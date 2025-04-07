Училась в вечернем, а уже семья была и дочка. Иду с огромной книгой из библиотеки и навстречу соседка. Спрашивает, что это за книжка у меня. Отвечаю, что ей это не интересно будет. Хватает книгу и открывает:- Ты что, дура? А это Кинематические схемы металлорежущих станков. Ну, я ей сказала, что я-то книгу понимаю, а она сама такая. И пошла. Никогда я с ней не общалась до этого, здоровались, как соседи и всё. И почему вдруг "дура"? После мы тоже не общались никогда. Чего этого она, я так и не поняла.
Я пошла учиться после 50, и это стало лучшим решением в моей жизни
Принято считать, что учиться надо в молодости, потому что потом уже «не до того». И мало кто решается в 50 лет снова сесть за парту, ведь кажется, что уже поздно. Но наша читательница Наталья осмелилась — в 50 лет она вернулась в университет, несмотря на страх и сомнения. Она написала нам и и рассказала свою историю.
Вообще очень трудно решиться на перемены в жизни, особенно когда эти изменения требуют мужества и силы воли. В какой-то момент я почувствовала, что мне не хватает чего-то важного. Я прожила хорошую насыщенную жизнь, воспитала детей, много работала, а вот в 50 лет мне стало не хватать ощущения нового, какого-то вдохновения. Я не могла остановиться на достигнутом, мне хотелось продолжить свой путь и не сидеть на месте.
Как-то я вспомнила, что всегда мечтала вернуться к учебе. Я помнила, как мне было интересно изучать новые темы, как горела идеей. Мой первый диплом в области образования я получила в 23 года, и казалось, что это все. Но вот теперь, спустя десятилетия, я чувствовала, что могу сделать еще один шаг. Хотела бы встать в тот поток знаний, который когда-то покидала.
Я решилась снова пойти учиться. Муж поддержал, подруги тоже, хотя они сначала удивились. Они говорили: «Ну как ты? В твоем возрасте?» Я слышала в их словах сомнение, но все-таки это была доброжелательная тревога. Подруга Маша, с которой я знакома еще с молодости, уточняла: «Ты точно уверена? Это же будет тяжело». Но когда я уже сделала первый шаг и начала учебу, она была одной из тех, кто вдохновлял меня. Она говорила: «Ты умница, я горжусь тобой». Я всегда чувствовала ее поддержку.
И вот я поступила в университет. Поначалу было так неловко. Я чувствовала себя старой и ненужной среди молодежи. Первое время и они меня шугались — думали, что я препод. А однажды ребята захотели сбежать с пары, а я опаздывала. Так одногруппники взяли и развернулись обратно, только увидев меня в коридоре.
Как-то я выходила из дома с учебниками и на лестничной клетке меня остановила соседка — тетя Валя. Она посмотрела на меня внимательно, прищурилась и говорит: «Ты это... куда собралась?» Я говорю: «В университет иду». Соседка покачала головой: «Наташ, в твоем возрасте учиться? Тебе бы лучше огурцы засаливать». Я усмехнулась: «Получу диплом, придете ко мне за советом». Соседка сморщилась и пробормотала: «Ну уж нет... лучше ты мне тогда огурцы засолишь». Я только улыбнулась и пошла дальше.
Конечно, это задело меня, и пару раз я даже подумала, может, не стоит продолжать. Но в такие моменты я вспоминала о тех, кто действительно верил в меня. Моя семья и друзья, которые никогда не сомневались в правильности моего выбора. И, несмотря на разговоры соседки, я все равно пошла дальше. Но, конечно, было непросто.
Когда я пришла в университетскую библиотеку, мне стало страшно. Я не могла понять, как искать книги. Где старый добрый каталог? Тут на меня стал кричать библиотекарь: «Все закрыто, что вы тут встали». Я решила разговорить его и задобрить, рассказала, что пришла учиться и что все тут для меня в новинку. Он даже как-то растаял и решил мне помочь, все тут рассказать-показать (мы с ним потом подружились).
Со временем я стала привыкать к учебе и университету, мне стало легче. Я поняла, что все не так сложно, как кажется на первый взгляд. И одногруппники всегда приходили мне на помощь. Что бы я не спросила, они не смеялись надо мной, а наоборот, помогали с искренним интересом.
Не раз я подходила к другим студентам, когда не могла понять какой-то новый термин или подход, и они всегда с радостью мне объясняли. Порой даже шутили, мол, «да мы с вами на одной волне». Мне было приятно, что они не считают меня старой и неуверенной, а воспринимают как равного партнера.
Но однажды произошел случай, который я запомнила надолго. Зашел профессор, представился, а потом смотрит на меня и говорит: «Женщина, у нас не школа, сторожить свое дитятко можете дома». У меня аж глаза на лоб полезли! От неловкой ситуации меня спас сосед-студент. Он встал и сказал: «Какая же это мама? Это моя однокурсница! Мы на равных, здесь мы все одинаковы». Профессор, смутившись, начал извиняться, а аудитория как-то расслабилась и приняла меня.
Получение образования в зрелом возрасте дало мне гораздо больше, чем просто новые знания. Я научилась не бояться перемен, не стесняться задавать вопросы и быть открытой ко всему новому. Теперь меня не пугают ни современные технологии, ни сложные темы — я знаю, что разберусь, если приложу усилия. Учеба помогла мне почувствовать себя увереннее, дала новое дело, новых людей, с которыми интересно, и, главное, веру в себя.
Оглядываясь назад, я понимаю: решение пойти учиться в 50 — лучшее, что я сделала для себя. Это не просто про диплом, это про жизнь. Этот опыт научил меня быть уверенной, не обращать внимание на тех, кто не верит, и идти к своей цели, несмотря на мнение других. Я стала смелее, любознательнее, свободнее. И если кто-то думает, что после 40 или 50 уже поздно что-то менять, не верьте! Важнее всего — это поддержка близких, тех, кто рядом, и тех, кто в тебя верит, а не те, кто скептически качает головой. Пока мы живем, мы можем учиться, расти и открывать для себя новое.
Я всегда говорю: «Не бойтесь перемен, не жалейте о том, что сделали шаг в неизвестность». Жизнь не заканчивается после 40, 50 или 60 лет. Это просто новый этап. Главное — не бояться изменений и открыться новым возможностям.
Бонус: еще несколько историй пользователей сети, которые отважились на учебу в зрелом возрасте
- Я получила свою первую степень магистра в 51 год, а вторую — в 56. Обе степени я получила онлайн. Сейчас я работаю над третьей, и мне 57. Моя мать получила степень магистра в 81 год. Она делала это в основном онлайн, но проходила очную стажировку в местной школе. © ChildrenotheWatchers / Reddit
- Я поступила в юридическую школу, когда мне было 49. Вырастила своих троих сыновей, но затем, после окончания первого курса, мне пришлось воспитывать двухлетнюю внучку. Последние два года мы учились вместе. Мне пришлось работать, сначала секретарем в юридической фирме, а затем по программе в университете. Я окончила учебу в 52 года. Я получила работу государственного защитника, чего и хотела. Сейчас мне 77. У меня 25-летняя карьера. Я все еще веду дела. Мне нравится работа, мне нравятся мои клиенты, мне нравятся люди, с которыми я работаю. © tishapan / Reddit
- Я получил степень магистра в 49 лет, потому что мне предложили повышение за степень магистра. Теперь, почти 10 лет спустя, компания, в которой я работаю, закрывается, поэтому я подумываю о получении еще одной степени магистра — на этот раз я хочу осуществить свою мечту и стать консультантом по вопросам психического здоровья. Одна вещь, которая меня удивила, когда я был на 20 лет старше всех моих однокурсников, — это то, как легко они меня приняли. Там я завел много друзей. Я говорю: никогда не прекращайте учиться! © GoneshNumber6 / Reddit
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Комментарии
Что хочу сказать по своему опыту. Учеба в возрасте за 50 - не тот коленкор, память слабее, то, что по молодости запоминалось влет, приходится именно зубрить. Быстродействие тоже снижается. Так что, если надумаете получать образование, делайте это все-таки пораньше)
P.S. Я месяц назад защитила выпускную работу по профессиональной переподготовке по курсу Электротехника и электроэнергетика🥳