18 остроумных иллюстраций, которые вытаскивают на свет ох какие наболевшие проблемы

Культура
38 минут назад

Художница Лейни Молнар смело показывает свой особенный взгляд на жизнь, рисуя злободневные иллюстрации с ситуациями, которые знакомы очень многим. Они посвящены месту женщин в мире и проблемам, с которыми они сталкиваются. Стереотипы, завышенные ожидания и двойные стандарты ярко видны в ее работах.

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А вот и еще несколько иллюстраторов, которые умеют ярко подсветить современные жизненные проблемы:

Фото на превью Lainey Molnar

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