19 дизайнерских решений, глядя на которые хочется спросить: «А о чем они думали вообще?»

Дизайн
1 день назад

Когда нам говорят, что над продуктом или интерьером работал дизайнер, мы представляем нечто очень классное и стильное. Но на самом деле, это далеко не всегда так. Вот несколько доказательств того, что дизайн-проект или его реализация иногда вводит людей в ступор.

«Решил я распечатать фотку с детьми на холсте. Сложно объяснить, как я испугался, когда открыл коробку»

«Микроволновка на уровне колен это не очень удобно, знаете ли»

«Не туалет, а игра какая-то»

«Ужасная лестница, называется „изловчись развернуться“»

«Кто же умудрился так сделать?»

«Туалет прямо в спальне»

O_о
1 день назад

Зато с видом. Сколько тут было туалетов с шикарным видом - любоваться, пока... думаешь. И все восхищались! Чё вам тут не так-то, а?.. 😁

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«Эту лампу нереально включить, так как не видно сенсора — он не горит в темноте»

«Моя поликлиника. Они решили сделать указатели на полу в виде лапок птички Киви. Но проблема в том, что выглядит это вот так. Они как будто идут в обратную сторону»

«Эти ящики полностью закрыты, просто дизайн такой»

«Встретил вот такой диван на развале»

"Стопор для двери установлен, босс"

Своеобразные арки получились

«Предупреждение размещено успешно»

Богиня фонтана ВДНХ
18 часов назад

Я что-то не понимаю, о чем предупреждение? Вижу слово "внимание", потом что-то про поворот, наверное, и что-то свободное? Судя по слову frei.

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«И в этом отеле я должен остаться на ночь с мамой!»

  • Вот поэтому я всегда проверяю, как выглядит ванна. © Lala2310 / Reddit

«Вопрос, который мучает меня с момента покупки: почему сахар не в белой баночке?»

«Предыдущие владельцы не парились и установили плитку поверх провода»

Столкновение гарантировано

Драконятина
18 часов назад

Наверное по нормам положено определенное количество писсуаров, вот и впихнули чисто ради отчётности.

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«Боюсь представить, что случится, если ночью приспичит в туалет»

горнячка
17 часов назад

Здесь плохо всё! Даже холодильник для вина пустой, то есть этот ужас даже алкоголем не сгладить.

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Отель в Амстердаме. Слева - душевая кабина посреди комнаты, а туалет всего-навсего в такой же серой непрозрачной трубе

А вот 10 нехитрых решений, благодаря которым в квартире станет намного уютнее.

Фото на превью BlackieDad / Reddit

Комментарии

Уведомления
Calcifairy
23 часа назад

Может, это всё же не имеет отношения к следам киви? Может, этопросто указатели? ))

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