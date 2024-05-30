У Яны Рудковской поза некрасивая. Поэтому платье на ней смотрится хуже чем на Портман. А цвет, синий, мне нравится больше. Только лямки от бюстгальтера портят вид платья.
18 пар звезд, которые оделись почти одинаково, но выглядели так по-разному, будто прилетели с разных планет
Выходя в свет, звезды почти всегда выбирают одежду из дизайнерских коллекций. Но ни бренд, ни стоимость наряда не могут гарантировать, что кто-то другой не появится на публике в похожем наряде. Поэтому и относится к таким совпадениям нужно спокойно, как это делают наши героини. Ведь даже одна и та же вещь может совсем по-разному смотреться на разных женщинах.
Натали Портман и Яна Рудковская
Юлия Гаврилина и Кайли Дженнер
Моника Беллуччи и Виктория Лопырева
Хотя считается, что брюнеткам красный цвет идёт больше, но, по моему мнению, это не тот случай. К такому облегающему фасону нужна стройная фигурка. Поэтому, Лопырёва выглядит более выигрышно.
Екатерина Шпица и Инна Маликова
У Екатерины "отрезали" ноги. И оттенки фотографий разные. Как можно сравнивать, если Шпица выглядит, как бледная поганка. А Инна, с голыми ногами, рядом с Маликовым, который в классическом костюме, выглядит непрезентабельно.
Ким Кардашьян и Ольга Бузова
Платье, по сути, должно подчёркивать достоинства фигуры, и скрывать недостатки. Здесь, оба варианта "пролетают". Но девушкам нравятся их формы. Пусть.
Ксения Бородина и Эшли Грэм
Анастасия Волочкова и Ева Лонгория
Хотя я терпеть не могу Волочкову, но надо отдать должное, что короткое золотистое платье ей идёт. Хотя выглядит она всегда, как б....(бАлярина)
Кэти Перри и Эмилия Кларк
Вероника Ферраро и Дженнифер Лопес
Полина Максимова и Марго Робби
Полина удачно прикрыла отсутствие пышного бюста розочками. Зато открыла плоский животик. Смотрится модно. Костлявые плечики и выпирающие ключицы, как раз добавляют ей образ модели.
Нюша и Кайли Дженнер
Согдиана и Мелисса Джоан Харт
Мерьем Узерли и Лянка Грыу
Лора Хэддок и Нина Добрев
Падма Лакшми и Ляйсан Утяшева
Падма Лакшми - необыкновенный экземпляр! Грация, тонкая кость, прекрасная фигура, милое личико. И платье сидит великолепно!
Эмили Ратаковски и Ким Кардашьян
Для того, чтобы выглядеть на дорожках идеально, актрисы и певицы обращаются к стилистам. Но у самых обычных девушек и женщин такая возможность есть далеко не всегда, да и желания такого может не возникнуть. Поэтому легче просто запомнить несколько модных приемов и пользоваться ими самостоятельно.
Деми Мур и Анфиса Чехова
Леони Ханна и Яна Рудковская
Разное освещение, поза и фигура надевшей платье, где-то разные цвета, плюс немного переделать наряд под свой вкус и вуаля, как будто разные вещи.
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Комментарии
Каждая, по-своему, хороша. У каждой девушки есть свои почитатели и поклонники. Сравнивать их можно только, исходя из своих личных вкусов и предпочтений.