18 историй о походе в гости, после которых хотелось слиться с интерьером
Иногда гостеприимство хозяев или странные привычки превращают обычный вечер в настоящую комедию абсурда. Мы собрали 18 признаний от тех, кто попал в эпицентр неловких ситуаций в гостях. Узнайте, как обычное чаепитие может обернуться желанием немедленно вызвать такси в один конец.
- Приехала я в гости к брату в другой город. Он живет в однокомнатной квартире с девушкой. Я на диване спала, а брат с девушкой на кровати. Ночью не могла заснуть. Слышу, брат говорит: «Давай закажем пиццу?» Его девушка следом: «Да, с колбасками!» Брат: «Да, и с кукурузой». И тишина. Думаю, ну ладно, закажу им пиццу. Звонок в дверь — пицца пришла. Брат с девушкой вскакивают: «Кто звонит?» Я отвечаю: «Пицца пришла». Они в один голос: «Какая пицца?» Оказалось, эти двое разговаривают во сне друг с другом © Не все поймут / VK
- Когда была мода писать дневники, я тоже решила попробовать. Написала в тетрадь все, что думаю об одной раздражающей меня однокласснице. Через пару дней она пришла ко мне в гости и наткнулась на тетрадь, оставленную на столе... Больше я дневники не вела. © Подслушано / Ideer
- Пришла к родителям в гости, только зашла, меня сразу ловит младший брат. В этом году пошел в первый класс, важный такой. Тянет меня в свою комнату, усаживает на диван и, нахмурив брови, выдает: «Слушай, а что делать, если одна девочка в школе постоянно ко мне подходит и говорит, что я ей нравлюсь?» Улыбаюсь, говорю, что это же здорово, ничего важнее таких слов нет. Брат серьезно задумывается, а потом говорит: «Есть. Например, „У меня для тебя есть чипсы, бери сколько хочешь“». Задумалась. А реально, в чем он не прав? © Мамдаринка / VK
- Пришла к друзьям в первый раз в гости, а у них живет котейка: толстая, пушистая, уютная. Сидим, пьем мы чай, и тут в комнату влетает, демонически хохоча, маленькая девочка и кричит: «Где моя Могила?!» Бросает мячик, котейка бежит его ловить, и вся троица уносится вон. Родители пояснили: кошака зовут Магеллан, а дочь не выговаривает его имя... © Подслушано / Ideer
- Пару лет назад мы с мужем были на свадьбе у моей подруги и неплохо провели время. Гостей было немного, человек 50 и все прошло достаточно гладко, но все время меня не покидало ощущение, что с некоторыми гостями со стороны жениха что-то не так, но я не могла понять, что именно. И вот недавно мы узнали, что практически все гости со стороны жениха на самом деле были случайными людьми из интернета, которых он нашел и пригласил, чтобы ему не было совсем уж одиноко © Палата № 6 / VK
- Поздно вечером после универа иду в гости к подружке. Со мной в подъезд зашел подозрительный тип. Мы вместе зашли в лифт. Стою лицом к дверям лифта, а тот типок как: «Привет, зай, пойдешь ко мне?» У меня сердце в пятки ушло и ноги ватными стали. А потом он продолжил: «Если зайдешь, купи хлеба и пельменей». Он говорил по телефону. © Подслушано / Ideer
Ну да, потому и ждут ,что вот сейчас кто-то придет и ждунов накормит.
- Приехали с парнем в гости к друзьям, семейной паре. До приезда нам раз пять звонили и говорили, как нас ждут. Когда же мы только встретились, нам дали понять, что дома есть нечего, и если мы устали с дороги, то нам нужно что-то себе купить. В итоге мы поели пельмени, которые купили в супермаркете. Вот вроде ничего такого, а осадок остался. © Подслушано / Ideer
- Пришла я в детстве в гости к подружке. Пока она наряжалась-одевалась на улицу, мне предложили присесть на кухне, подождать. Смотрю, среди табуреток одна полотенцем накрыта. Я с чего-то решила, что это как раз для гостей с улицы, и шмякнулась на нее. Еще сижу и думаю, приятная какая, мягкая, с виду и не скажешь. Оказалось, раздавила целый поднос пельменей, которые всей семьей лепили. Никто не ругал, но стыд и ощущение «слон в посудной лавке» помню хорошо. © Подслушано / Ideer
- У друга в квартире всегда беспорядок. Я также уже три года живу один, без родителей, но я хоть иногда убираю. Не знаю, как можно жить в таком свинарнике! Пыль — это ладно, но он даже не вытирает, если разливается что-то, и не убирает еду с пола, если она упадет. Недавно мы гостили у него с моей девушкой, так она взялась там убирать, а друг такой: «Ой, да вроде чисто! Что ты затеяла?» М-да, так он, значит, даже не видит этой грязи! Вот, в чем дело! © Не все поймут / VK
- Приехали с сыном в гости к родителям. Сидим с ним, строим башню из конструктора. В это время мимо проходит дед, зевает и говорит, что пойдет полежит. Сын тут же подскакивает, бросает детали и целеустремленно топает за ним. Спрашиваю: «Куда ты?» Отвечает на полном серьезе: «Буду помогать деду спать.» Ну да, вдруг без него дедушка не справится. © Мамдаринка / VK
- Живу в поселке, а сестра в городе. На днях приехала к ней в гости, осталась с ночевкой. Перед сном пошла мыться. Сестра не предупредила, что душ нельзя включать, так как выбивает смеситель и мгновенно заливает пол. Так и случилось. Пока я вытирала лужу, пришли соседи — у них закапало из потолка. «Простите, пожалуйста, сестра у меня не очень умная, не умеет пользоваться современной сантехникой, вот и залила случайно», — вот что я услышала за дверью. Мне стало очень обидно. Зачем оправдывать себя, унижая других? © Подслушано / VK
- Была у парня в гостях, сидим на диване, он пошел в душ, на прощание похлопал по голове своего пса Роя и сказал: «Рой, присмотри тут за ней». Пес сел напротив меня, глаза, как у прокурора, сверлит меня взглядом. Сижу, не выдерживаю, думаю, ну не сдаст же меня, правда? Беру телефон парня, тихонько разблокирую. Листаю. И тут в полной тишине слышу тяжелый вздох. Поднимаю глаза — Рой, как будто намеренно, лапой нажал на свой пищащий мяч. Положила телефон... © Палата № 6 / VK
Что за дурная манера лезть в телефон партнёра без разрешения и без необходимости (под необходимостью понимается, например, ситуация, когда надо срочно позвонить, а свой телефон сел или где-то далеко)… Вот серьёзно - не понимаю. Это унизительно.
- Однажды сестра подруги пригласила коллегу на ужин. После этого коллега стала частенько просто приходить к ней на ужин. Примерно 3-4 раза в неделю. Хозяйка дома хотела найти способ избавиться от гостьи, но не разрушить рабочие отношения. В конце концов она придумала, что сделать. Когда они заканчивали есть, она ставила тарелки на пол, прибегала собака их вылизать, а после она просто ставила посуду обратно в шкаф. Больше вне работы она ту свою коллегу не видела. © ThomasDominus / Reddit
- Пошли мы с подругой в гости к друзьям друзей, я их первый раз видела. Пришли, там столы ломятся, люди общаются, все классно. Спустя пару часов мне захотелось яблок, ну я и взяла одно из вазы на столе. Надкусываю и тут подбегает подруга со страшными глазами и говорит: «Тебе нельзя было брать яблоко, потому что каждому гостю по яблоку не хватит. Они, конечно, ничего не скажут, но тебя посчитали эгоисткой. Ты должна была отрезать от яблока кусок и взять его. Я не успела остановить тебя». Я посмотрела на нее, на надкушенное яблоко в руке, на осуждение в глазах хозяев и решила, что пойду-ка я лучше домой.
а насколько большой кусок можно резать? она отрежет, яблоко заветрится
- На днях вся наша семья собралась за столом, праздновали день рождения моей мамы, а у нее в «развлекательную программу» всегда входит сеанс просмотра старых видео. И сейчас она достала видеопроигрыватель, несколько кассет, усадила гостей напротив телевизора и включила видосы, где я маленькая. Было стыдно, немного неловко, а еще там был момент, где я маленькая сидела на кровати и рыдала, потому что узнала, что не смогу выйти замуж за Гарри Поттера. Если честно, то я и сейчас могу поныть в подушку, потому что никогда в жизни не выйду замуж за Дэниела Рэдклиффа. © Карамель / VK
- Однажды мой одноклассник пригласил к себе в гости. На ужин его мама приготовила восхитительный фасолевый суп, от которого невозможно было оторваться! Я ела его с большим удовольствием. Мы еще не успели доесть суп, как его мама внесла шоколадный торт! Вот тут-то меня и ждал сюрприз: мама нарезала нам по большому куску торта и положила его прямо в тарелки с еще недоеденным супом © Карамель / VK
- В школе я дружила со Светой, и как-то она позвала меня в гости. Семья как раз садилась за стол, и меня тоже пригласили. Знала бы, чем это заканчивается, переждала бы в коридоре. А все потому, что когда мы доели суп, Светкина мама торжественно вынесла из кухни огромную общую кастрюлю. Я думала, сейчас будет десерт, но женщина просто начала разливать остатки недоеденного всеми супа обратно в общую кастрюлю, приговаривая: «Ничего, завтра папа доест, не пропадать же добру». Когда она потянулась к моей тарелке, где я специально оставила пару ложек бульона, я поняла, что сыта на неделю вперед.
- Во времена своей студенческой юности встречалась с молодым человеком. И вот однажды, когда я была у него в гостях, с работы вернулась его мама, с которой, к слову, знакома я еще не была. Проходя мимо нашей комнаты, она спросила через закрытую дверь: «Девочка хочет кушать?», на что я, пораженная заботой о себе, ответила через дверь: «Нет, спасибо большое!» Как потом оказалось, интересовалась она не у меня, а у своей любимой собачки. Так стыдно мне не было никогда © Подслушано / Ideer
Порой визит в гости может стать довольно сомнительным удовольствием. Расскажите, случались ли у вас подобные ситуации в чужом доме?
Оставлять в тарелке две ложки супа - это хороший тон? Я доедаю и детей прошу доесть.
Про историю с выливанием супа обратно хотелось бы промолчать, конечно, но у меня возник такой вопрос… Кто-нибудь может меня просветить, зачем специально оставлять "пару ложек бульона"? Одно дело, когда уже наелся или вот прямо не хочется больше. А специально оставлять… Просто никогда о таком не слышала.