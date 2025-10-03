18 рассказов о бывших, которых забыть оказалось куда труднее, чем расстаться

2 часа назад

Считается, что расставание — это самое трудное. Но иногда трудности начинаются уже после, когда наши бывшие совершают такие поступки, что о них невозможно не рассказать. Мы собрали 18 историй о тех, кого забыть еще как непросто: от мужчин, требующих вернуть старый телефон, до тех, кто делит хомяков.

  • У дочки день рождения, 4 года. Бывший муж принес ей большую трассу с машинками. Дочурка аж прыгала довольная, потом прямо в кафе ее открыла и играла с детками. И вот празднование закончилось, а бывший вдруг отморозил. Он собрал все элементы в коробку и забрал, сказав: «Эта игрушка будет лежать у папы, и играть ты сможешь ею только у папы». Дочка расстроилась, расплакалась, у нее началась истерика, а он просто свалил домой и успокаивать мне пришлось ее самой. © Мамдаринка / VK
  • Вчера мой бывший запостил фотку со своей новоиспеченной женой. Я прокомментировала: «Вау, она такая красивая!» Девушка действительно шикарная. А он ответил: «Спасибо, но ты не хуже». Он только что женился, а уже кидает недвусмысленные комментарии левым бабам. Отправила скрин его жене. © averagediana / X
  • Однажды появился на пороге нашей квартиры племянник с чемоданом и клеткой в руках, а в клетке — два хомяка. Жена его выгнала за плохое поведение. А из совместно приобретенного имущества у них были кот и два хомяка — их и поделили. Пришлось впустить, помочь пережить тяжелые времена. Так он на следующий день хомяков через интернет вместе с клеткой продал за недорого. Повезло ему с этим имуществом, потому что кота у него никто бы не купил.© Лора М. / Dzen
  • © Лора М. / DzenС работы отправили в командировку в другой город на неделю. На третий день звонит моя девушка и говорит, что я ловелас и она бросает меня. Телефон отключила и во всех соцсетях и мессенджерах — офлайн. По возвращении узнаю от ее подруги, что оказывается, девушка увидела пост моей одноклассницы, где она чекинилась в том же городе, где был и я на концерте какой-то группы. И девушка, по ее словам, сложила 2 и 2. © Подслушано / Ideer
  • Коллега познакомила с парнем. Высокий, крепкий, симпатичный. Не предупредила только, что он маменькин сынок и рассказывает маме буквально все. И случилось мне как-то пересечься с его маменькой. И узнала я о себе много нового: что я — старая вешалка (я его на год старше), мне нужны только его деньги (он не работал, а я очень хорошо зарабатывала), квартира (я жила в своей собственной). Короче, послала их обоих на китайскую гору. Через пару лет встретила его с какой-то серой мышкой. Мама, скорее всего, одобрила кандидатуру. © Елена М. / Dzen
  • Лет 15 назад был у меня очень странный парень. До сих пор помню его СМС, когда мы расстались: «Ты уплыла от меня по реке лжи к другому.» Ни о каком другом мужчине тогда и речи не шло.
  • Бывший обвинил меня в измене, потому что на моем кухонном столе лежала бейсболка. Я сказала, что она моя. А он ответил, что это невозможно, потому что девушки не носят кепки. © sueelllenmischke / Reddit © Ольга П. / Dzen
  • Уходя, бывший с трагическим лицом отказался забрать свой мотошлем — мой ему подарок на день рождения. Сказал, мол, не заслужил. Ну, не заслужил, так не заслужил. Я шлем выставила в сети и вскоре продала. А бывший через пару месяцев, как начался мотосезон, пришел за шлемом. Обиделся. Видимо, я должна была рыдать над этим предметом долгими зимними вечерами. © Ольга Пим / Dzen
  • Рассталась с парнем. Иногда встречаемся с ним по работе и каждый раз обмениваемся любезностями. Однажды он сказал, что ему удалось скопить кругленькую сумму, намекая, что все это благодаря моему отсутствию в его жизни. И я думаю, что это и правда так. Но не из-за того, что он тратил деньги на меня. А потому что теперь он не покупает нормальную еду, а питается полуфабрикатами. Не тратится на одежду и досуг, перестал делать ремонт в квартире. Отличная экономия! © Подслушано / Ideer
  • Мой третий бывший муж вечно винит меня в том, что он не является отцом ребенка актрисы Кейли Куоко. Хотела бы я это выдумать. Он считает меня ответственной за то, что я не «работала над бизнесом», чтобы сделать его более успешным. Он верил, что его успех в бартерном бизнесе привлечет внимание Кейли. И он каким-то образом наладит связи с ее окружением, и у них будет общая семья. © GalaxiGazer / Reddit
  • Коллега встречалась с мужчиной. Два раза в неделю. Один день они шли в кафе-кино, а потом к нему, второй — он приходил к ней. В таком графике умудрились продержаться года полтора. Кстати, ее все устраивало. Однажды он вдруг приперся не «в свой день». И устроил скандал, что она не одна (дома была дочка со своим мужем). Что ничего не готово, а он устал, как собака, и некому его пожалеть. Ему ответили, что вообще-то за пределами их встреч у каждого есть своя жизнь.
    И он мог бы позвонить. На что он начал:
    — Чтобы ты могла спрятать любовника?
    — Ты — мой любовник, не муж.
    — Любовник — это побочная любовная линия при действующем муже, а наши отношения — это сердечная привязанность. И не надо мешать в одну посуду высокое и низменное. И вообще я в тебе ошибался.
    Хлопнул букетом о стену и ушел. Позвонил примерно через пару недель, обвинил, что не стала первая мириться. Могла бы просто прислать СМС: «Доброе утро». А он бы простил, а теперь нет.k / Dzen
  • В 25 лет стал прилично зарабатывать. Моя девушка ныла, что я трачу деньги на фигню (рестораны, путешествия, бренды, приставки и гитары). Мол, лучше бы взял ипотеку или сдал на права, да накопил бы на машину. Постоянно мозг выносила, расстались. 6 лет спустя мне кажется, что она была права. Живу на съеме все еще, денег стало ни на что не хватать, хотя доход увеличился. Машина в кредите. Она сама вышла замуж за богатого, он ей салон красоты открыл. © Подслушано / Ideer
  • Парень, с которым бывшая мне изменяла, узнал обо мне. Он нашел меня в кафе, рассказал об этом, а я тут же порвал с ней по телефону. Было приятно, что честный парень предупредил меня об этом. А ведь я собирался снимать с ней квартиру. © detectivedueces / Reddit
  • Очень давно у меня украли телефон. Я на тот момент встречалась с парнем. Он подарил мне телефон. Не новый, кстати, а сильно б/у, но я была рада. Так как была тогда студенткой — лишних денег не было. И вот мы расстались, потому что парень оказался типичным маминым сынком. Ведь его маме не понравилось, что я работаю в ночь в больнице и еще и учусь. И потребовал вернуть телефон, а то мама не разрешила делать такие дорогие подарки. Конечно же, я вернула облезлую раскладушку и свободная и счастливая стреканула прочь.
  • Рассказала знакомая. Решили с мужчиной жить гостевым браком. Она ему постоянно готовила первое, второе и компот. Положили ее в больницу, нужны были дорогие препараты, а он, мол, прости, я занят. Думала, он за ней приедет на выписку, но нет. И тут вечером он трезвонит ей в дверь с целыми пакетами продуктов и такой: «Дорогая, ты не представляешь, как я устал от фаст-фуда, приготовишь вкусненькое?!» Вытолкала она его со всем содержимым. Теперь он обиженный, строчит ей сообщение, мол, какая она неблагодарная. Он ее столько времени кормил, а она с ним вот так.
  • Оказалось, что бывший женат и у него есть сын. Я нашла коробку с его свадебными фотографиями. А он пытался доказать мне, что он, жених, держащий невесту на руках, был просто шафером. Сразу же сел на поезд домой. © ConsistentAd3146 / RedditКолобова / Dzen
  • Когда мне было двадцать пять, я решил сделать предложение своей девушке. Купил кольцо, придумал романтический план, но в час икс любимая ответила: «Нет». Психанул, собрал вещи, взял отпуск и уехал на две недели на море в одиночестве. Однажды вечером просто лежал на пляже и встретил девушку. Мы говорили с ней всю ночь, оказалось, у нее тоже история печальная, поэтому под утро я достал то кольцо и спросил: «Выйдешь за меня?» Утром было стыдно обоим, но не брать же слова назад. Поженились через неделю, а еще через месяц развелись, потому что дурь развеялась сама по себе. Но зато теперь обоим есть что рассказать. © Палата № 6 / VK
  • Был у меня парень: позовет гулять по набережной и торжественно заводит в чайную, покупает стакан чая и булочку и радостный снимает на видео, как мы едим. У него было 5 миллионов в банке, но он от меня это скрывал. А на Восьмое марта подарил одну розу и колготки. И всю дорогу хвалил себя, что, мол, другие-то мужики ничего подругам не дарят, а он-то вон че. Расстались мы, короче.

Какая из этих историй заставила вас открыть рот от удивления? Возможно, и у вас есть в запасе пара историй о бывших, поступки которых до сих пор вызывают у вас смех или гнев? Делитесь в комментариях — нам не терпится узнать, на что еще способны экс-возлюбленные!

