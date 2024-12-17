18 портретов правителей прошлого, чья суровость растаяла от пририсованной улыбки

Улыбка творит чудеса. Даже самые серьезные и суровые лица, преображаются, стоит ей коснуться хотя бы краешка губ. Мы решили немного повеселиться и, как в школьные годы, пририсовать на портретах строгих правителей, но не рога и копыта, а добрые улыбки.