19 человек, у которых дома такие раритеты, что хоть экскурсию води

Мы живем в эпоху одноразовых товаров, и тем удивительнее встретить вещи, которые продолжают исправно служить своим владельцам на протяжении десятилетий, а порой и веков. Предметы из этой статьи настоящие долгожители. Они — живое доказательство того, что истинное мастерство и добротность не подвластны быстротечности времени. Может быть все-таки "раньше было лучше"?

«Этой вещичке почти 200 лет!»

У моей мамы отвисла челюсть, когда она узнала, сколько вы за нее заплатили. © Tr***PeepsAreHuman / Reddit

Такие украшения могут стоить от $50 до $500. Многое зависит от сложности плетения волос и материалов/дизайна сосуда. Некоторые более уникальные экземпляры, такие как кольца и портреты, расписанные волосами, могут стоить тысячи долларов. © GirlbitesShark / Reddit

«Этот чемодан был куплен больше 20 лет назад. Он отлично выглядит и внутри, и снаружи»

«Кофейник 1930-х годов и кувшин 1980-х годов»

«Это радио исправно работает уже больше 90 лет»

«Я купила этот готический обеденный гарнитур за $350»

Вау! Он идеально вписывается в общую атмосферу вашей столовой, которая, кстати, как с обложки журнала. © ghostbungalow / Reddit

«Я купил бритву, которой 73 года. Первоначально она выглядела не очень хорошо, но немного усилий — и она как новенькая! Все еще отлично работает»

«Этот телек простоял на улице 20 лет. И знаете что? Он все еще прекрасно работает!»

«За $3 я стал гордым обладателем самого крутого куска хлипкого пластика 1980-х годов»

Помню, как однажды я увидела такую игрушку в детской комнате, она запала мне в душу, и с тех пор я хотела такую же. © JimTheSatisfactory / Reddit

«Родителям подарили эту микроволновку в день свадьбы в 1984 году. Она все еще работает»

«Я получила этот полностью рабочий миксер 1976 года совершенно бесплатно»

«Нашел эту удивительную штуковину 1988 года»

Она, наверно, очень дорогая! В начале 2000-х такие чаши были самым популярным свадебным подарком. © pannonica / Reddit

«Моя жена урвала эту куртку за $55. Хорошо, что ни она, ни магазин не знали, что ее реальная стоимость — не меньше $1000»

«Моему рюкзаку уже 30 лет, но он все еще в строю!»

«От бабушки остались эти восхитительные подставки из камня и металла»

«Этот телевизор упал с высоты, пережил наводнение и провел некоторое время в снегу. Я рискнул его включить»

Ящик инструментов 1949 года

«Спустя 41 год пылесос все еще работает»

«Урвал за копейки в комиссионке этот степлер 1960-х годов. Работает как часы»

«Дочка надела мое платье спустя 24 года»