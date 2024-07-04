18 легендарных актрис, у которых время не украло и толику их обаяния

14 человек, чьи ожидания об отдыхе уж очень резко разошлись с реальностью
Народное творчество
2 месяца назад
Героиням нашей сегодняшней статьи пенсия только снится. Эти легендарные актрисы завоевали зрительскую любовь еще в молодости и не покинули сцену в зрелости и старости. Мы решили взглянуть на этих преданных своему делу артисток в разные периоды их жизни, чтобы в очередной раз убедиться: у красоты и таланта нет возраста.
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