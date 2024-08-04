18 персонажей, с которыми что ни день — то цирковое представление
Даже самому отъявленному социофобушке приходится общаться с людьми. А то и жить с ними. И порой эти самые люди чудят так, что не знаешь то ли плакать, то ли смеяться. Но то, что об этом стоит рассказать на весь интернет — однозначно.
«Моя соседка — гений»
«Почти уверен, что она носит дуршлаг вместо шляпы или зонтика во время дождя».
«Младшей сестре пришлось на месяц снова вернуться к родителям, пока у нее дома ремонт»
«Я была уверена, что она шутит, когда сказала, что поставит палатку во дворе, чтобы у нее было личное пространство. Но вот я пришла в гости и увидела это».
«Бабушка пожаловалась, что ее пластыри как-то плохо клеятся»
Они сделаны в 1989 году — прим. ADME.
«Пока остальные 16-летние девочки ходят по дискотекам и встречаются с мальчиками, моя дочка делает это»
«Мы с девушкой переехали и она сказала, что для меня в гардеробной уже не хватит места»
Сколькo рaз ещe запoстите эту фотoграфию? Я слoвно сaма ужe с этoй дeвушкой съeхалась
«Фоткался для скидочной карты. Жена сказала „выглядеть настолько поехавшим, насколько это возможно“. Кажется, у меня получилось»
«Мой сосед купил надувную лошадь размером с настоящую...»
- Дареному коню в зубы не смотрят. © Seuss22 / Reddit
«Первый раз готовлю киш лорен, как вам?»
- Чувак, это огнище. © StandbyBigWardog / Reddit
«Жена не могла дождаться, чтобы опробовать наше новое джакузи»
- Хорошо, что у нее был зонтик, а то могла бы промокнуть. © Bentup85 / Reddit
«Кто-то принес какую-то стеклянную емкость, а остальное уже история»
Без пояснительной бригады не обойтись. Судя по источнику, в бассейне разбился стеклянный контейнер и бассейн закрыли для очистки. И что тут такого необычного?
«Хозяин квартиры пытался прорваться ко мне без предупреждения. Только я всегда запираюсь на цепочку»
«Менял тут дверные ручки. Оказалось, что предыдущие хозяева решили шуткануть и положили в замочную скважину игрушечного паука. Меня чуть кондратий не хватил»
- Я бы рухнул в обморок, когда это увидел? О да. Я бы все равно считал это лучшим розыгрышем на свете? О да. © ThatOneShortie** / Reddit
«Я тут переехал и единственное, что сказал мне сосед: „Не паркуйся перед моим домом“. Угадайте, чья машина сейчас стоит под моим домом?»
«Жена сделала бутерброд нашему ребенку и все это отправила в мусорку»
Помнится, меня в фильме «Убить Билла» больше всего поразило, ну почти), как он взял и отрезал от куска тостового хлеба корочки и выкинул их в помойку( С детва меня учили не выбрасывать хлеб, еще и в 90-е надо было выжить, а тут такое! До сих пор помню.
«Специально на лето купила себе рваные джинсы, но до них добралась мама»
«Всей кухонной утвари моих родителей лет по 30. Мне кажется, я заболеваю просто стоя рядом с этой доской»
Я заболеваю и буду болеть дальше, но не куплю новую ни за что. Это в другую статью - про жадин.
«Этот парень накладывал еду прямо на поднос. Просто почему, ну почему?»
«Жена не разрешает выбрасывать использованную свечку, потому что однажды нашему 3-летнему сыну исполнится 10 и вот тут-то она и пригодится»
А вот еще несколько человек, у которых своя особенная логика:
Комментарии
Полосы по краям разделочной доски говорят о том , в середине уже углубление 😀