18 персонажей, с которыми что ни день — то цирковое представление

Даже самому отъявленному социофобушке приходится общаться с людьми. А то и жить с ними. И порой эти самые люди чудят так, что не знаешь то ли плакать, то ли смеяться. Но то, что об этом стоит рассказать на весь интернет — однозначно.

«Моя соседка — гений»

«Почти уверен, что она носит дуршлаг вместо шляпы или зонтика во время дождя».

«Младшей сестре пришлось на месяц снова вернуться к родителям, пока у нее дома ремонт»

«Я была уверена, что она шутит, когда сказала, что поставит палатку во дворе, чтобы у нее было личное пространство. Но вот я пришла в гости и увидела это».

«Бабушка пожаловалась, что ее пластыри как-то плохо клеятся»

Они сделаны в 1989 году — прим. ADME.

«Пока остальные 16-летние девочки ходят по дискотекам и встречаются с мальчиками, моя дочка делает это»

«Мы с девушкой переехали и она сказала, что для меня в гардеробной уже не хватит места»

«Фоткался для скидочной карты. Жена сказала „выглядеть настолько поехавшим, насколько это возможно“. Кажется, у меня получилось»

«Мой сосед купил надувную лошадь размером с настоящую...»

Дареному коню в зубы не смотрят. © Seuss22 / Reddit

«Первый раз готовлю киш лорен, как вам?»

«Жена не могла дождаться, чтобы опробовать наше новое джакузи»

Хорошо, что у нее был зонтик, а то могла бы промокнуть. © Bentup85 / Reddit

«Кто-то принес какую-то стеклянную емкость, а остальное уже история»

© brainstormer77 / Reddit Melancholy 2 дня назад Без пояснительной бригады не обойтись. Судя по источнику, в бассейне разбился стеклянный контейнер и бассейн закрыли для очистки. И что тут такого необычного? - - Ответить

«Хозяин квартиры пытался прорваться ко мне без предупреждения. Только я всегда запираюсь на цепочку»

«Менял тут дверные ручки. Оказалось, что предыдущие хозяева решили шуткануть и положили в замочную скважину игрушечного паука. Меня чуть кондратий не хватил»

Я бы рухнул в обморок, когда это увидел? О да. Я бы все равно считал это лучшим розыгрышем на свете? О да. © ThatOneShortie** / Reddit

«Я тут переехал и единственное, что сказал мне сосед: „Не паркуйся перед моим домом“. Угадайте, чья машина сейчас стоит под моим домом?»

«Жена сделала бутерброд нашему ребенку и все это отправила в мусорку»

© turtlejam10 / Reddit Выхухоль 3 часа назад Помнится, меня в фильме «Убить Билла» больше всего поразило, ну почти), как он взял и отрезал от куска тостового хлеба корочки и выкинул их в помойку( С детва меня учили не выбрасывать хлеб, еще и в 90-е надо было выжить, а тут такое! До сих пор помню. - - Ответить

«Специально на лето купила себе рваные джинсы, но до них добралась мама»

«Всей кухонной утвари моих родителей лет по 30. Мне кажется, я заболеваю просто стоя рядом с этой доской»

«Этот парень накладывал еду прямо на поднос. Просто почему, ну почему?»