19 человек заплатили специалисту, чтобы решить конкретную проблему, а бонусом получили бесплатное шоу

Вызываю я сантехника заменить унитаз ( это еще дома было). Как женщина одинокая вызываю через агенство, чтоб хоть какой-то призрак безопасности.

Приходит первый. С порога, не слушая меня: "а где ваш муж?"

Я: А вам зачем?

Сантехник: Чтоб сказал, что делать.

Я: Вот этот унитаз поменять на этот.

Сантехник через 5 минут: Нет, ну хорошо, а где все-таки муж?



Я беру телефон, при нем же звоню в агенство и говорю, что этот мастер мне не подходит, не знает что делать, и в его услугах я не нуждаюсь. Ну и озвучила весь этот диалог. Мастера перекосило и он начал доказывать что все умеет и сейчас сделает, но я его выгнала.

Пришел второй.

"А где ваш муж?"

В общем четвертый то ли, наконец, попался не совсем дурак, то ли его уже предупредили. Кроме злрасте и проверьте работу вообще рот не открывал, что меня вполне устроило.

А электрик с первого раза нормальный попался. Ну или у меня уже была слава злобной стервы, я не знаю)))