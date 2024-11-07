18 женщин показали, что такое большие перемены
Иногда люди просто так меняются со возрастом, а порой они прикладывают для этого колоссальные усилия. Тем не менее, и за тем, и за другим очень интересно наблюдать. Героини нашей подборки поделились именно такими снимками.
«Прошло полгода с момента операции на носу»
- Ты будто была рождена с этим новым носом. © Professional-Bat5652 / Reddit
«После похудения кожа на подбородке обвисла, и я сделала подтяжку»
- Лицо, как у ангела! © stelloello4 / Reddit
«Мне всего 43 года, я молода, но решила сделать подтяжку лица и верхнего века»
«Скинула 68 килограммов»
«До и после подтяжки век»
«Это я в 21 и 31. Из процедур сделала только филлеры в губы и немного ботокса в лоб»
«Я в 25 лет и в 39»
«У меня всегда были редкие брови, раньше делала перманент. А потом-таки решилась на пересадку бровей»
«Три недели после подтяжки лица»
- Я не была готова к такому фото «после»! Потрясающе! © JennDG / Reddit
«Сделала несколько косметологических процедур, стала ухаживать за кожей дома, занялась здоровьем и питанием. Результат за 7 месяцев»
«Слева мне 16 лет, справа — 21 год. Сбросила 12 килограммов, разница в профиль меня поражает»
- Возраст тебе определенно к лицу! © NTPC4 / Reddit
«Я в 17 лет и в 27»
«Вот так я изменилась за 4 года»
«А это мое фотосравнение: я в 2020 и в 2024»
«Сделала подтяжку лица и шеи, прошлась лазером под глазами, мне также перенесли жировую ткань на лицо. На втором фото еще есть отек, но я перенесла все это легко»
Изменения для такого количества процедур прям слабо заметные.. верхнее веко уменьшилось, будто центр лица к ушам вытянули из-за чего в целом кожа стало более упругой.. но из-за отека увеличились носогубные складки) Ну в общем необходимость всего этого комплекса как-то не очевидна.
«Усердно работаю над собой. И вот скоро буду участвовать в велогонке»
«Сделала PRF-лифтинг под глазами. Но я не вижу колоссальных изменений»
Ну только одно изменение но очень важное глазки горят счастливым блеском, а это очень сильно украшает и молодит. А ещё такой потрясающий изумрудный цвет глаз. Хотя конечно это не от лифтинга)))))
«А это я в 18 лет и в 32. Прошла большой путь к любви и заботе о себе»
Мы просто обожаем разглядывать фотосравнения. У нас есть еще несколько улетных фотоподборок на эту тему: