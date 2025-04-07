Я пошла учиться после 50, и это стало лучшим решением в моей жизни

Как-то я вспомнила, что всегда мечтала вернуться к учебе. Я помнила, как мне было интересно изучать новые темы, как горела идеей. Мой первый диплом в области образования я получила в 23 года, и казалось, что это все. Но вот теперь, спустя десятилетия, я чувствовала, что могу сделать еще один шаг. Хотела бы встать в тот поток знаний, который когда-то покидала.

Я решилась снова пойти учиться. Муж поддержал, подруги тоже, хотя они сначала удивились. Они говорили: «Ну как ты? В твоем возрасте?» Я слышала в их словах сомнение, но все-таки это была доброжелательная тревога. Подруга Маша, с которой я знакома еще с молодости, уточняла: «Ты точно уверена? Это же будет тяжело». Но когда я уже сделала первый шаг и начала учебу, она была одной из тех, кто вдохновлял меня. Она говорила: «Ты умница, я горжусь тобой». Я всегда чувствовала ее поддержку.

И вот я поступила в университет. Поначалу было так неловко. Я чувствовала себя старой и ненужной среди молодежи. Первое время и они меня шугались — думали, что я препод. А однажды ребята захотели сбежать с пары, а я опаздывала. Так одногруппники взяли и развернулись обратно, только увидев меня в коридоре.