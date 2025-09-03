Меня в первой истории бошьше смутило то, как легко шапочка расплавилась в микроволновке. И это ребенок носил на своей голове! Полиэстер на синтепоне, что ли? Я б после такого очень тщательно пересмотркла бы весь детский гардероб... И фиг с ней, с микроволновкой...
19 человек заплатили специалисту, чтобы решить конкретную проблему, а бонусом получили бесплатное шоу
Иногда платишь специалисту, чтобы он что-то починил, но за эти деньги получаешь не только исправление, но и бесплатное представление, которое запомнится на всю жизнь. Герои нашей подборки обращались к профессионалам, чтобы решить бытовые задачи, но в итоге оказались свидетелями чего-то совершенно невероятного. Эти истории — доказательство того, что иногда настоящие мастера творят такое, что никакому цирку не снилось.
- Работала у меня няня, забирала дочь со школы и проводила с ней пару часов. Однажды я вернулся домой и почувствовал странный химический запах. Оказалось, что ребенок уронил шапку в лужу, а няня не придумала ничего лучше, чем высушить ее в микроволновке. В итоге от шапки остался черный уголек. Няню я уволил, а микроволновку пришлось выкинуть. © Подслушано / Ideer
- Ко мне пришел сантехник чинить кран на кухне. Спустя минут 40 пришла его жена с какими-то дополнительными инструментами. Спустя еще 20 минут они стали обсуждать своих детей, какие майки им купить и сколько денег сдать в родительский комитет. Сейчас они вовсю ссорятся на моей кухне. Нормально ли то, что мне неуютно находиться в своей же квартире? © Карамель / VK
- Решила обновить мебель в комнате дочери. Привезли мне все в разобранном виде. Сидим мы, значит, с дочкой на горе досок, муж в командировке, рядом бегает полуторагодовалый младший. Решила вызвать мастера по сборке. Позвонила по первому номеру с сайта объявлений, пришел парнишка лет 18 и принялся за дело. Собрал всю дочкину мебель, потом собрал шкаф, который уже месяц стоял в коробке и ждал приезда мужа, передвинул все в детскую. Я вообще не планировала такой объем работы, но увидев его рабочий процесс, выдала сразу 5 тысяч. Потом он прошелся по квартире, подкрутил везде дверцы, доводчики, починил душ, два язычка на комнатных дверях, заменил лампочки и повесил кашпо. А уже уходя, доставая свою обувь из обувного шкафа, услышал, что дверь в купе поскрипывает. Снял, разобрал там колесики какие-то, почистил, из чемоданчика достал новую запчасть, заменил и установил обратно.
Я обалдела, честно. За 5 штук он мне отремонтировал в доме все, до чего у мужа не доходили руки годами. При том, что из оговоренных услуг была только сборка мебели. Мусор он также забрал с собой. © Nuclear.Cat / Pikabu
- Заказала окна, приехал специалист, и во время установки он понял, что у него нет молотка. Я достала ему ящик с инструментами. Он схватил молоток моего дедушки. Инструмент дед берег и ценил. На следующее утро поняла, что мастер молоток умыкнул. Звоню ему, он извиняется, говорит, что он им работал на объекте, но вдруг от удара головка молотка отскочила и вылетела в окно, а там как назло рабочие рыли канаву. Она была заполнена водой. Я предложила ему купить другой и привезти нам. Он начал психовать. Говорил, что старому деду молоток не нужен. Потом перезвонил, сказал, что откачали воду и он в грязи нашел молоток. И привезет как только будет проезжать мимо. До сих пор везет, конечно. Потом мне звонили из офиса компании. Я поделилась этой историей с менеджером. Она поохала, удивилась. Пообещала мне скидку на следующий заказ. В итоге, по-моему, они закрылись. © malinka.kalinka / Pikabu
- Никогда не забуду глаза сантехника, когда он вытаскивал из унитаза плюшевого зайчика, мое белье и часы мужа... Мама трехлетней Анечки, которая ходит на унитаз и умеет смывать воду. © Мамдаринка / VK
- Вызвали бригаду клининга для генеральной уборки перед продажей. Квартира в новостройке, не сильно грязная. Приехали 3 женщины. Убирали однушку часа 4. Болтали без умолку. Проверила я за ними чисто номинально, потому что была уверена, что уж три-то женщины с таким объемом работ легко справятся. А потом глянула: углы в ванной пыльные, налет вокруг стойки душа не отмыли (он ногтем снимается), в кухне рейлинги оставили жирными, пыль много где не вытерли — и это не полный список. Позвонила в компанию, там сказали, что приедет человек и переделает. Я составила исчерпывающий список косяков с фотографиями. Этот человек сделал ровно половину. Писала в компанию еще раз — деньги не вернули. Вот и выяснилось, что 4 человека за 15 тысяч не могут вымыть новую чистую однушку! © ScaryAkul / Pikabu
Мама трехлетней Анечки просто бессовестная свинья. Или дура полная, но скорее первый вариант. Если засоряется канализация, частенько дерьмо всплывает поверх унитаза в другой квартире, и разливается вокруг. Маме Анечки, видимо, абсолютно плевать на соседей. Чо вы хотитя, эта жи ребенок!
- Один товарищ делал ремонт у меня в квартире. По-хозяйски развалил свои вещи. Он бродил по всей квартире: то ему на лоджию надо выйти, то в туалет сходить, то музыку врубить погромче. Апогеем стал момент, когда он зашел ко мне в комнату, поманил рукой и выдал: «Организуй-ка мне чайку!» Сразу скажу, я не против угостить чаем работника, но он сказал это таким тоном, будто я ему родственница какая-то... Распрощалась с ним, в общем. © fintirumpe / Pikabu
- Когда мы устанавливали новую стиральную машину, к нам пришел невероятный, удивительный сантехник. Это был молодой парень в джинсовом костюме. В руках он держал дорогой чемоданчик-дипломат. Прежде чем приступить к работе, он вымыл руки и надел медицинские перчатки и белый халат. Ни дать ни взять — хирург перед операцией.
Я, не отрываясь, смотрел, как он работает. В его дипломате все инструменты были явно не из дешевых и разложены в идеальном порядке. Для изоляции он использовал какую-то специальную нить. Я, всю жизнь пользовавшийся паклей, был в шоке.
Когда он быстро сделал свою работу, то убрал за собой мусор в специальный мешочек, который забрал с собой. Последний штрих, завершающий картину — он не взял денег, потому что установка машины входила в ее стоимость. После этого случая меня начали терзать смутные подозрения в том, что я — сильно отставший от современности человек. Службы сервиса уже давно вышли на новый уровень, а я по-прежнему живу устаревшими стереотипами. © smile2 / Pikabu
- Однажды к нам на работу зашла девушка и раздала визитки с надписью «жена на час». Ну, я взял и ради прикола позвонил, мол, хочется пельмешек домашних — сил нет! Уже через час она была на пороге. Оставил ее одну на кухне, а когда вернулся, то просто обалдел: эта девица налепила 6 видов пельменей: свино-говяжьи, куриные, со свининой и капустой, с грибами и прочее. Внешне они тоже отличались: свернутые, квадратные, шестигранные, с узорным швом. А какое мастерство лепки!
Я ее уговорил вместе пообедать. Расплатился. Она перед уходом поинтересовалась, могу ли я ей в случае необходимости помочь с ремонтом. Естественно, согласился. В течение месяца я пару раз у нее что-то чинил, она готовила мне еду. Потом стали ходить в кафе вместе. Вот так и завертелось у нас с любимой. © admin / y-story
У меня в городе покупаешь стиралку, бонусом доставка, установка и вывоз старой техники.
А вместо пакли давно уже используется фум-лента, муж такую еще в 2015 на паковку труб в доме использовал.
- Однажды ко мне в квартиру пришел мастер, чтобы починить интернет и кабельное телевидение. Я оставил его в гостиной, а сам пошел в спальню. Оставил дверь открытой на случай, если ему что-нибудь понадобится. Через час я спросил: «Все в порядке?» Он не ответил. Я пошел его проверить, а он сидит у меня на диване и спокойно смотрит телевизор. © kmcdingus / Reddit
- Время от времени заказываю клининг, чтобы чистить ковролин и диван. Обычно все просто: вот туалет, в ванной можно налить воду, вот комната. Но однажды приехала она — королева. Сходу сморщила нос и выдала: «О, у вас что, животные? У меня вообще-то аллергия!» Ну, так-то ковролин обычно пачкают либо дети, либо животные — чему тут удивляться? Затем началось: «Налейте мне воды», «Вылейте», «Налейте чистую». Мы с ведром бегаем, а она только пылесосом елозит и деньги за это получает. А после ухода этой мадам мы обнаружили в коридоре огромную лужу с порошком. Закинула эту фифу в черный список. Думаю, долго она так не проработает. © GrustnayaRiba / Pikabu
- В начале года у меня начала протекать раковина, вызвала сантехника. Открываю дверь и вижу невероятно красивого парня. Я на мгновение даже дар речи потеряла. Я довольно замкнутая и застенчивая девушка, но с ним было так легко, будто мы всю жизнь знакомы. Когда он закончил, мы попрощались, и мастер ушел. Тут слышу звонок в дверь, открываю — на пороге он. Думала, парень что-то забыл, а он попросил мой телефончик! Мы начали переписываться, сходили на свидание. Сейчас мы живем вместе. Да-да, ребята, я встречаюсь со своим сантехником. © Even_Ad7595 / Reddit
- Мы с женой купили дом, и вскоре после переезда у нас возникли проблемы с кондиционером. Я вызвал мастеров. Во-первых, ребята опоздали почти на 3 часа. А во-вторых, когда я открыл дверь, они начали заглядывать в дом через мое плечо, и старший из них спросил: «А твои мама или папа дома?» Чтоб вы понимали, я бородатый 32-летний мужик ростом выше 180 см. Я не выгляжу моложе своих лет и не могу себе представить, почему кто-то мог принять меня за ребенка. Меня этот дурацкий вопрос настолько выбесил, что я просто закрыл дверь перед лицом этих горе-мастеров. Через 2 секунды, после того как моя голова немного прояснилась, я снова открыл дверь и сказал им: «Извините, я в ваших услугах не нуждаюсь», — и снова закрыл дверь. В итоге я вызвал других мастеров для настройки кондея. © Sonder89 / Reddit
- У меня протекал кран, поэтому я решил заменить смеситель. Устанавливал его первый сантехник. Он сказал, что трубы под раковиной старые и пришли в негодность. Через день мы заметили, что пол мокрый, и, похоже, из-под раковины и стиральной машины течет вода. Пришел второй сантехник, заменил все U-образные трубы под раковиной и заверил нас, что течь устранена. В итоге вода все еще бежит. Звоню сантехнику номер три, которому все объясняю. Он находит две протечки на шланге от стиральной машины. Думаю, что с этой историей покончено, но вечером снова обнаруживаю воду на полу! Уже готова разрыдаться от отчаяния. Мой парень возвращается домой и пытается найти, в чем проблема. Оказалось, что кран с горячей водой был неплотно прикручен. Пара секунд, и течь устранена! © Binky_kitty / Reddit
- Сломалась дома газовая колонка. Вызвали мастера, а я дома одна была (родители на работе). И такой интересный общительный мужчина пришел! Минут 30 колонку ремонтировал, мы разговорились, да так, что потом еще час сидели за чашкой кофе, обсуждая все на свете. За это время уже и мама успела с работы вернуться. Проводили мастера уже вместе, и тут мама мне выдает: «Присмотрелась бы ты к нему! Видишь, как много у вас тем общих, какой приятный человек». Это ж как я надоела маме за 22 года, что она меня уже за 50-летнего мужика сватать готова. © Карамель / VK
- Переехали мы на съемную квартиру. Через день-два унитаз стал плохо сливать воду, вызвали сантехника из ЖЭКа. Он осмотрел место происшествия и промямлил: «У вас тут гофра криво приделана. Видите, какой уклон? Конечно, плохо смывает. Купите гофру, позвоните, я поменяю». В очередной раз сходив в туалет и получив аквариум с не совсем рыбками, я в бешенстве схватила вантуз и мучила бедный унитаз минут 10. И тут — чпок! — вся вода уходит, а на дне плавает металлическая крышка-закрутка от банки. Ну, каким надо быть гением, чтобы пытаться такое смыть в унитаз?! После этого все смывалось, как надо, и даже криво приделанная гофра не мешала. © zmeika2 / Pikabu
Бинки китти с рэддита решиЛ поменять смеситель, а потом пришёл парень и нашёл проблему.
- История эта случилась с моей тещей. Поскольку она давно в разводе, то, чтобы починить розетку или капающий кран, ей нужно было вызывать мастера. И вот однажды в ванной потекла какая-то труба, и она вызвала сантехника. Обычно его приходилось ждать подолгу, а тут достаточно скоро в дверь позвонили.
Она открыла, на пороге стоял молодой человек, который сразу же спросил: «Сантехника вызывали?» Теща радостно сказала, что да, здорово, что так быстро, проходите-проходите, сейчас все покажу! Он начал мяться, мол, инструмента нет, приду попозже (а у него и правда с собой не было никаких инструментов!), но теща уже затолкала его в ванную и вручила заветную коробочку со всеми инструментами, которые в доме были. И занялась своими делами. Он поковырялся минут 30, вышел, сказал, что все нормально, и быстро-быстро покинул квартиру.
В общем, настоящий сантехник пришел потом. А этот чувак, видимо, обзванивал квартиры, чтобы понять, кого нет дома — наверное, домушник. Интересно, о чем он думал эти 30 минут, пока торчал в ванной? © barbarian6 / Pikabu
- Брат делал ремонт. Он все сам умеет, но родственники на него насели, мол, чтобы дверь устанавливать, надо мастера вызвать, а то будет криво-косо. Ок, вызвал. Через фирму, опытного. Бедолага возился около 6 часов — никак у него не получалось. Брат не выдержал, пошел смотреть. После минутного молчания брательник выдал: «Чувак, я все понимаю, но ты петли наоборот повесил». Посмеялись, брат доделал сам. А мастер обиделся, что ему не заплатили. © Подслушано / VK
- Родители на свадьбу подарили стиральную машинку, раковина к ней шла в комплекте. Жили мы тогда с уже бывшей женой в бабушкиной квартире. Бабушка очень любила свою квартиру, поэтому раковина там была итальянская. Короче, настала пора все это хозяйство менять. Вызвал «мастера», приехал пацан, мой ровесник, в руках ничего. Я тогда еще очень удивился, как он все будет делать. А оказалось, что никак не будет. Посмотрел он на все и сказал, что тут только болгаркой пилить. «Давайте болгарку», — и смотрит на меня вопрошающе. Я говорю ему, что у меня нет болгарки и не было никогда. В общем, инструмента не нашлось. И тогда он выдал:
— С вас 2,5 тысячи.
— За что?
— За ложный вызов. Я же потратил время и деньги на дорогу.
Жена ломанулась деньги искать. Я ее остановил, все еще не веря в тот сюр, который происходил прямо на моих глазах. Не стали мы ему платить. © vrotmnenogy / Pikabu
Комментарии
Вызываю я сантехника заменить унитаз ( это еще дома было). Как женщина одинокая вызываю через агенство, чтоб хоть какой-то призрак безопасности.
Приходит первый. С порога, не слушая меня: "а где ваш муж?"
Я: А вам зачем?
Сантехник: Чтоб сказал, что делать.
Я: Вот этот унитаз поменять на этот.
Сантехник через 5 минут: Нет, ну хорошо, а где все-таки муж?
Я беру телефон, при нем же звоню в агенство и говорю, что этот мастер мне не подходит, не знает что делать, и в его услугах я не нуждаюсь. Ну и озвучила весь этот диалог. Мастера перекосило и он начал доказывать что все умеет и сейчас сделает, но я его выгнала.
Пришел второй.
"А где ваш муж?"
В общем четвертый то ли, наконец, попался не совсем дурак, то ли его уже предупредили. Кроме злрасте и проверьте работу вообще рот не открывал, что меня вполне устроило.
А электрик с первого раза нормальный попался. Ну или у меня уже была слава злобной стервы, я не знаю)))