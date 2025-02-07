19 дизайнерских решений, глядя на которые хочется спросить: «А о чем они думали вообще?»

Когда нам говорят, что над продуктом или интерьером работал дизайнер, мы представляем нечто очень классное и стильное. Но на самом деле, это далеко не всегда так. Вот несколько доказательств того, что дизайн-проект или его реализация иногда вводит людей в ступор.

«Решил я распечатать фотку с детьми на холсте. Сложно объяснить, как я испугался, когда открыл коробку»

«Микроволновка на уровне колен это не очень удобно, знаете ли»

«Не туалет, а игра какая-то»

«Ужасная лестница, называется „изловчись развернуться“»

«Кто же умудрился так сделать?»

«Туалет прямо в спальне»

«Эту лампу нереально включить, так как не видно сенсора — он не горит в темноте»

«Моя поликлиника. Они решили сделать указатели на полу в виде лапок птички Киви. Но проблема в том, что выглядит это вот так. Они как будто идут в обратную сторону»

«Эти ящики полностью закрыты, просто дизайн такой»

«Встретил вот такой диван на развале»

"Стопор для двери установлен, босс"

Своеобразные арки получились

«Предупреждение размещено успешно»

«И в этом отеле я должен остаться на ночь с мамой!»

Вот поэтому я всегда проверяю, как выглядит ванна. © Lala2310 / Reddit

«Вопрос, который мучает меня с момента покупки: почему сахар не в белой баночке?»

«Предыдущие владельцы не парились и установили плитку поверх провода»

Столкновение гарантировано

«Боюсь представить, что случится, если ночью приспичит в туалет»

Отель в Амстердаме. Слева - душевая кабина посреди комнаты, а туалет всего-навсего в такой же серой непрозрачной трубе