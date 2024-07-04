18 легендарных актрис, у которых время не украло и толику их обаяния

Кино
2 часа назад

Героиням нашей сегодняшней статьи пенсия только снится. Эти легендарные актрисы завоевали зрительскую любовь еще в молодости и не покинули сцену в зрелости и старости. Мы решили взглянуть на этих преданных своему делу артисток в разные периоды их жизни, чтобы в очередной раз убедиться: у красоты и таланта нет возраста.

Мэгги Смит

Софи Лорен

AF Archive/Cinetext/Richter/Mary Evans Picture Library/East News, PHOTOlink/Courtesy Everett Collection/East News, Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA/Sipa Press/East News

Катрин Денев

Photo by Adam Scull-PHOTOlink.net/Everett Collection/East News, Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News, Genin Nicolas/ABACA/Abaca/East News

Лайза Миннелли

Warner Bros./AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News, PHOTOlink/Everett Collection/East News, Invision/Invision/East News

Джейн Фонда

Джоан Коллинз

Рита Морено

Ким Новак

Салли Филд

Гленн Клоуз

Эллен Берстин

Джули Эндрюс

Деми Мур

Сальма Хайек

Мег Фостер

Голди Хоун

Кэтлин Тернер

Ванесса Уильямс

Статья закончилась, но прощаться не хочется? К счастью, у нас есть кое-что, что может вам понравиться:

Фото на превью Downton Abbey: A New Era / Universal Pictures and co-producers, Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. and co-producers, Travels with My Aunt / Metro-Goldwyn-Mayer and co-producers

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