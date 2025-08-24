18 умов, чья смекалка не просто работает — она дрифтит на поворотах

33 минуты назад

Смекалке героев нашей статьи можно позавидовать. Они будто даже из самой неловкой ситуации способны выйти победителями: пошутят, когда нужно, обидчика элегантно проучат и никому не позволят себя смутить.

  • Повадился к нам в гости постоянно приходить один родственник: то на завтрак заглянет, то на ужин, то еще кофе попить, телевизор посмотреть. Мама терпела, терпела, мол, семья же, а потом решила его проучить. Как запрягла ремонтировать у нас все по дому: то стол, то проводку, то еще что-то. И вместо лежания на диване с просьбой о кофе родственничку пришлось у нас хорошенько так впахивать. Итог: его надолго не хватило, и больше к нам без приглашения он не заявляется. Зато у нас теперь везде починенный свет и мебель.
  • Поехали компанией на шашлыки: я, друг и три девушки. Я всю дорогу пытался шутить, флиртовать, девушкам было хоть бы хны. И через 30 минут я оставил надежду и стал тупо смотреть в окно. И вот нам навстречу едет Range Rover, в то время очень крутая машина, и мой кореш выдает: «О, Женя, смотри! Вон твой батя куда-то едет». Его слова были как взмах волшебной палочки: весь вечер я был в центре внимания. Все 3 дамы взяли мой телефон и потом еще неделю сообщениями доставали. Да, кстати, это был не мой отец. © DrCit / Pikabu
  • ЕСобрались мы компанией и есть там парень неприятный. Начал меня донимать, мол, так жалко тебя, ведь личной жизни никакой нет. Я как ляпну: «Все супер. С Игорем на свидания ходим». Сама сижу от себя в шоке, мы с Игорем просто друзья. А Игорь не растерялся и на язвительный вопрос парня: «И когда у вас последнее свидание было?» — спокойно ответил, что оно было два часа назад. Теперь мы реально пара.

«Во время педикюра случайно отключилось электричество. Мастер выкрутилась феерично!»

  • Поехали со школой во Францию на осенние каникулы. Там в отеле нужно было оставлять залог за сохранность номера. Сумма причем была какая-то немаленькая. И вот в последний день один из одноклассников сорвал с петель дверь в наш номер. Мы с соседкой — в слезы. На помощь пришел наш преподаватель французского. До сих пор помню, как он использовал расческу вместо молотка и другие подручные средства вместо инструментов. Не знаю, каким чудом, но все нам починил.
  • В одном из ресторанов моего города постоянно была живая музыка, но кто-то из живущих по соседству людей нажаловался на шум. Заведение чуть не закрыли. Но владелец ресторана перечитал закон и нашел там специфическую формулировку, мол, запрещена громкая музыка в помещении... Сцену перенесли на террасу, и выступления музыкантов стали еще громче для соседей, но жаловаться им было уже не на что — все по закону. Правда, теперь живая музыка там гораздо реже. Видимо, не хотят искушать судьбу. © wibbley_wobbley / Reddit
  • Моя дочка любит корейские сериалы, а еще она очень ответственная. Сама придумала себе интересный метод учебы: сначала она делает домашнее задание по предмету, а потом смотрит одну серию своего сериала (обычно одна серия длится около 20 минут). После этого садится за второй предмет, а затем снова смотрит серию. И так по кругу. Работает нереально классно, особенно если каждая серия заканчивается на чем-то интересном. За эти 20 минут ребенок и немного отдыхает, и находит в себе мотивацию сделать следующий предмет, чтобы поскорее узнать, что будет дальше. Не думаю, что со всеми это сработает, но вот такая моя дочка — и ответственная, потому что во время работы над заданиями не хитрит, и делает все добросовестно. © Мамдаринка / VK
  • Когда я был маленьким, к моему дедушке часто приходил его друг. Они разговаривали про машины, ели рыбу, семечки подсолнечные. Но у дедушки не было машины, а у его друга была, поэтому я всегда ему немного завидовал. В один момент позволил себе задать острый вопрос дедуле: «А почему у тебя друг такой классный, с машиной, а ты без?». Дедушка ответил мудро: «По-настоящему крут не тот, кто покупает машину, чтобы ездить до работы, а покупает квартиру недалеко от работы, чтобы туда пешком ходить!». Оказалось, что дедушка вместо машины купил в свое время квартиру! Тогда я не понимал, насколько это круто! © Палата № 6 / VK
  • Как-то раз ученица подготовила на урок рецепт салата, и нужно было назвать ингредиенты. Там были помидоры. Она забыла, что они называются tomatoes, но выкрутилась и назвала их pomidores. Ну она, ну смекалка! © mmalygina03
  • Мы с коллегами обедали в столовой. В какой-то момент я поднимаюсь, чтобы отправиться за кофе, и спрашиваю, мол, кому еще взять напитки. Один парень просит: «Мне, пожалуйста, чашку кофе». Другой парень пытается быть остроумным и говорит: «А мне просто кофе. Без чашки». Я принимаю этот вызов. Потом возвращаюсь с напитками и раздаю всем чашки. У меня остается две. Одну из них я беру и выливаю содержимое в салатницу перед тем самым «умником». Итого: три парня наслаждаются своим кофе, а один товарищ сидит и пялится в свою салатницу. © SiliciumNerfy / Reddit
  • Мне было лет 14. Я что-то рассказывал отцу, а он взял и вышел из комнаты со словами: «Продолжай, я тебя внимательно слушаю!» К слову, такой трюк он неоднократно проделывал с мамой, и это ее бесило. Конечно, выходка была отчасти забавной, но я немного обиделся. И я решил преподать отцу урок.
    Потому когда через пару часов он вернулся и попросил меня помыть посуду, я ответил: «Ты же знаешь, что не могу». Он такой: «Почему не можешь?» А я: «Так я же говорил тебе. Ты меня внимательно слушал». Отец понял, что я загнал его в угол, и выдал: «Точно! Напомни-ка мне свою причину, а то запамятовал». Я не сдался: «Нет, я дал тебе исчерпывающее объяснение и повторять не буду». Батя признал поражение и пошел мыть посуду. Больше он никогда так не шутил. © Mutilid / Reddit
  • Я заведовал хозяйством в учреждении, где работают с клиентами, и вдруг обнаружил, что в туалетах все дозаторы для жидкого мыла пусты. Я остановил первого проходившего мимо уборщика и попросил его решить проблему. А он: «Вообще-то это не моя работа...» Но я не унимался: «Будь добр — сделай так, чтобы в каждом дозаторе было мыло». И я ухожу в свой кабинет. А через 5 минут мне звонят, мол, что за беспредел творится в туалетах? Спускаюсь и вижу, что в каждом дозаторе по бруску твердого мыла. © Stempel-Garamond / Reddit
  • Я работаю автомехаником в ремонтной, и однажды мне требовалось объяснить женщине, что случилось с ее автомобилем. Надо отметить, что я стараюсь общаться с клиентами максимально простым языком без использования специфических терминов, и прежде все меня прекрасно понимали. Но не в этот раз. Женщина грубо перебила меня: «Стоп! Я хочу, чтобы ты в 10 словах объяснил мне, в чем проблема». Я пожал плечами и отмерил ровно 10 слов: «Ваша машина сломалась. Ее ремонт обойдется в семь сотен баксов». И ушел. © audi_dudi / Reddit
  • Работал в кинотеатре. Дресс-код — рубашка и брюки. В помещении было жарко, и я обычно надевал рубашку с коротким рукавом, открывающую мои татуировки на руках. Моего непосредственного руководителя это не смущало, а вот вышестоящая начальница как-то раз решила наехать на меня. «Либо ты надеваешь рубашку с длинным рукавом, либо будет дисциплинарное взыскание», — заявила она. Что же я сделал? Пошел в магазин и купил самую дешевую рубашку из тонкой ткани. Она имела длинный рукав, но просвечивала так, что окружающие могли увидеть еще больше моих татуировок. Конечно же, после этой выходки короткий рукав снова был мне разрешен. © virusoverload / Reddit
  • Во времена учебы я и еще один студент снимали квартиру у сварливой женщины. Когда она узнала, что у нас гостевала моя сестра, закатила истерику: «Никто не будет ночевать в моем доме бесплатно!» И вот настал момент, когда мы снова принимали гостя (друг моего соседа попросил разрешения пожить у нас недельку-другую). Хозяйка быстро об этом пронюхала и явилась с той же шарманкой. Но сосед мой проявил гениальную смекалку. Он выдал: «Вы сказали, что никто не имеет права ночевать в вашем доме. Но наш гость работает по ночам, здесь он бывает только днем. Мы не нарушаем ваши правила». Она не нашла контраргументов и убралась восвояси. © justgnnathrow / Reddit
  • Эту историю мне рассказала коллега. Когда она была беременна, ей среди ночи жутко захотелось винограда. Причем не простого винограда, а винограда без косточек. Она разбудила мужа и отправила его в магазин. Через пару часов он вернулся с лучшим виноградом без косточек, который смог найти в такой час. С изюмом. © lord_kamote / Reddit
  • Мой друг работал в ресторане. Было уже поздно, когда он подошел к посетителю принять заказ. «Нет, я подожду ее», — отвечает клиент, указывая на симпатичную официантку. Друг пытается объяснить, что она не сможет к нему подойти, а тот не унимается: «Нет! Либо она меня обслужит, либо никто больше!» Что ж, хорошо. На часах было 23:57, и друг крикнул этой девушке: «Не забудь, что у тебя смена через 3 минуты заканчивается!» И, как того и хотел клиент, никто больше не стал его обслуживать. © Frannycesca95 / Reddit
  • Несколько лет назад мой отец ходил на курсы — повышал квалификацию. В последний день он должен был пройти тест. Все расселись по местам, и преподаватель объявил, что не будет щадить списывающих: если вас один раз поймают со шпаргалкой — выговор, а если два раза — вон из аудитории, тест завален. Этот преподаватель был очень строгим и относился к взрослым работающим людям как к непослушным школьникам. Моему отцу это очень не нравилось.
    Папа приступает к тестированию, и все идет гладко. И когда остается один вопрос, ответа на которого отец не знает, он решает воспользоваться правом на одно «жульничество». Батя берет и кричит на весь зал: «Какой ответ в пункте 14?» Кто-то подсказывает ему. Папа заполняет бланк и несет его преподавателю, чья челюсть упала до пола. К слову, после этого случая он поменял отношение к папе на уважительное. © Unknown author / Reddit

Герои нашей статьи на своём опыте показали, что выход есть практически в любой ситуации. Главное, чтобы была хорошо развита фантазия. А как у вас обстоят дела со смекалкой?

