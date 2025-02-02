10 нехитрых решений, благодаря которым в квартире станет намного уютнее

Порой в попытках создать уют мы просто заполняем квартиру различным хламом, который в итоге кочует с места на место. Наша квартира из Pinterest-мечты превращается в сборище ненужных вещей. Вот несколько простых советов, которые помогут сделать помещение уютнее, не захламив его и не потратив на декор ползарплаты.

Группируйте книги на полках

Кто-то советует расставлять книги, чередуя цвета и размеры, а кто-то ради эстетики предлагает хранить их обложкой назад. Мы рекомендуем попробовать все варианты и выбрать тот, который подойдет именно вам. В интернете полно роликов, где блогеры с большими библиотеками расставляют книги в разном порядке и даже создают градиент.

Наведите порядок на обеденном столе

Мохнопопая егоза 1 час назад А зачем мне как в соц сетях? Я живу, а не фотки в интернет выкладыввю. - - Ответить

Чистый стол — как чистый холст. На нем можно сделать любую сервировку или разложить декор. Однако, когда на столе постоянно стоят сахарницы, солонки, тарелки с конфетами и остатками еды, добиться эстетичности, как в социальных сетях, трудно. Простой совет: уберите со стола все лишнее, оставив только минимальный декор.

Расставьте везде маленькие вазы с цветами

Такой вид декора часто встречается в современных кофейнях. Вместо большого букета в углу комнаты расставьте по квартире маленькие вазы с одиночными цветами: в ванной, на кухне, в спальне. Живые цветы или сухоцветы создадут ощущение праздника.

Купите несколько плетеных корзин

Важно грамотно организовать пространство. Узнаете себя: вы лежите на диване, укрываетесь симпатичным пледом, а потом, встав, оставляете его комком на диване, и вся эстетика пропадает. Эта проблема решается просто: поставьте в каждой комнате большую корзину или мешок для пледа.

Поиграйте с освещением

Анастасия 5 часов назад А вот тут я соглашусь. Комната смотрится намного интереснее, когда есть альтернативные варианты освещения, а не только люстра. Их можно выбирать исходя из ситуации. Для работы яркий свет, для расслабления мягкое освещение. - - Ответить

Центральное освещение от одной люстры не так романтично, как несколько ламп и светильников, расставленных по комнате. Сравните две фотографии. Правильное освещение способно сделать уютнее даже самую непривлекательную квартиру: достаточно теплого приглушенного света.

Группируйте декор, чтобы создать целостную картину

Jenny 7 часов назад еще бы помельче фотки нарезали - - Ответить

Даже в арендованной квартире можно создать уютное гнездышко без больших усилий и затрат. Например, важную роль играет группировка декора. Подушка для дивана сама по себе выглядит хорошо, но в сочетании с другими подушками, а также остальным декором — просто волшебно. Все вместе создает эффект обжитого пространства.

Креативно используйте новогодний декор

Новогоднюю гирлянду можно использовать не только зимой. Это самый простой способ добавить спальне уюта. Огоньки можно повесить над кроватью, на шторах или сложить в банку и использовать как фонарик.

Потратьтесь на красивый комплект постельного белья

Даже самые красивые диванные подушки и стильные светильники теряют свою эстетичность на фоне старого постельного белья. Если есть возможность, лучше приобрести пару комплектов в нейтральных или эстетичных расцветках и чередовать их. Если в помещении много цвета, отдайте предпочтение однотонному комплекту. Но если интерьер позволяет, можно выбрать яркие варианты с узорами.

Купите свечи

Анна 4 часа назад А я не особо люблю свечи. Всё же привыкла к безопасному дешевому удобному электричеству, а свечку эту зажечь, потушить, заменить, света нихрена от неё нет. - - Ответить

Пользователи считают, что свечи — один из самых простых способов добавить уюта домой. Для тех, кто опасается зажигать настоящие свечи, есть отличная альтернатива — электрические свечи, которые имитируют натуральные.

Если места мало - повесьте декор

Иногда кажется, что для декора нет места: он теряется на полках среди других вещей. Если квартира небольшая, бывает сложно спрятать все бытовые предметы и оставить на полках только то, что вписывается в интерьер. В таком случае повесьте на стены небольшие полки и разместите на них вазы с цветами, картины, свечи и статуэтки.