек оказался тем еще изменщиком. Но вчера выяснилось и кое-что похуже - он мелкий крохобор. Пришел отбирать свой подарок — фотоаппарат, со словами: «Не хочу, чтобы ты на него своих дружков снимала». Придумали бы какой-нибудь сканер на уровень мелочности, было бы не так обидно разочаровываться. © Подслушано / Ideer
- Переписывалась с одним парнем, и вот мы отправились с ним на свидание. Все шло очень мило, я и предложила ему пойти поесть мороженого. Кавалер такой: «Я заплачу, ты выбирай!» Выбрала я рожок, так он посмотрел на меня с отвращением и выдал: «Все понятно, ты зажралась!». Это было наше первое и последнее свидание. © Палата №6 / VK
Комментарии
Уведомления
Эээ, рожок мороженного это зажралась? Типа надо было вафельным стаканчиком ограничиться? Так некоторые вафельные стаканчики стоят как двухсот граммовый пломбир с разными наполнителями.
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