18 портретов правителей прошлого, чья суровость растаяла от пририсованной улыбки
Культура
1 день назад
Улыбка творит чудеса. Даже самые серьезные и суровые лица, преображаются, стоит ей коснуться хотя бы краешка губ. Мы решили немного повеселиться и, как в школьные годы, пририсовать на портретах строгих правителей, но не рога и копыта, а добрые улыбки.
Король Испании Филипп IV на картине Диего Веласкеса
Элеонора Австрийская, вторая жена французского короля Франциска I на картине Йоса ван Клеве
Император Священной Римской империи Леопольд I на картине Бенджамина фон Блока
Королева Англии Елизавета I на картине неизвестного художника
Радегунда Французская, старшая дочь Карла VII, короля Франции на картине неизвестного художника
Людовик XI Благоразумный, король Франции на картине Якоба де Литтемона
Генрих VIII, король Англии на картине Ганса Гольбейна Младшего
Изабелла I, королева Кастилии на картине Хуана де Фландеса
Карл V, император Священной Римской империи на картине неизвестного художника
Марианна Австрийская, королева Испании на картине Диего Веласкеса
Фердинанд I, император Австрии на картине неизвестного художника
Анна Австрийская, королева Франция на картине Питера Пауля Рубенса
Хуана I Безумная, королева Кастилии на картине Хуана Фландеса
Ричард III, король Англии на картине неизвестного художника
Екатерина Австрийская, супруга короля Португалии Жуана III на картине Антониса Мора
Екатерина Арагонская, первая жена короля Англии Генриха VIII на картине неизвестного художника
Как у вас при улыбке верхняя челюсть вперёд выезжает? Это что за ***? Верхняя губа поднимается и оголяет зубы, а не зубы опускаются
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Людовик XII, король Франции на картине Жана Перреаля
Мария I, королева Англии на картине Джона Мастера
Короче, улыбка ни кого их них не украсила...
Так что могли бы и не улыбаться
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А вот подборка статей, в которых мы показали как выглядели в реальной жизни те, кого мы привыкли видеть только на картинах:
Комментарии
Уведомления
У некоторых дам зубы должны быть черного цвета. Полагаю, комплимент будет не полный: в целом получилось все прекрасно, однако далеко не везде.
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