18 мам и пап, которые в молодости были воплощением стиля и харизмы
Фотоподборки
21 час назад
Если сейчас пересматривать старые семейные альбомы, то можно наткнуться на нестандартное фото своего родителя. У кого-то папа львенка держит, а чьи-то мама с отцом стоят у собственного самолета. И герои нашей статьи как раз решили поделиться крутыми и красивыми снимками своих родителей.
«Моя мама в день своей свадьбы, 1999 год»
- Да она, как Леди Гага и Гвен Стефани в одном флаконе. © UnguentSlather / Reddit
«Папа выглядит на этом фото круто. Где-то 80-е»
«Гламурный снимок моей мамы в 80-х годах»
«Мой папа на своем 21-м дне рождения, 1977 год»
«Моя мама на вечеринке в городе в 1966 году»
- Ваша прекрасная мама просто сияет. Ее улыбка озаряет все вокруг. © puddncake / Reddit
«Мои родители, когда они только начали встречаться. Примерно 1990 год»
«Мой папа в 80-х»
Какая кыся прелестная! Блин, погладить кого-нибудь из крупных кыть — мечта всей жизни🥲😸
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«Мои родители в 70-е годы»
«Моя мама в 1995»
А представляете, что бы с этой девушкой сделала современная пластическо-силиконовая мода?
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«В 1970-х годах мой отец просто потрясал своими усами»
«Моя мама в 80-х»
«Мой отец, когда ему было 20 лет, 1980-е годы»
«Моя мама нарядилась и попросила свою соседку сделать это фото перед первым свиданием с моим папой (1981)»
«Моя мама в молодости, в начале 80-х»
«Мои мама и папа в день своей свадьбы в 90-е годы»
«Папа и его самолет где-то в 70-х годах»
«Мои родители в 90-е»
«Моя мама во время медового месяца, 1967 год»
- Она была Уэнсдей до того, как это стало модно. © binger5 / Reddit
А вот еще подборка фото не менее крутых бабушек и дедушек.
Фото на превью NoConcern9942 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Хоспаде, давайте, уж если терять человечеству какие-то приобретенные навыки, то пусть это будут уколы "красоты". Потому что косметология сама по себе нужна, тем более, хирургия. Но давайте сохранять живые лица, как в статье🥲
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