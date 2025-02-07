19 дизайнерских решений, глядя на которые хочется спросить: «А о чем они думали вообще?»
Когда нам говорят, что над продуктом или интерьером работал дизайнер, мы представляем нечто очень классное и стильное. Но на самом деле, это далеко не всегда так. Вот несколько доказательств того, что дизайн-проект или его реализация иногда вводит людей в ступор.
«Решил я распечатать фотку с детьми на холсте. Сложно объяснить, как я испугался, когда открыл коробку»
«Микроволновка на уровне колен это не очень удобно, знаете ли»
«Не туалет, а игра какая-то»
«Ужасная лестница, называется „изловчись развернуться“»
«Кто же умудрился так сделать?»
«Туалет прямо в спальне»
Зато с видом. Сколько тут было туалетов с шикарным видом - любоваться, пока... думаешь. И все восхищались! Чё вам тут не так-то, а?.. 😁
«Эту лампу нереально включить, так как не видно сенсора — он не горит в темноте»
«Моя поликлиника. Они решили сделать указатели на полу в виде лапок птички Киви. Но проблема в том, что выглядит это вот так. Они как будто идут в обратную сторону»
«Эти ящики полностью закрыты, просто дизайн такой»
«Встретил вот такой диван на развале»
"Стопор для двери установлен, босс"
Своеобразные арки получились
«Предупреждение размещено успешно»
Я что-то не понимаю, о чем предупреждение? Вижу слово "внимание", потом что-то про поворот, наверное, и что-то свободное? Судя по слову frei.
«И в этом отеле я должен остаться на ночь с мамой!»
- Вот поэтому я всегда проверяю, как выглядит ванна. © Lala2310 / Reddit
«Вопрос, который мучает меня с момента покупки: почему сахар не в белой баночке?»
«Предыдущие владельцы не парились и установили плитку поверх провода»
Столкновение гарантировано
Наверное по нормам положено определенное количество писсуаров, вот и впихнули чисто ради отчётности.
«Боюсь представить, что случится, если ночью приспичит в туалет»
Здесь плохо всё! Даже холодильник для вина пустой, то есть этот ужас даже алкоголем не сгладить.
Отель в Амстердаме. Слева - душевая кабина посреди комнаты, а туалет всего-навсего в такой же серой непрозрачной трубе
А вот 10 нехитрых решений, благодаря которым в квартире станет намного уютнее.
Комментарии
Может, это всё же не имеет отношения к следам киви? Может, этопросто указатели? ))