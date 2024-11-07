18 женщин показали, что такое большие перемены

Иногда люди просто так меняются со возрастом, а порой они прикладывают для этого колоссальные усилия. Тем не менее, и за тем, и за другим очень интересно наблюдать. Героини нашей подборки поделились именно такими снимками.

«Прошло полгода с момента операции на носу»

Ты будто была рождена с этим новым носом. © Professional-Bat5652 / Reddit

«После похудения кожа на подбородке обвисла, и я сделала подтяжку»

«Мне всего 43 года, я молода, но решила сделать подтяжку лица и верхнего века»

«Скинула 68 килограммов»

«До и после подтяжки век»

«Это я в 21 и 31. Из процедур сделала только филлеры в губы и немного ботокса в лоб»

«Я в 25 лет и в 39»

«У меня всегда были редкие брови, раньше делала перманент. А потом-таки решилась на пересадку бровей»

«Три недели после подтяжки лица»

Я не была готова к такому фото «после»! Потрясающе! © JennDG / Reddit

«Сделала несколько косметологических процедур, стала ухаживать за кожей дома, занялась здоровьем и питанием. Результат за 7 месяцев»

«Слева мне 16 лет, справа — 21 год. Сбросила 12 килограммов, разница в профиль меня поражает»

Возраст тебе определенно к лицу! © NTPC4 / Reddit

«Я в 17 лет и в 27»

«Вот так я изменилась за 4 года»

«А это мое фотосравнение: я в 2020 и в 2024»

«Сделала подтяжку лица и шеи, прошлась лазером под глазами, мне также перенесли жировую ткань на лицо. На втором фото еще есть отек, но я перенесла все это легко»

© SignatureOk678 / Reddit Cookie 8 часов назад Изменения для такого количества процедур прям слабо заметные.. верхнее веко уменьшилось, будто центр лица к ушам вытянули из-за чего в целом кожа стало более упругой.. но из-за отека увеличились носогубные складки) Ну в общем необходимость всего этого комплекса как-то не очевидна. - - Ответить

«Усердно работаю над собой. И вот скоро буду участвовать в велогонке»

«Сделала PRF-лифтинг под глазами. Но я не вижу колоссальных изменений»

© klc31883 / Reddit оксана анненко 5 часов назад Ну только одно изменение но очень важное глазки горят счастливым блеском, а это очень сильно украшает и молодит. А ещё такой потрясающий изумрудный цвет глаз. Хотя конечно это не от лифтинга))))) - - Ответить