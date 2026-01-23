18 героев зимних мультиков, которые в реальной жизни покорили бы ваши сердечки

55 минут назад
Вы когда-нибудь задумывались, как выглядели бы герои любимых зимних сказок, если бы были настоящими? Мы решили стереть границы между мультфильмом и реальностью. Результат получился настолько магнетическим, что Снежная королева запросто могла бы украсить обложку глянца, а Снеговик-почтовик превратился в галантного мужчину, перед которым устояла бы далеко не каждая дама.

1. «Падал прошлогодний снег»

2. «Щелкунчик»

3. «Варежка»

4. «Снеговик-почтовик»

5. «Времена года»

6. «Зима в Простоквашино»

7. «Двенадцать месяцев»

8. «Умка»

9. «Мисс Новый год»

10. «Красавица и чудовище: Чудесное Рождество»

11. «Шайбу! Шайбу!»

12. «Дед Мороз и Серый волк»

13. «Снегурочка»

14. «Приезжайте в гости»

15. «Ну, погоди!» (выпуск 8)

16. «Олаф и холодное приключение»

17. «Снежная королева»

18. «Девочка со спичками»

Для тех, кому после порции ностальгического контента захотелось чего-нибудь повеселее, рекомендуем заглянуть в статью, где мы показываем, как выглядят персонажи любимых мультиков без усов и бороды. Торжественно обещаем, что будет смешно.

