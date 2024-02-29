18 остроумных иллюстраций, которые вытаскивают на свет ох какие наболевшие проблемы
Культура
38 минут назад
Художница Лейни Молнар смело показывает свой особенный взгляд на жизнь, рисуя злободневные иллюстрации с ситуациями, которые знакомы очень многим. Они посвящены месту женщин в мире и проблемам, с которыми они сталкиваются. Стереотипы, завышенные ожидания и двойные стандарты ярко видны в ее работах.
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А вот и еще несколько иллюстраторов, которые умеют ярко подсветить современные жизненные проблемы:
Фото на превью Lainey Molnar
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Надеюсь это не про использованные ?