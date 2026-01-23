18 героев зимних мультиков, которые в реальной жизни покорили бы ваши сердечки

Я оставила стабильную работу, чтобы «пилить ногти», и вот чему меня научил этот опыт
Авторские колонки
2 месяца назад
Вы когда-нибудь задумывались, как выглядели бы герои любимых зимних сказок, если бы были настоящими? Мы решили стереть границы между мультфильмом и реальностью. Результат получился настолько магнетическим, что Снежная королева запросто могла бы украсить обложку глянца, а Снеговик-почтовик превратился в галантного мужчину, перед которым устояла бы далеко не каждая дама.
Для тех, кому после порции ностальгического контента захотелось чего-нибудь повеселее, рекомендуем заглянуть в статью, где мы показываем, как выглядят персонажи любимых мультиков без усов и бороды. Торжественно обещаем, что будет смешно.