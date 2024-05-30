18 пар звезд, которые оделись почти одинаково, но выглядели так по-разному, будто прилетели с разных планет

Дизайн
1 час назад

Выходя в свет, звезды почти всегда выбирают одежду из дизайнерских коллекций. Но ни бренд, ни стоимость наряда не могут гарантировать, что кто-то другой не появится на публике в похожем наряде. Поэтому и относится к таким совпадениям нужно спокойно, как это делают наши героини. Ведь даже одна и та же вещь может совсем по-разному смотреться на разных женщинах.

Натали Портман и Яна Рудковская

Vianney Le Caer/Invision/East News
Светлана БМВ
6 дней назад

У Яны Рудковской поза некрасивая. Поэтому платье на ней смотрится хуже чем на Портман. А цвет, синий, мне нравится больше. Только лямки от бюстгальтера портят вид платья.

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Юлия Гаврилина и Кайли Дженнер

Моника Беллуччи и Виктория Лопырева

East News, East News
Светлана БМВ
6 дней назад

Хотя считается, что брюнеткам красный цвет идёт больше, но, по моему мнению, это не тот случай. К такому облегающему фасону нужна стройная фигурка. Поэтому, Лопырёва выглядит более выигрышно.

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Екатерина Шпица и Инна Маликова

Светлана БМВ
6 дней назад

У Екатерины "отрезали" ноги. И оттенки фотографий разные. Как можно сравнивать, если Шпица выглядит, как бледная поганка. А Инна, с голыми ногами, рядом с Маликовым, который в классическом костюме, выглядит непрезентабельно.

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Ким Кардашьян и Ольга Бузова

Invision/Invision/East News
Светлана БМВ
6 дней назад

Платье, по сути, должно подчёркивать достоинства фигуры, и скрывать недостатки. Здесь, оба варианта "пролетают". Но девушкам нравятся их формы. Пусть.

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Ксения Бородина и Эшли Грэм

Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News

Анастасия Волочкова и Ева Лонгория

ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS
Светлана БМВ
6 дней назад

Хотя я терпеть не могу Волочкову, но надо отдать должное, что короткое золотистое платье ей идёт. Хотя выглядит она всегда, как б....(бАлярина)

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Кэти Перри и Эмилия Кларк

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News, © Image Press Agency / Alamy Stock Photo

Вероника Ферраро и Дженнифер Лопес

Kazuko Wakayama/KCS/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Полина Максимова и Марго Робби

MICHAEL TRAN/AFP/East News
Светлана БМВ
6 дней назад

Полина удачно прикрыла отсутствие пышного бюста розочками. Зато открыла плоский животик. Смотрится модно. Костлявые плечики и выпирающие ключицы, как раз добавляют ей образ модели.

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Нюша и Кайли Дженнер

Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News

Согдиана и Мелисса Джоан Харт

Мерьем Узерли и Лянка Грыу

Tarakanov Vadim/East News

Лора Хэддок и Нина Добрев

AFP/EAST NEWS, PacificCoastNews/EAST NEWS

Падма Лакшми и Ляйсан Утяшева

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News, Tarakanov Vadim/East News
Светлана БМВ
6 дней назад

Падма Лакшми - необыкновенный экземпляр! Грация, тонкая кость, прекрасная фигура, милое личико. И платье сидит великолепно!

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Эмили Ратаковски и Ким Кардашьян

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Для того, чтобы выглядеть на дорожках идеально, актрисы и певицы обращаются к стилистам. Но у самых обычных девушек и женщин такая возможность есть далеко не всегда, да и желания такого может не возникнуть. Поэтому легче просто запомнить несколько модных приемов и пользоваться ими самостоятельно.

Деми Мур и Анфиса Чехова

Tarakanov Vadim/East News

Леони Ханна и Яна Рудковская

Катюша Азаренко
6 дней назад

Разное освещение, поза и фигура надевшей платье, где-то разные цвета, плюс немного переделать наряд под свой вкус и вуаля, как будто разные вещи.

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Больше подобных примеров в этих подборках:

Фото на превью Independent Photo Agency Srl / Alamy Stock Photo

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
6 дней назад

Каждая, по-своему, хороша. У каждой девушки есть свои почитатели и поклонники. Сравнивать их можно только, исходя из своих личных вкусов и предпочтений.

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