18 находчивых жадин, которые и дня без экономии не мыслят

Ненасытное стремление к личной выгоде, конечно, не самое хорошее качество. Всем нам приходилось сталкиваться с жадными товарищами, причем в таких ситуациях неловко становится именно окружающим. Например, продавцу, у которого покупатель спрашивает, нет ли в магазине подвядших цветов, или же девушке, чей кавалер приходит в ресторан со своими котлетами.