18 мам и пап, которые в молодости были воплощением стиля и харизмы

Если сейчас пересматривать старые семейные альбомы, то можно наткнуться на нестандартное фото своего родителя. У кого-то папа львенка держит, а чьи-то мама с отцом стоят у собственного самолета. И герои нашей статьи как раз решили поделиться крутыми и красивыми снимками своих родителей.

«Моя мама в день своей свадьбы, 1999 год»

Да она, как Леди Гага и Гвен Стефани в одном флаконе. © UnguentSlather / Reddit

«Папа выглядит на этом фото круто. Где-то 80-е»



«Гламурный снимок моей мамы в 80-х годах»

«Мой папа на своем 21-м дне рождения, 1977 год»

«Моя мама на вечеринке в городе в 1966 году»

Ваша прекрасная мама просто сияет. Ее улыбка озаряет все вокруг. © puddncake / Reddit



«Мои родители, когда они только начали встречаться. Примерно 1990 год»

«Мой папа в 80-х»

«Мои родители в 70-е годы»

«Моя мама в 1995»

«В 1970-х годах мой отец просто потрясал своими усами»

«Моя мама в 80-х»

«Мой отец, когда ему было 20 лет, 1980-е годы»



«Моя мама нарядилась и попросила свою соседку сделать это фото перед первым свиданием с моим папой (1981)»

«Моя мама в молодости, в начале 80-х»

«Мои мама и папа в день своей свадьбы в 90-е годы»

«Папа и его самолет где-то в 70-х годах»

«Мои родители в 90-е»

«Моя мама во время медового месяца, 1967 год»

Она была Уэнсдей до того, как это стало модно. © binger5 / Reddit