18 персонажей, с которыми что ни день — то цирковое представление

Фотоподборки
4 часа назад

Даже самому отъявленному социофобушке приходится общаться с людьми. А то и жить с ними. И порой эти самые люди чудят так, что не знаешь то ли плакать, то ли смеяться. Но то, что об этом стоит рассказать на весь интернет — однозначно.

«Моя соседка — гений»

«Почти уверен, что она носит дуршлаг вместо шляпы или зонтика во время дождя».

«Младшей сестре пришлось на месяц снова вернуться к родителям, пока у нее дома ремонт»

«Я была уверена, что она шутит, когда сказала, что поставит палатку во дворе, чтобы у нее было личное пространство. Но вот я пришла в гости и увидела это».

«Бабушка пожаловалась, что ее пластыри как-то плохо клеятся»

Они сделаны в 1989 году — прим. ADME.

«Пока остальные 16-летние девочки ходят по дискотекам и встречаются с мальчиками, моя дочка делает это»

«Мы с девушкой переехали и она сказала, что для меня в гардеробной уже не хватит места»

Вианна
3 часа назад

Сколькo рaз ещe запoстите эту фотoграфию? Я слoвно сaма ужe с этoй дeвушкой съeхалась

-
-
Ответить

«Фоткался для скидочной карты. Жена сказала „выглядеть настолько поехавшим, насколько это возможно“. Кажется, у меня получилось»

«Мой сосед купил надувную лошадь размером с настоящую...»

«Первый раз готовлю киш лорен, как вам?»

«Жена не могла дождаться, чтобы опробовать наше новое джакузи»

  • Хорошо, что у нее был зонтик, а то могла бы промокнуть. © Bentup85 / Reddit

«Кто-то принес какую-то стеклянную емкость, а остальное уже история»

Melancholy
2 дня назад

Без пояснительной бригады не обойтись. Судя по источнику, в бассейне разбился стеклянный контейнер и бассейн закрыли для очистки. И что тут такого необычного?

-
-
Ответить

«Хозяин квартиры пытался прорваться ко мне без предупреждения. Только я всегда запираюсь на цепочку»

«Менял тут дверные ручки. Оказалось, что предыдущие хозяева решили шуткануть и положили в замочную скважину игрушечного паука. Меня чуть кондратий не хватил»

  • Я бы рухнул в обморок, когда это увидел? О да. Я бы все равно считал это лучшим розыгрышем на свете? О да. © ThatOneShortie** / Reddit

«Я тут переехал и единственное, что сказал мне сосед: „Не паркуйся перед моим домом“. Угадайте, чья машина сейчас стоит под моим домом?»

«Жена сделала бутерброд нашему ребенку и все это отправила в мусорку»

Выхухоль
3 часа назад

Помнится, меня в фильме «Убить Билла» больше всего поразило, ну почти), как он взял и отрезал от куска тостового хлеба корочки и выкинул их в помойку( С детва меня учили не выбрасывать хлеб, еще и в 90-е надо было выжить, а тут такое! До сих пор помню.

-
-
Ответить

«Специально на лето купила себе рваные джинсы, но до них добралась мама»

«Всей кухонной утвари моих родителей лет по 30. Мне кажется, я заболеваю просто стоя рядом с этой доской»

Melancholy
2 дня назад

Я заболеваю и буду болеть дальше, но не куплю новую ни за что. Это в другую статью - про жадин.

-
-
Ответить

«Этот парень накладывал еду прямо на поднос. Просто почему, ну почему?»

«Жена не разрешает выбрасывать использованную свечку, потому что однажды нашему 3-летнему сыну исполнится 10 и вот тут-то она и пригодится»

А вот еще несколько человек, у которых своя особенная логика:

Фото на превью Autisten1996 / Reddit

Комментарии

Уведомления
B.Atayewa
43 минуты назад

Полосы по краям разделочной доски говорят о том , в середине уже углубление 😀

-
-
Ответить

Похожее