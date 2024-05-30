18 пар звезд, которые оделись почти одинаково, но выглядели так по-разному, будто прилетели с разных планет

Выходя в свет, звезды почти всегда выбирают одежду из дизайнерских коллекций. Но ни бренд, ни стоимость наряда не могут гарантировать, что кто-то другой не появится на публике в похожем наряде. Поэтому и относится к таким совпадениям нужно спокойно, как это делают наши героини. Ведь даже одна и та же вещь может совсем по-разному смотреться на разных женщинах.



