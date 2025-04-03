12 доказательств того, что жизнь любит подкидывать неожиданные повороты

Жизнь полна неожиданных ситуаций, которые заставляют нас взять паузу и многое переосмыслить. Для этого необязательно нужны большие глобальные события или перемены. А в этих материалах вы можете почитать, как люди изменились благодаря самым простым, но важным мелочам: