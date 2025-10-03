18 рассказов о бывших, которых забыть оказалось куда труднее, чем расстаться

18 человек, которые уже поставили на себе крест, но тут в их дверь постучалась любовь
Истории
1 месяц назад
Считается, что расставание — это самое трудное. Но иногда трудности начинаются уже после, когда наши бывшие совершают такие поступки, что о них невозможно не рассказать. Мы собрали 18 историй о тех, кого забыть еще как непросто: от мужчин, требующих вернуть старый телефон, до тех, кто делит хомяков.
Какая из этих историй заставила вас открыть рот от удивления? Возможно, и у вас есть в запасе пара историй о бывших, поступки которых до сих пор вызывают у вас смех или гнев? Делитесь в комментариях — нам не терпится узнать, на что еще способны экс-возлюбленные!
А вот еще наши статьи о бывших: